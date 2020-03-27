10 лет назад Шумахер вернулся в Ф-1: ноль побед, уступил напарнику. Но это было не зря

10 лет назад Шумахер сенсационно вернулся в Формулу-1. Михаэль, который побил все мыслимые и немыслимые рекорды с «Феррари», откликнулся на предложение «Мерседеса» и спустя три года вновь вышел на стартовую решётку. Ожидания были высоки, но с «Серебряными стрелами» немец так и не выиграл не то что восьмого титула, но и 92-й гонки.
Несмотря на это, Шумахер вернулся не зря — это был такой Михаэль, которого мир прежде никогда не видел. И уже одно это того стоило.
Замах на восьмой титул
Ожидания были грандиозные. «Мерседес», к которому присоединялся Шумахер, по факту был «Брауном», только что сделавшим чемпионом мира Дженсона Баттона. Кроме того, семикратный чемпион мира снова должен был поработать с Россом Брауном — одним из творцов его успехов в «Феррари» в 2000-е. Тогда казалось, что с поддержкой автоконцерна эта команда, с трудом пережившая предыдущее межсезонье, обретёт истинное величие. И Браун с Шумахером точно знают, как это сделать.
Проблема, однако, была в том, что Михаэль уже три года не гонялся и не вёл контактной борьбы. Бывали случаи, когда пилоты уходили из чемпионата, возвращались в него и вновь становились чемпионами мира — Ники Лауда, Ален Прост, но в случае с Шумахером Формула-1 за три года кардинально изменилась.
Михаэль Шумахер на Гран-при Италии-2010
Фото: Clive Mason/Getty Images
Когда Шумахер уходил, на его «Феррари» стояли дубовые шины, позволявшие немцу выжимать из техники то, чего не удавалось другим. Теперь же ему нужно было работать с нежной резиной «Пирелли», требовавшей деликатного обращения. Немцу приходилось адаптироваться заново, а ведь в 2010-м ему был уже 41 год — в таком возрасте в Формуле-1 побеждали разве что в 50-х (исключения составляют лишь Джек Брэбэм и победа Найджела Мэнселла в скандально известной Аделаиде-94).
К тому же выяснилось, что «Мерседес» далеко не так быстр, как годом ранее «Браун». Не имея ресурсов на развитие шасси, в «Брауне» не особенно вкладывались в разработки, несмотря на корректировку правил, и сокращали персонал. Если, например, «Ред Булл» и «Макларен» в квалификации в Барселоне-2010 выступили примерно на том уже уровне, что и годом ранее, то «Феррари» потеряла полсекунды, а «Мерседес» — почти восемь десятых. Этот автомобиль даже семикратный чемпион мира не мог вытащить на подиум, но вокруг заговорили о том, что Михаэль уже не тот и зря возвращался в Формулу-1.
Отец основатель
Скорость машины, к слову, была не главной проблемой команды — она была дезорганизована. С приходом «Мерседеса» появились новые люди, в то время как структура «Брауна» уже несколько месяцев была заточена под минимальное количество сотрудников и минимум издержек. Большие возможности — это также большая ответственность. Этому команду «Мерседеса» в Формуле-1 научил Михаэль Шумахер.
«Я работал с Михаэлем и знал, какой он человек, какие у него стандарты и требования, а остальные парни — не знали, — вспоминает Росс Браун. — Джок Клиа — он был инженером Вильнёва, когда они с Шумахером столкнулись (в Хересе-97 — прим. „Чемпионата“) — страстно ненавидел Михаэля. До тех пор пока не пришёл Шумахер и они не поработали вместе. Шумахер принёс в команду дисциплину, рабочую этику, подход. Он поднял стандарты».
Фото: Mark Thompson/Getty Images
«Михаэль — один из пяти отцов основателей нашего успеха. Он сыграл ключевую роль для „Мерседеса“, и мы невероятно благодарны за всё, что он для нас сделал, — сказал в одном из интервью Тото Вольф, руководитель команды. — Он также оказал огромное влияние на всю Формулу-1 — не только своими рекордами, которые ещё не побиты, но он в целом придал спорту новый облик и изменил его навсегда».
Благодаря Шумахеру «Мерседесу» удалось заложить основы той команды, которая в будущем шесть лет подряд (или даже больше) будет безоговорочно побеждать в чемпионате. Да, Михаэль не стал тем пилотом, который принёс «Мерседесу» все эти титулы, но в каком-то смысле сделал для команды то же самое, за что его боготворят в Маранелло — научил побеждать.
Другой Шумахер
В составе «Мерседеса» Шумахер в каждом из сезонов набирал меньше очков, чем Нико Росберг, и лишь в 2012-м не уступил напарнику в квалификационной дуэли — в том году счёт был равным. Спортивный итог трёх лет Михаэля после возвращения — один-единственный подиум. Мелочь для пилота, который до сих пор удерживает рекорды по количеству побед в Гран-при и чемпионских титулов.
Гран-при Европы-2012 — последний подиум в карьере Шумахера
Фото: Ker Robertson/Getty Images
Тем не менее за рулём «Мерседеса», который не был способен на победы, немец испытывал гораздо меньший прессинг — вместо Шумахера-машины был Шумахер-человек. Он гораздо чаще улыбался и в целом выглядел более расслабленным, когда выступал за «Феррари» и каждую секунду своего времени посвящал борьбе за чемпионский титул.
Шумахер передал «Мерседесу» бесценный опыт и подарил своим болельщикам ещё три сезона борьбы — и был неизменно открыт для прессы и фанатов. В 43 года Михаэль не всегда был идеален и допускал ошибки, которые не были свойственны Шумахеру 2000-х, однако с тех пор в Формуле-1 вообще не было ни одного пилота такого возраста. Провалом это точно нельзя назвать.
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