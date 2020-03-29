От эксклюзивных мотоциклов до шикарных «Феррари»: на чём ездит любимец россиян Райкконен

Гоночные машины Кими Райкконена за время его карьеры в чемпионате мира прекрасно известны, а вот о дорожных автомобилях финского пилота Формулы-1 сведений не так много.
В отличие от Льюиса Хэмилтона, который с радостью готов документировать каждый свой шаг в соцсетях, Кими Райкконен до 2017 года игнорировал «Инстаграм», и потому судить о его жизни вне гонок можно было судить либо по снимкам папарацци, либо по фото в аккаунте супруге Минтту.
Проблема только в том, что ни сам гонщик, ни его жена особо не щедры на кадры с личным автопарком, поэтому достоверно установить, какие именно автомобили были/есть сейчас в гараже «Айсмена», сложно. Но можно, если ориентироваться на интервью пилота различным СМИ.
Если учитывать, что большую часть своей гоночной карьеры Райкконен связан с «Феррари», то неудивительно видеть в его автопарке сразу несколько моделей итальянских суперкаров. В 2008 году в беседе с журналистом Metro финн упомянул, что владеет одним из 400 выпущенных 660-сильных суперкаров Ferrari Enzo.
Ferrari Enzo
По состоянию на 2018 год у Кими точно был один из 799 экземпляров Ferrari F12tdf с 780-сильным двигателем и в том же году «Айсмен» купил себе новейший 720-сильный спорткар Ferrari 488 Pista.
Ferrari F12tdf
Ferrari 488 Pista
В 2007 году, когда Райкконен стал чемпионом Формулы-1, концерн Fiat Automobiles по случаю завоевания своим пилотом мирового титула поздравил его автомобилем. В подарок Кими преподнесли горячую новинку — нет, это был не спорткар Ferrari, а компактный городской хэтчбек Fiat 500. Причём дизельный.
Fiat 500
Два года между периодами в «Феррари» в Формуле-1 (не учитывая раллийный этап карьеры) финский гонщик провёл в составе команды «Лотус». По этому случаю в гараже чемпиона поселилось 345-сильное купе Lotus Evora S — самая современная на тот момент модель британской марки.
Lotus Evora S
Впрочем, в гараже Райкконена есть и куда менее экстремальные модели, чем спортивные купе. И не только потому, что Кими — человек семейный. В одном из интервью финн признался, что в дорожных автомобилях ценит в первую очередь комфорт и безопасность, поскольку экстрима ему хватает и на работе.
Стоит ли удивляться, что одной из машин «Айсмена» стал Rolls-Royce Wraith — роскошное и дорогое 632-сильное купе британской марки, но в тоже достаточно необычной версии. Гонщик остаётся гонщиком и в повседневной жизни, поэтому финн не стал брать «базовую» машину, а остановил свой выбор на специальной модификации Black Badge.
Rolls-Royce Wraith Black Badge
С переходом в Alfa Romeo Райкконен вполне предсказуемо пересел на автомобили этой марки. В своё время финн использовал 510-сильный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, а потом выбрал более практичную для отца двух детей модель.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Известно, что сейчас Кими активно использует кроссовер Alfa Romeo Stelvio. Неизвестно, в какой модификации — возможно, в базовой версии со 150-сильным дизелем, а может и в лимитированном 520-сильном исполнении Quadrifoglio Racing Edition (такое же исполнение есть и у Alfa Romeo Giulia).
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Racing
Этим ограничивается список автомобилей Кими Райкконена, о которых более-менее широко известно. Конечно, нельзя забывать о том, что первой машиной последнего на сегодняшний день чемпиона «Феррари» в Формуле-1 была советская Lada (может быть, в том числе поэтому Кими традиционно является одним из любимых пилотов россиян?).
Кроме того финн упоминал, что владел несколькими моделями Cadillac, внедорожником Hummer, гоночным автомобилем Mercedes-Benz для серии DTM, а также спорткаром Chevrolet Corvette Stingray 1974 года — эту машину, которой ранее владела актриса Шэрон Стоун, гонщик купил на благотворительном аукционе.
Chevrolet Corvette Stingray
И, конечно, нельзя не упомянуть о двух мотоциклах, поскольку финский гонщик является не просто большим фанатом двухколёсной техники в дорожном и гоночном вариантах (в отличие от того же Льюиса Хэмилтона, который любит кольцевые гонки, Райкконен отдаёт предпочтение мотокроссу), но и владельцем двух эксклюзивных мотоциклов.
Ещё в пору первого прихода в «Феррари» Кими владел парой работ немецкой мастерской Walz Hardcore Cycles. Оба кастома — Iceman I и Iceman II — построены на базе мотоциклов Harley-Davidson. Технические детали не раскрываются, но известно, что байки не слабее 120 л.с. и целиком сделаны вручную Маркусом Вальцем, основателем и владельцем Walz Hardcore Cycles.
Walz Hardcore Cycles Iceman I
Walz Hardcore Cycles Iceman II
И несмотря на столь обширный парк автомобилей и мотоциклов, сам Кими называет себя не самым большим фанатом техники. По признанию Райкконена, он ездит не больше, чем требует его жизнь. Поэтому если когда-нибудь на вторичном рынке появятся машины и байки из гаража финна, то можно быть уверенным — пробег будет минимальным.
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