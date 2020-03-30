Некоторым машинам так очень идёт, а другие без логотипов словно голые.

Как бы выглядели современные болиды Формулы-1 без рекламы. Очень необычное зрелище

Один из пользователей портала Reddit на фоне затянувшегося в Формуле-1 межсезонья вооружился «Фотошопом» и студийными фотографиями всех болидов. Замысел просто и понятен: он решил проверить, как смотрелись бы машины Формулы-1 2020 года, если бы сохранили свои нынешние ливреи, но лишились всех логотипов спонсоров.



Было бы неправильно сказать, что таким образом мы можем по-настоящему оценить раскраски автомобилей: всё-таки они создаются с учётом имеющегося пула логотипов, так что некоторые машины в итоге оказываются «лысыми». Ну и в некоторых случаях решение автора убрать те или иные эмблемы было довольно спорным.

«Альфа Ромео»

Тут всё хорошо: красно-белая гамма выглядит просто блестяще и нисколько не теряет от отсутствия спонсорских наклеек.

«Альфа Таури»

Первое спорное решение автора: на месте остаётся огромный командный логотип. С другой стороны, действительно непонятно, как его убрать — просто закрасить все соответствующие места белым цветом? Это явно не будет отражать задумки авторов дизайна.

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«Феррари»

Лаконичный красно-чёрный дизайн болида выглядит чересчур простоватым. Впрочем, это лишь моё мнение. Ну и большой вопрос, правильно ли удалили эмблему «Феррари» — довольно странно считать это спонсорской наклейкой и при этом оставлять на месте бренды «быков».

«Хаас»

Чёрно-белая ливрея чем-то напоминает «Альфа Таури» (особенно если убрать с последней логотипы) и смотрится вполне стильно. Интересно, как бы выглядел автомобиль, раскрашенный в честь горе-спонсоров из Rich Energy.

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«Макларен»

Нет ли ощущения, что после обновления ливреи в ней стало многовато синего? Без спонсорских логотипов это особенно заметно. Ну и не понимаем, в честь чего с носа пропал логотип «Макларена».

«Мерседес»

Отличная ливрея! Без спонсоров бирюзовые полоски, подаренные «Петронасом», смотрятся особенно стильно.

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«Рейсинг Пойнт»

Тот случай, когда от наличия логотипа зависит слишком много. Огромная белая полоса на месте логотипа BWT не слишком понятна, но и не отвратительна, чего уж.

«Ред Булл»

Остаётся повториться насчёт наличия быков на капоте и носу. Кажется, уж по крайней мере самих бычков можно было бы и удалить, сохранив золотой круг. Но, конечно, так получилось бы куда более монотонно и однообразно.

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«Рено»

И с логотипами кажется, что чёрный цвет в ливрее французов доминирует над жёлтым, а так это ощущение ещё усиливается. Впрочем, многим может понравиться.

«Уильямс»

Пожалуй, самый интересный эффект избавление от спонсоров производит с болидом команды Фрэнка и Клэр. Добавленный в ливрею красный цвет куда лучше сочетается с голубым и белым, когда вокруг нет никаких логотипов.



А чья ливрея без спонсоров больше всего понравилась или не понравилась вам?

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