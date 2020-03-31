Кларксона испугал псевдоавтомобиль Формулы-1. Он даже не смог в него влезть. Видео

В этом мире существует не так много вещей, способных напугать Джереми Кларксона, и Lotus T125 Exos — одна из них. А что уж говорить о простых водителях…



Впрочем, понятие «простой» водитель к клиенту, собравшемуся купить себе Lotus T125, вряд ли применимо. По одной простой причине — позволить себе одноместную машину, не сертифицированную для дорог общего пользования, по цене $ 1 млн (по состоянию на 2010 год, когда была представлена модель) мог далеко не каждый. Плюс прибавьте к этому необходимость аренды гоночной трассы всякий раз, когда вы хотите сесть за руль, и поймёте, что игрушка у британцев получилась весьма дорогая.

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Визуально Lotus T125 стилизован под болиды Формулы-1 тех времён (ливрея стилизована под «Лотусы» из Энстоуна 2011-2015 годов), да и технически имеет немало общего с Lotus T127, которым управляли финн Хейкки Ковалайнен и итальянец Ярно Трулли в сезоне-2010, хотя и не полностью копирует формульную технику. Да, машина построена вокруг карбонового монокока с алюминиевыми элементами, имеет схожую архитектуру шасси, а бензиновый 3,5-литровый V8 производства Cosworth тоже близок к силовому агрегату Формулы-1. Но всё же двигатель не полностью копирует своего собрата из Ф-1 (мощность была снижена, ресурс увеличен до 4500 км пробега, а также появился электростартёр для возможности запуска без участия механиков), как и 6-ступенчатая секвентальная коробка передач и карбон-керамические тормоза.

Фото: Lotus

650-сильный мотор в сочетании с 650-килограммовой машиной — тандем весьма убойный, особенно если вспомнить, что управлять такой техникой предстояло людям весьма обеспеченным, но не имеющим гоночного опыта. Или имеющим, но далеко не на уровне пилотов Формулы-1 или даже GP2. Поэтому в стоимость машины входил не только автомобиль.



Каждый покупатель Lotus T125 становился членом закрытого Exos Club (отсылка к экзосфере — внешней части верхней атмосферы Земли и других планет, которая призвана была символизировать особый статус обладателя машины), который включал в себя ряд привилегий. Во-первых, клиентам полагался курс из 5 обучающих сессий на лучших гоночных трассах в Европе под наставничеством экс-пилотов Формулы-1. Во-вторых, на каждую сессию вместе с машиной Lotus обязывался привезти группу инженеров (по аэродинамике, двигателю, шинам), которые учили бы водителя грамотной работе с автомобилем. В-третьих, владельцам T125 полагались собственные тренеры и физиотерапевты, составлявшие программы физической подготовки и правильного питания. В-четвёртых, полное обслуживание на время трек-дня — от бригады механиков для работы с машиной (хотя Lotus заявлял, что машина может без проблем эксплуатироваться одним лишь владельцем) до шеф-повара, готовящего блюда высокой кухни для клиентов.

Привлекательное предложение для тех, кто может себе позволить потратить круглую сумму на своё увлечение, не так ли? И как вы думаете, сколько человек воспользовались возможностью приобрести Lotus T125 и стать частью Exos Club? Не угадали — ноль! Да, амбициозная идея тогдашнего главы британской марки Дэни Бахара сделать Lotus брендом уровня Ferrari с треском провалилась — ни одной из запланированной к постройке 25 машин продать не удалось. Всё ограничилось несколькими автомобилями для заводских тестов и журналистских испытаний.

Фото: Lotus

И не исключено, что свою роль в такой судьбе псевдоавтомобиля Формулы-1 сыграл один из эпизодов сверхпопулярного шоу Top Gear, в котором за руль необычного Lotus сел Джереми Кларксон. Тест-драйв уникальной машины стал частью 5-й серии 17-го сезона шоу, которую показали по BBC в июле 2011 года. Марка привезла на тестовый полигон программы в британском Дансфолде не только сам Lotus T125, но и легендарного Жана Алези — француз, который должен был стать одним из наставников Exos Club, помогал ведущему найти общий язык с машиной.

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Сложности начались ещё до начала движения, поскольку высокий и далёкий от идеалов стройности Кларксон не смог поместиться в кокпите автомобиля. Чтобы Джереми всё-таки оказался за рулём, пришлось убирать сиденье и сажать ведущего прямо на пол машины, использовав в качестве какой-никакой смягчающей прокладки и дополнительного «уплотнения» специальную пену (но, если судить по видео, задействовали чуть ли не туристический коврик-«пенку»). Но на этом для Джеззы испытания только начались.



Быстро выяснилось, что тронуться с места, не заглохнув, непросто даже такому опытному водителю, как Кларксон. И точно так же весьма нелегко избежать блокировки колёс на торможении или разворота при слишком резком нажатии на педаль газа — никакой вспомогательной электроники Lotus T125 ожидаемо не предлагал. Джереми довольно быстро убедился, что Алези не преувеличивал, когда говорил, что новая машина мощнее и имеет большую прижимную силу, чем болиды Формулы-1 90-х годов. Другой проблемой, напрямую связанной с мощностью и прижимной силой, стали физические и психологические трудности при управлении. T125 иногда просто пугал Кларксона.

Видео можно посмотреть на канале BBC в YouTube.

С физической составляющей всё довольно просто. Нетренированный человек не способен сопротивляться тем перегрузкам, что развивает T125 в движении — особенно тяжело приходится шее, которая подвергается продольным и поперечным нагрузкам, существенно превосходящим те, что возникают во время управления самым мощным, но «цивилизованным» спорткаром для дорог общего пользования. Психологически же, как выяснил на собственном опыте Кларксон, тяжело перестроиться на то, что повороты за рулём нового Lotus можно проходить на большей скорости, а тормозить существенно позднее, чем на дорожной машине — для примера Джереми привёл свой тогдашний 507-сильный Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series, который требовал тормозить вдвое раньше, а в повороте вместо 258 км/ч мог развивать «всего» 145 км/ч.

Фото: Lotus

Для сравнения фирменный тест-пилот шоу Стиг проехал по укороченной версии трассы на дорожном 500-сильном спорткаре Ariel Atom V8 (на тот момент это был быстрейший дорожный автомобиль в истории программы) круг за 0.36,2. Это время предстояло побить Джеззе на Lotus T125. Для того чтобы установить результат 0.35,8, ведущему потребовалось 5 кругов, да и то без разворотов, блокировок колёс и вынужденного пит-стопа для консультации с Жаном Алези не обошлось.

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Резюмируя свой опыт поездки на Lotus T125, Джереми Кларксон подчеркнул, что он ездил и на более мощных, и на более лёгких автомобилях, и на машинах с покрышками-сликами, но такого сочетания, чтобы мощь/малый вес/слики разом, в его жизни не было. Учитывая все сложности, с которыми столкнётся водитель машины, Джезза назвал управление Lotus T125 не ездой, а агонией. А кому хочется страдать каждое мгновение за рулём за собственный миллион? Как показала рыночная судьба модели — никому.



P.S. В том же эпизоде по полной версии трассы Стиг проехал круг на Lotus T125 за 1:03.8 — всего на 4,8 секунды медленнее, чем настоящий формульный болид Renault R24 сезона-2004 года, который ехал по влажной трассе. Неудачный проект Дэни Бахара стал, тем не менее, второй по скорости машиной в истории Top Gear.

Видео можно посмотреть на канале BBC в YouTube.

P.P.S. В 2019 году новозеландская компания Rodin Cars представила модель FZED — модернизированный за счёт использования деталей из 3D-печати Lotus T125, построенный на основе выкупленных у британцев шасси. Но о клиентах, которые приобрели Rodin FZED, пока тоже не слышно.

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