Эффектные девушки влюбляли фанатов гонок в «Джордан». Лучшие фото пит-гёрлз Эдди

Пожалуй, главная причина, по которой мы скучаем по весёлой команде Формулы-1 из Ирландии.

Команда Формулы-1 «Джордан» остаётся в сердцах болельщиков, пусть даже бренд покинул чемпионат мира после сезона-2005. И дело даже не в том, что, сменив целый ряд названий, коллектив остаётся в серии и готовится к очередному переименованию (из «Рейсинг Пойнт» в «Астон Мартин»). Просто уж больно ярким был коллектив Эдди Джордана, чтобы взять его и забыть.

Вспомнить можно и мощный дебют в сезоне-1991 (на зависть целому ряду провальных проектов), и скандал с контрактом Михаэля Шумахера, и эффектную жёлтую «табачную» ливрею с шершнями и другими живыми существами, и великолепные результаты на стыке веков… И всё-таки, наверное, главная ассоциация с командой — это модели, которых «Джордан» активно зазывал на Гран-при.



В 90-х и начале 2000-х никто ещё не выступал против присутствия пит-гёрлз на гонках. Девушки позировали в подобии командной униформы, пилоты и фотокорреспонденты радовались, Эдди невинно флиртовал… Хорошее, в общем, было время. Предлагаем его вспомнить в нашей фотогалерее!

Горячие грид-гёрлз, после фото которых вы будете ещё сильнее скучать по гонкам Все эти красотки надолго остались без работы.

Остановить Шумахера. История Роберто Морено В день рождения Роберто Морено вспоминаем, как бразилец чуть не помешал Михаэлю Шумахеру перейти в «Бенеттон» и вступить на путь к титулам.