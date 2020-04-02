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Модели на Гран-при Формулы-1 вместе с командой «Джордан» — лучшие фотографии

Эффектные девушки влюбляли фанатов в «Джордан»
«Чемпионат»
Эффектные девушки влюбляли фанатов гонок в «Джордан». Лучшие фото пит-гёрлз Эдди
Пожалуй, главная причина, по которой мы скучаем по весёлой команде Формулы-1 из Ирландии.
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Джордан» остаётся в сердцах болельщиков, пусть даже бренд покинул чемпионат мира после сезона-2005. И дело даже не в том, что, сменив целый ряд названий, коллектив остаётся в серии и готовится к очередному переименованию (из «Рейсинг Пойнт» в «Астон Мартин»). Просто уж больно ярким был коллектив Эдди Джордана, чтобы взять его и забыть.

Вспомнить можно и мощный дебют в сезоне-1991 (на зависть целому ряду провальных проектов), и скандал с контрактом Михаэля Шумахера, и эффектную жёлтую «табачную» ливрею с шершнями и другими живыми существами, и великолепные результаты на стыке веков… И всё-таки, наверное, главная ассоциация с командой — это модели, которых «Джордан» активно зазывал на Гран-при.

В 90-х и начале 2000-х никто ещё не выступал против присутствия пит-гёрлз на гонках. Девушки позировали в подобии командной униформы, пилоты и фотокорреспонденты радовались, Эдди невинно флиртовал… Хорошее, в общем, было время. Предлагаем его вспомнить в нашей фотогалерее!

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Marcus Brandt/Bongarts/Getty Images

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