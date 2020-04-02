Из-за коронавируса в мире дефицит аппаратов ИВЛ и масок. Команды Формулы-1 уже помогают

Пандемия коронавируса парализовала спорт — по всей планете отменяют и переносят все мероприятия. Не стала исключением и Формула-1, сезон которой в этом году пока так и не стартовал. Однако это не значит, что инженеры «Больших призов» сидят без дела: в условиях борьбы с распространением коронавируса лучшие умы первенства объединились, чтобы помочь медикам. Так, «Макларен» помогает Университету Саутгемптона в разработке инновационных респираторов, а «Мерседес» вместе с инженерами Университетского колледжа Лондона создают дыхательные аппараты. Эта инициатива получила название «Проект Пит-лейн».

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«Мерседес» и «Ред Булл» спасают жизни

30 марта стало известно, что Минздрав Великобритании одобрил к использованию новейшие дыхательные аппараты, разработанные инженерами Университетского колледжа Лондона совместно со специалистами «Мерседеса». Этот аппарат, в отличие от аналогов, не использует в конструкции вентилятор, а также дешевле в производстве.



На данный момент больницам в Лондоне переданы 40 таких устройств, чего в нынешней ситуации недостаточно. В то же время представители «Мерседеса» уже заявили, что если при использовании этих аппаратов не возникнет непредвиденных проблем, то команды «Проекта Пит-лейн» общими усилиями смогут производить по тысяче таких устройств в день.

Фото: Mercedes/UCL

«Сообщество Формулы-1 откликнулось на призыв и помощи, и благодаря „Проекту Пит-лейн“ мы смогли в кратчайшие сроки и на высочайшем уровне добиться реализации задачи», — добавляет Энди Коуэлл, глава отдела мотористов «Мерседеса».



С большим энтузиазмом за дело принялись и в «Ред Булл»: австрийцы помогают в разработке новых аппаратов вентиляции лёгких. «У Роба Маршала, нашего шеф-дизайнера, было несколько идей — и они помогли в решении сложностей, с которыми столкнулись медики, — рассказывает Кристиан Хорнер, руководитель „Ред Булл“, который также присоединился к „Проекту Пит-лейн“. — Никто не умеет так быстро решать проблемы, как в Формуле-1, и никто в мире не умеет так быстро разворачивать производство новинок, как в Формуле-1».

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«Макларен» занялся масками

Университет Саутгемптона в последний день марта выпустил официальное сообщение о начале испытаний новых персональных респираторов для тех, кто работает в очагах распространения вируса — докторов и медсестёр. В разработке респираторов, как отмечает Университет Саутгемптона, участвовали специалисты команды «Макларен».

Созданные при участии Уокинга маски обладают индексом FFP3 — такая маркировка обещает качественную фильтрацию и очистку воздуха. Целиком комплект представляет собой своего рода капюшон с пластиковым визором и фильтры для воздуха с вентиляторами на батареях.



«Эти маски уже получили позитивные отклики от некоторых врачей, медсестёр и пациентов, — отмечает Университет. — Если дальнейшие тесты пройдут удачно, спецификации масок будут опубликованы в открытом доступе, что позволит другим производителям и организациям наладить собственное производство».

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Алонсо и «Феррари» тоже помогают

Автоспортивное сообщество в целом не осталось в стороне от проблемы — и речь не только о вкладе инженеров. Так, в самом начале кризиса в Италии Андреа Аньелли, директор EXOR и FIAT, пожертвовал € 10 млн евро, на которые власти смогли закупить 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. А Фернандо Алонсо закупил для UNICEF 300 000 масок и респираторов и четыре тысячи комплектов для дезинфекции.



Кроме того, во многих странах гоночные трассы используются в качестве карантинных центров — такие развёрнуты, например, на автодроме в Шарлотте, который принимает одну из главных гонок NASCAR, а также трассах в Индии и Турции, которые прежде принимали Гран-при Формулы-1.

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