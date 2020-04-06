Чемпионский болид Формулы-1 поставил в тупик звезду Top Gear Хаммонда. Не едет, хоть лопни

Даже если ты опытный ведущий автомобильного шоу, это не гарантирует успеха за рулём сложной и мощной техники.

Возможность сесть за руль гоночной машины Формулы-1 есть у многих — достаточно иметь круглую сумму на счету, чтобы оплатить аренду трассы и болида, а также работу механиков и инженеров во время трек-дня. Помимо нескольких частных фирм, предлагающих такие услуги, собственная программа есть у «Феррари» (F1 Clienti) и у «Рено». Они дают возможность прокатиться в том числе и журналистам.

Не стало исключением и сверхпопулярное шоу Top Gear, которое аж дважды получало возможность протестировать гоночный болид команды Mild Seven Renault F1 Team. В 2004 году загадочный тест-пилот Стиг сел за руль болида Renault R24 на трассе в Дансфолде, чтобы попытаться проехать круг быстрее минуты. Будучи опытным гонщиком, Стиг сделал это — время 0.59,0 до сих пор является лучшим в истории автодрома.



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Но Стиг, кем бы он ни был, всё-таки далеко не человек с улицы, а профессиональный гонщик, имеющий навыки обращения с формульной техникой в том числе. Куда интересней был опыт Ричарда Хаммонда, которому в 2005 году достался Renault R25 — уникальный во многих отношениях болид.

Фото: Renault

Во-первых, эта была чемпионская машина, принёсшая первый титул в Формуле-1 испанцу Фернандо Алонсо. Во-вторых, это был первый с 1991 года болид, разработанный не Эдрианом Ньюи и не Рори Бирном, выигравший чемпионат мира. В-третьих, это была последняя гоночная машина французской команды с двигателем V10 и 6-ступенчатой коробкой передач. В-четвёртых, это была первая французская гоночная машина с 1969 года и Matra MS80, которая стала чемпионом мира в автоспорте. В-пятых, именно Renault R25 принёс шинникам из «Мишлена» их первый титул с момента возвращения в Формулу-1.



Машина, как можно понять, весьма знаковая и крайне дорогая, что отдельно отметил Хаммонд во время знакомства с болидом в Великобритании. Шоумену дали возможность проехать два круга по «Сильверстоуну», но не в конфигурации Гран-при, принимающей национальный этап Формулы-1, а по более короткой 1,7-километровой версии Stowe Circuit, проложенной внутри конфигурации International Circuit.

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Ричард честно признался, что до R25 уже управлял мощными машинами, но то был дорожный гиперкар Bugatti Chiron — да, 1000-сильный против «всего» 900-сильного Renault, но зато полноприводный и оснащённый электронными ассистентами водителя в отличие от «чистого» лёгкого гоночного болида с задним приводом и отсутствующими системами помощи. Поэтому начинать ведущему пришлось с малого.

Впрочем, опыта у «Хамстера» оказалось недостаточно, чтобы он мог пропустить первый «класс» обучения. После 185-сильного болида Tatuus серии Formula Renault 2000 он смог сесть в кокпит 410-сильного болида Dallara SN01 с 3-литровым V6 Мировой серии «Рено», которая позднее превратилась Формулу «Рено» 3.5.

Целью было не столько дать возможность шоумену познакомиться с нехитрой по конфигурации трассой, сколько позволить освоиться с непривычной техникой — понять, как работает сцепление, как болид реагирует на нажатие педалей газа и тормоза, как ведёт себя на ходу. С размещением миниатюрного Хаммонда в кокпите, в отличие от едва втиснувшегося в Lotus T125 несколькими годами позже Джереми Кларксона, проблем не возникло, но вот в движении покорить Формулу-1 оказалось не так просто, как казалось бы ведущему со стороны.

Кларксона испугал псевдоавтомобиль Формулы-1. Он даже не смог в него влезть. Видео Вполне возможно, что Джереми спровоцировал провал потенциальных конкурентов «Феррари».

Ричарда разворачивало на обоих «младших» болидах, а после опыта управления машиной «Мировой серии» британец признался, что ездить на ней крайне сложно — основной проблемой стал объём информации, который нужно держать в голове. Едешь слишком медленно — нет прижимной силы и болид не попадает в повороты, не прогрел тормоза — не попадаешь в поворот, не прогрел шины — не попал в поворот. Быстро выяснилось, что и физподготовки Хаммонда не хватает для того, чтобы быстро и долго ездить на «формульной» технике.



В итоге после разбора телеметрии с инженером и дополнительных кругов на болиде Мировой серии ведущего Top Gear всё-таки пустили за руль Renault R25. Он далеко не с первой попытки смог тронуться с места, заставив потрудиться не позволяющую заглохнуть мотору систему: Ричарду никак не удавалось поддерживать необходимое число оборотов двигателя. Механики переживали, не попортит ли Хаммонд технику.

Когда ведущий всё-таки покинул импровизированный пит-лейн, то «Хамстеру» потребовалось всего полкруга, чтобы заблокировать колёса на торможении, а затем уйти в разворот. Разбор полётов с инженерами показал, что шоумен слишком медленно едет! Точнее, едет достаточно быстро для того, чтобы разобрать болид об отбойники в случае вылета, но недостаточно быстро, чтобы прогрелись шины и тормоза, а также начала работать аэродинамика.

Дополнительного экспресс-курса по управлению техникой Формулы-1 хватило для того, чтобы Ричард смог-таки проехать два своих круга по трассе внутри «Сильверстоуна». И с тех пор классический состав ведущих Top Gear не возвращался к теме Формулы-1. Первым после Хаммонда, кто вновь вернулся за руль техники чемпионата мира, стал известный журналист и один из преемников «святой троицы» на BBC Крис Харрис, но это уже совсем другая история.

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