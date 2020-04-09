Испанский гонщик затащил домой мотоцикл. Чистит на нём зубы и ездит в лифте

Карантин из-за эпидемии коронавируса выбил множество людей из их привычного ритма жизни. Но далеко не все готовы расстаться со своими привычками — причём пример знаменитого испанского мотогонщика Тони Боу показывает, что ради любимых занятий далеко не всегда нужно нарушать режим самоизоляции.
Боу «карантинит» в городке Ла-Масана в Андорре. Казалось бы, ему придётся на время забыть о любимом гоночном мотоцикле Honda Montesa Cota 4RT, с которым он продолжает успешно выступать на соревнованиях по мототриалу. Как бы не так: Тони притащил байк в собственную спальню и записал с помощью «Хонды» вирусный видеоролик.
Именно на мотоцикле только что проснувшийся Боу отправляется ванную почистить зубы. Дальше — больше: изучает за рулём байка гардероб, спускается на лифте на первый этаж дома, готовит чашечку эспрессо. Дальше можно немножко потренироваться благодаря барным и обычным стульям и наконец поставить байк в более подобающее место – в гараж.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Судя по видео, домашние животные Тони не слишком-то оценили его затею и, видимо, предполагают, что владелец начал сходить с ума от безделья. Наверное, не слишком рады и те, кому придётся чистить дом: сомнительно, чтобы светлый ламинат был пригоден для заездов на боевой технике.
Впечатлены трюками испанца? Ну, тут как раз удивляться некому. Тони — величайший мототриалист в истории. На его счету рекордные 26 чемпионских титулов (по 13 в закрытых помещениях и на открытых пространствах) — собственно говоря, с 2007 года никто не может победить Боу. И лишь коронавирус вынудил Тони поставить собственные победы на паузу. Но не покинуть гоночное седло.
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