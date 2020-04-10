Наш «Форсаж»: как кинофраншиза привела к нелегальным гонкам у МГУ и разогнала дрифт

На следующий год запланирована премьера фильма F9 — уже девятой части франшизы «Форсаж». Мишель Родригес, одна из главных звёзд картины, обещает, что в новом фильме авторы «нарушили все законы физики» и удивят зрителей. Сейчас фильмы «Форсаж» — это бесконечный экшн, в котором главные герои редко ездят, но чаще летают на автомобилях и прыгают с одного небоскрёба на другой.



Но раньше фильмы этой серии рассказывали о жизни американских уличных гонщиков, о которых в России тогда никто не слышал. И здесь, на другом конце планеты, захотели так же — тогда всё и завертелось.

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Фильм про четверть мили

Первый «Форсаж» вышел в 2001 году и рассказывал об участниках нелегальных уличных гонок, которые в перерыве между заездами зарабатывали грабежом. Сюжет в основном был закручен вокруг отношений главных героев, однако самой яркой фишкой фильма всё-таки были гонки.



«Фильм тогда произвёл фурор. Россия такого ещё не видела, это была другая культура, космос, что-то невероятное, — вспоминает Сергей Герваш, один из ведущих активистов „нелегала“ 2000-х. — Всё было снято очень красиво. В России такие соревнования были не столь эффектными, но люди к этому стремились. И это дало толчок для развития гонок. Но даже не стрит-рейсинга — то, что можно было увидеть в первом „Форсаже“, когда по городу носились на время, хотя и такие случаи в Москве и России тогда были: кто быстрее проедет МКАД или Садовое кольцо. Но выход фильма скорее дал толчок для развития дрэг-рейсинга — гонкам на ускорение на прямой дистанции в 402 метра».

Уличные гонки в России, 2004 год Фото: Клубы NightRacing и SpeedForce

После выхода «Форсажа» любители нелегальных гонок начали собираться на смотровой площадке рядом с МГУ, где длинных и широких проспектов хватало — в конце 90-х на этих улицах даже проходил этап чемпионата России по кольцевым гонкам. В общем, здесь было где разогнаться, а вот камер и лежачих полицейских не было.



«Нам казалось, что это как в „Форсаже“, но всё было не так нарядно, — рассказывает Мария Панова, одна из энтузиастов „нелегала“ 2000-х. — Из тюнинга поначалу были только блоу-оффы да оконечные банки приваренные, а из украшений — китайская подсветка под днищем и самослепленные обвесы, но это было замечательно. С этого началось массовое увлечение гонками, чтобы потом развиться в российскую тюнинг-культуру».

Уличные гонки в России, 2004 год Фото: Клубы NightRacing и SpeedForce

«Там можно было встретить единомышленников, показать свои машины, поговорить о них, погоняться, — рассказывает о площадке у МГУ Герваш. — Была там пара участков, где стартовали со светофоров. Кто-то купил хронометраж — так в России впервые появилась система Race America, замеряли динамику разгона на 402 метра. Конечно, всё это было нелегально».



Правоохранительным органам подобные сборища предсказуемо не нравились, и тогда появилась идея легализовать такие заезды. Это, во-первых, безопаснее, во-вторых, не противозаконно. И как только появилась возможность, многие участники нелегальных заездов заявились на официальные соревнования. Для Марии Пановой официальным спортивным дебютом стал этап чемпионата Приморского края в Шаморе в 2006 году — она его выиграла. В будущем Панова станет серебряным призёром чемпионата России по дрэг-рейсингу.

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«Нелегальный» занос

В том же 2006 году на экраны вышел третий «Форсаж» — «Токийский дрифт». Франшиза перешла к новому режиссёру Джастину Лину и рассказывала об уличных дрифтерах. «Это был разрыв шаблона! Что такое дрифт и каким он может быть, мы увидели и поняли, лишь когда посмотрели третий фильм. Оказалось, что это не обязательно должен быть дрэг, — вспоминает Роман Бражников, один из лидеров автомобильных движений на юге России, а сейчас глава регионального первенства РДС Юг. — Нам показали, как может развиваться уличная культура. И я говорю не столько о тюнинг-решениях, сколько о том, насколько это круто, когда люди общались и собирались таким образом. Мы воспроизводили эту атмосферу: вот у тебя стоят крутые сочные тюнингованные тачки, вот — супертёлочки в декольте и на каблуках, вот — тусовочки, рэпчина, что-то происходит».

Вечерний дрифт в Краснодаре, 2013 год Фото: PRO Group

Стиль «Токийского дрифта» переняли не только организаторы нелегальных мероприятий, но и пилоты, досконально повторявшие внешность и (по возможности) начинку тех автомобилей, что были в кино. Однако на улице появились не только «Скайлайны» в цветах ливреи главного героя, но и проекты на уровне произведения искусства, как, например, Ford Taunus с Хищником на капоте.



«Вся индустрия автотюнинга за счёт этой атмосферы росла очень круто, — вспоминает Бражников. — Сейчас в этом плане уже лет пять большой спад, я, как организатор больших автофестивалей, вижу плачевное состояние. Хотя „стенс“ развивается, как и хот-роды, ретро. То есть люди стали заморачиваться по более дорогим проектам».



Нельзя сказать, что Россия узнала о дрифте из третьего «Форсажа» — об этих заездах в стране уже знали и даже проводили полулегальные мероприятия. Но «Токийский дрифт» за счёт своей популярности привлёк массы, эти массы вышли на улицы и теперь, когда в 2010-м в Усть-Лабинск приехали соревнования RDS, активисты перешли в официальные соревнования.

Уличные гонки, 2009 год Фото: PRO Group

«В 2011 году стало понятно, что чего-то не хватает, и после того, как к нам приехал РДС, всё как-то пошло-поехало, я связался с ККФА — региональной федерацией РАФ, пошёл в маршалы, и мы начали проводить этапы, — рассказывает Бражников. — В 2011-м сделали несколько этапов РДС Юг, потом уже создали первенство Drift Battle Series, которое позже переросло в нынешний РДС Юг».

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Эффект «Форсажа»

Этапы RDS GP — это, возможно, самые посещаемые автоспортивные состязания национального уровня в России. Дрэг-рейсингу пока до такой популярности далеко, зато сообщество RDRC может похвастаться разветвлённой сетью региональных серий, уникальной техникой и некоторыми рекордами. Так или иначе, облик обоих чемпионатов и сопутствующих им субкультур во многом определили те, кто собирался в 2000-х на улицах. А туда они выехали после просмотра «Форсажа».



«Фильм, который вышел в нужное время, дав толчок для стремительного роста автомобильного тюнинга в России. Это культовое кино, в буквальном смысле, и отношусь я к нему с уважением и благодарностью. Люблю его за бесшабашность и атмосферу, — говорит Мария Панова. — В России и до „Форсажа“ были гонки, как мне рассказывали те, кто ими занимался. Проводились ралли, картинг, но именно „Форсаж“ вдохновил огромное количество людей нового поколения заниматься автоспортом, а под спрос начали появляться и трассы».

Презентация фильма «Форсаж-5» в Краснодаре Фото: PRO Group

«Мне кажется, что нынешние профессиональные чемпионаты стали результатом нелегальных соревнований, — добавляет Герваш. — Автоспорт на тот момент, мне кажется, у нас вообще был развит крайне слабо. Какие-то ралли-спринты, отдельные кольцевые гонки, но тогда не было еще каких-то значимых автодромов, поэтому выход фильма, наверное, создал нелегальные гонки на 402 метра, которые потом привели к развитию официального масштабного спорта».



«Влияние „Форсажа“ колоссально, — считает Бражников. — Если бы не было этой франшизы, не было бы и нас таких. Я, может, никогда и не попал бы в автоспорт. Прежде мы не видели, как всё должно быть — тусовки, парковки, красивые девушки, классные тачки. Тогда это был совершенно другой мир. Мы его увидели, поняли и захотели так же — и сделали».

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