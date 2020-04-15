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Шарлотта Сине — подруга гонщика «Феррари» Шарля Леклера — кто она, фото

Шарлотта Сине — подруга Шарля Леклера
Михаил Дубовский
Шарлотта — милая подруга новой звезды «Феррари». Ради красотки Леклер наврал бывшей
Молодой гонщик «Скудерии» самоизолировался в прекрасной компании.
Авто / Формула-1 0

В эфире любимая рубрика читателей «Чемпионата» — «Красота дня». Сегодня решили получше познакомить вас с подругой пилота «Феррари» Шарля Леклера — Шарлоттой Сине.

Тогда ещё новичок «Скудерии» Леклер начал встречаться с Шарлоттой осенью 2019 года: пара раскрыла свои отношения, когда монегаск праздновал собственный день рождения в ночном клубе.

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Видео, на которых Шарль и Шарлотта обнимаются, заставили болельщиков повеселиться, ведь всего за месяц до этого о расставании с Леклером объявила Джада Джанни, с которой он встречался целых четыре года (по другой версии — все пять). По словам Джанни, причиной расставания стала зацикленность Леклера на работе в Формуле-1.

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«Шарль оставил меня, поскольку он захотел посвятить себя «Феррари», — говорила Джада, удалившая из своего «инстаграма» все совместные фотографии. Однако уже через месяц выяснилось, что в сердце Леклера всё-таки есть место не только для гонок. Получается, своей бывшей Шарль наврал.

Самое интересное, что Джада и Шарлотта знакомы — не исключено даже, что Сине познакомилась с гонщиком именно через его бывшую девушку. А в интернете даже есть видео, как на одной дискотеке Джада и Шарлотта танцуют вместе, а в нескольких шагах от них находится не кто иной, как Леклер. Вот как бывает!

Что касается Шарлотты, то она из довольно обеспеченной семьи тоже родом из Монако. Отец Сине Эммануэль — руководитель компании Bains de Mer с более чем столетней историей. Эта компания отвечает в Монако за всю связанную с государством индустрию развлечений.

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Шарлотта — будущий архитектор, сейчас она продолжает учиться в Женеве, а до этого закончила частный лицей имени князя Альбера.

Сейчас Сине и Леклер самоизолировались, но у Шарлотты появился конкурент в борьбе за внимание гонщика. Нет-нет, не какая-нибудь девушка: просто Шарль, похоже, основательно подсел на виртуальные гонки, на время которых может и забыть про существование любимой.

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