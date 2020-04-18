«Проходит, проходит Петров Шумахера!» 10 лет первому успеху России в Формуле-1

Пауза в мире спорта и десятилетний юбилей дебютного сезона Виталия Петрова в Формуле-1 позволяют нам и дальше вспоминать разные знаковые моменты, связанные с выступлениями россиянина в сезоне-2010. Сегодня на очереди Гран-при Китая — пару дней назад мы вспомнили, как на тренировке у «Торо Россо» Себастьена Буэми оторвались оба передних колеса, ну а сегодня самое памятное воспоминание о гонке: финиш Петрова на седьмой позиции с обгонами двух топовых гонщиков.

Нужен результат!

Китайский этап Ф-1 был четвёртым в календаре сезона-2010. Три первых Гран-при сложились для Петрова противоречиво: в Бахрейне сломалась передняя подвеска, в Австралии после блистательного старта последовал вылет из-за некорректной работы тормозной системы, а в Малайзии россиянина вновь подкараулил сход из-за механических проблем, но Виталий в любом случае ехал только 13-м. С одной стороны, в «Рено» не требовали от Петрова моментальных результатов, с другой — было очевидно, что чем быстрее Виталий проявит себя, тем прочнее окажутся его позиции на будущее.

10 лет приходу Петрова в Ф-1. Был экстрим: кредит отца, переговоры ночью, помощь Путина Менеджер пугала, что если не найдутся спонсоры, то первого россиянина заставят сменить гражданство.

Поначалу Гран-при Китая не давал поводов для оптимизма. После неплохой работы на пятничных тренировках Петров разбил болид во время субботней. Вышло забавно: аккурат перед сессией машину окропили святой водой, а тут такое… Что ж, будем считать, что вода всё-таки сыграла свою положительную роль на следующий день…

Фото: Ker Robertson/Getty Images

В квалификации Петров пробился во второй сегмент, опередив два «Заубера», «Уильямс» Хюлькенберга и «Форс Индия» Льюции. Вроде не так плохо, но на 14-е место Виталия Роберт Кубица ответил восьмым, так что поводов для сильной радости не было. Впрочем, с учётом утренней аварии сам факт, что машину успели восстановить и россиянин будет стартовать не с конца решётки, радовал.

В шаге от подиума

Старт Петров выдал отличный, пройдя обоих гонщиков «Торо Россо». Вскоре над Шанхаем начал моросить дождь – почти все пилоты приняли решение перейти на промежуточные шины. Звали в боксы и Петрова, но он, как и Кубица, решил продолжить гонку на сликах и угадал: трасса подсохла буквально через пару кругов, все поехали переобуваться обратно, а Кубица и Петров обнаружили себя на третьей и четвёртой позициях — россиянин неожиданно оказался совсем рядом с топ-3!

Петров: на первых кругах звали в боксы поменять шины

На столь высокой позиции Петров не растерялся и не занервничал. Пилот «Рено» сохранял своё место в пелотоне, но тут Виталию помешал выезд на трассу машины безопасности после аварии Хайме Альгерсуари, собравший пелотон.

Петров занимает четвёртое место на рестарте Фото: Paul Gilham/Getty Images

Когда гонка возобновилась, Виталия прошёл Льюис Хэмилтон на «Макларене», а после этого россиянин допустил единственную за день ошибку, приведшую к развороту — мимо пронеслись Феттель и Алонсо. Не удалось удержать и седьмое место: за счёт более ранних пит-стопов и свежих промежуточных шин вперёд вырвались Шумахер и Уэббер. Более того, после возвращения из боксов Петров пропустил вперёд и Хайме Альгерсуари, плюс к «Рено» начал подбираться ехавший 11-м Фелипе Масса на «Феррари». Казалось, что шансов на финиш в очках больше не осталось…

Финальный бенефис

В конце гонки всё резко изменилось. Выяснилось, что Петров сберёг свои шины гораздо лучше большинства соперников (наверняка тут помог и более поздний заезд в боксы). В итоге Виталий не только сбросил Массу с заднего антикрыла, но и устремился в погоню за ранее опередившими его гонщиками. Альгерсуари быстро остался позади — далее по списку были Шумахер и Уэббер.

Виталий Петров отрывается от Фелипе Массы Фото: Paul Gilham/Getty Images

«Я с самого начала понял, что важно беречь резину: знаю, что Роберт перед первым пит-стопом жаловался на большой износ левой передней покрышки. Мой инженер передал по радио, чтобы я был внимательнее именно с этим колесом. На мокрой трассе ближе к финишу оказался быстрее всего пелотона почти на три секунды. Думаю, у большинства соперников покрышки в этот момент работали не так хорошо, как у меня», — рассказывал Петров в интервью «Советскому спорту».



Виталий просто сжирал отставание от «Мерседеса» Шумахера, пока наконец не настиг его на задней прямой. Вы наверняка помните, как эпизод с обгоном комментировал Алексей Попов — те самые «Проходит, проходит Шумахера!» Пожалуй, это одна из самых знаменитых фраз Алексея наряду с его песенкой про Квята в «Ред Булл».

«Думаю, Михаэль всё хорошо сделал, заметив, что я еду намного быстрее. Я бы все равно обошёл бы его на следующем круге, так что он решил не блокировать меня. Я был намного быстрее, так что хорошо, что он не стал закрывать траекторию», — комментировал Петров свой обгон.

До конца гонки ещё оставалось время, а россиянин на «Рено» продолжал штамповать быстрые круги, отыгрывая у Уэббера по несколько секунд. Марк наверняка планировал упираться до последнего, но в итоге допустил ошибку и пустил Петрова на внутренний радиус поворота — есть седьмое место!



Продолжайся гонка подольше, Виталий наверняка мог подняться ещё выше, но после обгона Уэббера оставалось проехать всего пару кругов, а шедший шестым Феттель имел запас в 15 секунд. Уэбберу за оставшееся время россиянин успел привезти больше четырёх.

«Когда я получил второй комплект промежуточных шин, то знал, что очень важно аккуратно обращаться с покрышками, но мы не знали, продолжится ли дождь или трасса подсохнет. Но я продолжал атаковать, инженеры говорили мне, что у меня хороший темп, и на последних кругах я совершил несколько хороших обгонных манёвров, особенно когда сражался с Шумахером и Уэббером, и отыграл ещё несколько мест», — сказал Петров после финиша.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ну и напоследок давайте вспомним весёлую цитату не от специалиста — успехи Петрова привели к появлению не совсем обычных комментариев.



«Я впервые услышал, что наш гонщик, оказывается, не только принимает участие в Формуле-1, но и занимает там какие-то места. В кои-то веки (причём в буквальном смысле слова „веки“!) наш спортсмен доехал до финиша. Я по-настоящему восхищён и очень горд за Петрова. Правда, моего отношения к „Формуле“ это не изменит. Хотя теоретически я должен был бы увлекаться конным спортом, болею я по-прежнему за футбол», — заявил в интервью «Советскому спорту» не кто иной, как Михаил Боярский.

7 обгонов разом! Петров объясняет, как выдал один из лучших стартов в истории Формулы-1 С 18-го места на 11-е к первому повороту. Недаром этот старт до сих пор вспоминают даже в соцсетях Формулы-1.

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