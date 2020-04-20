10 забавных гоночных видео — от фейла Ферстаппена до эпичной аварии. Выбираем лучшее!

Некоторые происшествия в гонках трудно было бы даже придумать — а они произошли на самом деле.

В нашем автоспортивном архиве собрано огромное количество интересных роликов. Какие-то из них вы уже видели, а про некоторые, вероятно, даже не подозреваете. Поэтому мы отобрали десять забавных видео без жути и предлагаем вам всё посмотреть и выбрать лучшее. Про каждый ролик мы ещё подробно расскажем в ближайшие дни в отдельных материалах, ну а пока можете все изучить и, возможно, уже сейчас решить, какое видео самое крутое.

1. Ноги в лобовом стекле — это не страшно!

Вот мы написали, что никакой жути нет — и тут же показываем довольно серьёзную аварию. Но всё нормально: пусть даже ноги гонщика каким-то немыслимым образом пробили лобовое стекло, с ним всё в порядке. Но, конечно, не мешало бы пристёгиваться за рулём и вообще выбрать технику понадёжнее.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Электроболид бросил вызов огромному «Боингу». Зачем? Электрическая «формула» сразилась на ВПП в Дохе с машинами с максимальной скоростью свыше 900 км/ч.

2. Коровы, поберегись!

Ралли без вылетов — это… Да не бывает такого ралли. Вот и в этом случае организаторы подготовили на спецучастке коварное место, с которым многие экипажи ошиблись или во время составления стенограммы, или уже во время самой гонки. В итоге разбегаться в стороны пришлось не только болельщикам без инстинкта самосохранения, но и пасшимся неподалёку коровам.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

3. Гонщики устроили мордобой после аварии

В аварии всегда виноват твой соперник, не правда ли? Конечно, бывают случаи, когда один из пилотов сразу признаёт свою вину, но вот в этом видео без разборок не обошлось, да каких! Настоящая драма в нескольких актах — с наездом одной машины на другую, рукоприкладством и вмешательством полицейских. Мощь!

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Необычный тест. Сможете определить, это пилотесса или подруга гонщика? Вот и посмотрим, как вы читали самые популярные материалы сайта.

4. Гоночный болид добили во время эвакуации

Гонок в мире много, и хороших работников трасс на них хватает не всегда. Правда, в данном случае речь идёт о знаменитом Гран-при Макао Формулы-3, где, казалось бы, с организацией всё должно быть отлично. Но не в этот раз… Кто же так закрепляет машины?!

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

5. Экипаж мотоцикла с коляской улетел в канаву

Гонки мотоциклов с коляской — само по себе зрелище эффектное. А уж когда эти мотоциклы попадают в аварии… На видео — 1985 год, когда к безопасности на трассах относились так себе, так что не удивляйтесь, что мотоцикл и его ездоки могут взять и угодить на всём ходу в ров. Да уж.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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6. Цирк с машиной зрителей на ралли

Выезд зрительского автомобиля на трассу раллийного спецучастка — событие печальное, чрезвычайное, однако все равно время от времени происходящее. Но на сей раз болельщики и особенно водитель превзошли самих себя… Действительно эпичный ролик — к слову, если кто знает, где именно это происходило, пишите в комментариях!

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

7. Старт так старт…

Угодить в аварию спустя всего несколько секунд после старта? Для этого гонщика — легко! Но этого мало: улететь ведь можно не абы куда, а в мирно стоящий рядом с трассой гражданский автомобиль.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

8. Ферстаппен против дуриана

«Ред Булл» славится своими весёлыми роликами, так что было бы странно не включить в наше голосование хотя бы одно видео от «энергетиков». На сей раз «быки» предложили Максу Ферстаппену и Даниэлю Риккардо (да, видео не самое новое) познакомиться на Гран-при Сингапура с дурианом — фруктом с весьма специфичным запахом. Голландец и австралиец должны были разрезать фрукт, но что-то пошло не так…

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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9. Дай пять после аварии!

«Крыша» на ралли — отнюдь не всегда повод для расстройства и взаимных претензий внутри экипажа. На записи с одной из российских гонок мы видим, как штурман морально поддерживает неопытного пилота, чтобы тот не впал в депрессию после ошибки в одном из поворотов. Не смущает экипаж и потеря зеркал заднего вида.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

10. Авария. После финиша. В закрытом парке. Без гонщиков

Напоследок ролик, который мелькал у нас в новостях и может быть вам знаком, если вы внимательно следили за «Дакаром»-2020. Корреспондент «Чемпионата» и автор телеграм-канала Cross-Country Rally Светлана Амеличкина была интервью после финиша гонки у российского экипажа Александра Доросинского и Олега Уперенко, когда их автомобиль, стоявший на «ручнике», вдруг с него снялся и врезался в находившуюся впереди машину Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича! К счастью, никаких серьёзных повреждений оба автомобиля не получили.

Машины российских участников «Дакара» столкнулись после финиша — уже без экипажей

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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