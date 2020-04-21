После аварии ноги торчали из лобового стекла. Но гонщик остался цел! Видео

Этому инциденту больше пяти лет, однако он наглядно демонстрирует насколько опасным может быть даже любительский автоспорт.

В сентябре 2014 года на дрэг-стрипе «Пайкс-Пик» проходили заезды Colorado Street Outlaws — настолько небольшие состязания, что нет ни светофора, ни тайминга. Цель таких состязаний — увести лихачей с улиц, чтобы они могли погонять в контролируемой и относительно безопасной среде с дежурящими поблизости медиками и без угрозы для улиц и дорожного движения. Однако такие вещи тоже чертовски опасны.

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В одном из заездов сошлись «Шевроле 1955» и «Камаро» второго поколения. Проблемы начались уже на старте — «Камаро» начало болтать. Пилот 55-й заметил манёвры соперника и сместился на внешнюю сторону стрипа, но, похоже, немного перебрал и вынужден был возвращаться обратно — в этот момент водитель не удержал машину на высокой скорости и врезался в «Камаро».



От удара 55-я взмыла в воздух, четырежды перевернулась от удара об асфальт и замерла посреди трассы. Ко всеобщему ужасу, ноги пилота торчали из отверстия, в котором раньше находилось лобовое стекло.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

К счастью, спустя мгновение водитель выбрался из автомобиля и невредимый направился прочь от трассы — ещё до того, как на место инцидента подъехали экстренные службы.



Как позже рассказало издание Road & Track, от удара в «Шевроле 1955» вырвало крепление ремней безопасности, из-за чего водителя и бросало по всему салону. То, что он не пострадал, — настоящее чудо.

Однако сразу после инцидента бросается в глаза другое: водитель 55-й был одет в обычную футболку! Никаких тебе омологированных ФИА-комбинезонов и огнеупорного белья. После такой аварии машина легко могла бы вспыхнуть — и тогда инцидент был бы гораздо опаснее. Впрочем, это всё равно лучше, чем гонять по улицам.



Кстати, «Шевроле» до этой аварии был повседневной машиной супруги пилота — после аварии его ждало ещё одно испытание.



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