Добили! Разбитую машину ударили об отбойник при эвакуации

Гран-при Макао — гонка, ставшая легендарной. Проходящая по узким извилистым улочкам, она представляет собой жестокое испытание для любого гонщика, и Гран-при Макао известен прежде всего сражениями молодых пилотов из Формулы-3. В 1983-м Гран-при Макао выиграл Айртон Сенна — в следующем сезоне он дебютирует в Формуле-1, в 1990-м здесь победил Михаэль Шумахер, а после него — Дэвид Култхард, Ральф Шумахер, Такума Сато…
Коварная трасса в Макао провоцирует пилотов на ошибки, а потому борьба здесь часто заканчивается столкновениями. К счастью, большинство инцидентов происходит не на самой высокой скорости, чего, правда, нельзя сказать о недавней аварии Софии Флёрш, когда её автомобиль перелетел через заграждения и рухнул в зоне работы маршалов и фотографов. София получила травмы, как и ещё несколько человек, но обошлось без жертв.
Впрочем, в Макао ошибаются не только пилоты. Например, в 2013 году маршалы, эвакуируя разбитую машину Джона Брайант-Мейснера, ещё раз приложили её об отбойник. Инцидент произошёл в повороте «Лиссабон» — чуть ранее Лукас Ауэр выдавил Брайант-Мейснера за пределы траектории, швед поскользнулся на пыльной части трассы и улетел в стену.
Однако когда машину грузили на эвакуатор, маршалы почему-то не закрепили её на платформе. На одном из поворотов болтающийся на кране автомобиль качнуло в сторону стены — и без того неисправная машина лишилась носового обтекателя.
Видео доступно на «Чемпионате».
Когда водитель эвакуатора понял, что случилось, проехав ещё метров 15, он попытался поставить машину на место с помощью крана, но получилось ещё хуже: автомобиль рухнул днищем на платформу. При этом к автомобилю уже подбежали другие маршалы — и один из них чуть не получил травмы от болтавшейся на тросе машины!
Думаете, та история стала для маршалов Макао уроком? Три года спустя они вновь уронили машину при эвакуации в том же самом месте! Это произошло во время заезда Кубка Китая — застрявшую в отбойнике машину закрепили на троссах, после чего эвакуатор должен был убрать её с трассы. Но что-то снова пошло не так, и автомобиль сорвался с тросов и рухнул на асфальт.
Трасса в Макао настолько сурова, что здесь даже обездвиженный автомобиль не может быть в безопасности.
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