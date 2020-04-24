Добили! Разбитую машину ударили об отбойник при эвакуации

Это произошло в Макао более шести лет назад, но за болид больно до сих пор.

Гран-при Макао — гонка, ставшая легендарной. Проходящая по узким извилистым улочкам, она представляет собой жестокое испытание для любого гонщика, и Гран-при Макао известен прежде всего сражениями молодых пилотов из Формулы-3. В 1983-м Гран-при Макао выиграл Айртон Сенна — в следующем сезоне он дебютирует в Формуле-1, в 1990-м здесь победил Михаэль Шумахер, а после него — Дэвид Култхард, Ральф Шумахер, Такума Сато…

«Мама хотела бы, чтобы мы вышли на старт». Как Шумахер всех разгромил в день смерти матери Несмотря на потрясение, Михаэль и Ральф выдали блестящую гонку.

Коварная трасса в Макао провоцирует пилотов на ошибки, а потому борьба здесь часто заканчивается столкновениями. К счастью, большинство инцидентов происходит не на самой высокой скорости, чего, правда, нельзя сказать о недавней аварии Софии Флёрш, когда её автомобиль перелетел через заграждения и рухнул в зоне работы маршалов и фотографов. София получила травмы, как и ещё несколько человек, но обошлось без жертв.

«Он кричал и просил о помощи, но я не мог перевернуть горящий болид». Жуткая смерть в Ф-1 Пока коллега пытался спасти Роджера Уильямсона, остальные пилоты как ни в чём не бывало продолжали гоняться.

Впрочем, в Макао ошибаются не только пилоты. Например, в 2013 году маршалы, эвакуируя разбитую машину Джона Брайант-Мейснера, ещё раз приложили её об отбойник. Инцидент произошёл в повороте «Лиссабон» — чуть ранее Лукас Ауэр выдавил Брайант-Мейснера за пределы траектории, швед поскользнулся на пыльной части трассы и улетел в стену.



Однако когда машину грузили на эвакуатор, маршалы почему-то не закрепили её на платформе. На одном из поворотов болтающийся на кране автомобиль качнуло в сторону стены — и без того неисправная машина лишилась носового обтекателя.

Видео доступно на «Чемпионате».

Когда водитель эвакуатора понял, что случилось, проехав ещё метров 15, он попытался поставить машину на место с помощью крана, но получилось ещё хуже: автомобиль рухнул днищем на платформу. При этом к автомобилю уже подбежали другие маршалы — и один из них чуть не получил травмы от болтавшейся на тросе машины!

10 забавных гоночных видео — от фейла Ферстаппена до эпичной аварии. Выбираем лучшее! Некоторые происшествия в гонках трудно было бы даже придумать — а они произошли на самом деле.

Думаете, та история стала для маршалов Макао уроком? Три года спустя они вновь уронили машину при эвакуации в том же самом месте! Это произошло во время заезда Кубка Китая — застрявшую в отбойнике машину закрепили на троссах, после чего эвакуатор должен был убрать её с трассы. Но что-то снова пошло не так, и автомобиль сорвался с тросов и рухнул на асфальт.

Трасса в Макао настолько сурова, что здесь даже обездвиженный автомобиль не может быть в безопасности.



Впечатлены видео? Тогда выбирайте его в нашем голосовании за звание самого забавного гоночного видео.