От таких гонщиков надои упадут! Улетевшие с трассы машины напугали коров. Видео

Продолжаем знакомство с забавными видео, так или иначе связанными с темой гонок. Ралли в плане разнообразных происшествий — настоящее Эльдорадо. Длинные спецучастки, на которых невозможно предусмотреть абсолютно всё, разный уровень техники и пилотов — в общем, произойти может всё что угодно.

Вот и на очередном любительском ралли организаторы, похоже, что-то не рассчитали при прокладке спецучастка. Во-первых, посмотрите на зрительскую зону: не должно быть так, чтобы болельщики находились в месте возможного вылета гоночной машины. Когда люди в последний момент срываются в сторону от трассы, значит, с организацией безопасности что-то не так.



Но в данном случае от аварии могли пострадать не только болельщики, но и… коровы! Так уж вышло, что дорога, по которой проходило соревнование, расположена совсем недалеко от пастбища бурёнок. Ели они себе траву, никого не трогали, а тут вдруг на их территорию начали врываться раллийные автомобили!

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Мощный звук машин и их высокая скорость никак не могли понравиться коровам — пришлось бросаться врассыпную подальше от опасной техники. Хорошо хоть, что от дороги до пастбище всё-таки находилась своеобразная зона вылета, так что животные не пострадали. Но не исключаем, что на фоне такого стресса у них потом могло пропасть молоко. А это уже повод для абсолютно серьёзного иска от фермеров к организаторам ралли.

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В целом, повторимся: со спецучастком явно было что-то не то. Ладно, коровы — до них ещё надо было доехать, но так располагать зрителей и не требовать от них покинуть территорию после первого вылета… Место-то явно коварное: раз вылетело несколько машин, то очевидно, что этот участок стал при прописывании стенограммы настоящей западнёй для гонщиков и их штурманов.



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