Алонсо вместо Феттеля? Сильный, но крайне рискованный вариант для «Феррари»

По данным итальянских СМИ, Себастьян Феттель отверг предложение «Феррари» о продлении контракта на один сезон с многократным сокращением зарплаты и потенциально может покинуть команду уже в конце года. Среди кандидатов на замену немца называют Даниэля Риккардо, Карлоса Сайнса и даже Антонио Джовинацци. И вскоре стало известно о том, что Фернандо Алонсо заинтересован в получении места в «Феррари».

Испанец покинул Формулу-1 в конце 2018 года, заявив, что не закрывает дверь, но вернётся только за рулём конкурентоспособной техники. И машина «Феррари» в принципе под это определение подпадает. Но насколько реально возвращение Фернандо? Попробуем прикинуть аргументы как в пользу его кандидатуры, так и против.

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За: Алонсо быстр и в форме

После Формулы-1 испанец не сидел сложа руки. Он выиграл «24 часа Дайтоны» и дважды побеждал в «24 часах Ле-Мана», проехал ралли «Дакар» и пытался пробиться на старт «500 миль Индианаполиса». Да, в прошлом году не вышло, и да, на «Дакаре» испанец тоже был, скажем прямо, не главной звездой, а в WEC соперников у «Тойоты» не было.



Однако винить испанца в провале в Индианаполисе было бы несправедливо — не справилась вся команда, после чего «Макларен» уволил Боба Фернли. На «Дакаре» для дебютанта Алонсо смотрелся вполне достойно — было бы чересчур оптимистично ожидать, что кольцевик с ходу поедет в ралли-рейдах в темпе Петеранселя и Аль-Аттии. А в WEC Алонсо демонстрировал высочайшую скорость, ни в чём не уступая более опытным в гонках на выносливость партнёрам по команде.



Так что скорость у Алонсо наверняка осталась, а опыта, за счёт которого на любой трассе можно найти пару, а то и тройку десятых, у него стало ещё больше. Возможно, после двух лет перерыва Фернандо понадобится некоторое время, чтобы вновь привыкнуть к технике Формулы-1, но нет сомнений, что он быстро выйдет на максимум возможностей автомобиля.

Так ли уж нужно возвращение Алонсо в Формулу-1? Вопросов очень много Владельцы Формулы-1 хотят возвращения Алонсо. Но нужно ли это Формуле-1 и самому Фернандо? Особенно на фоне свежих успехов на «Дакаре».

Против: это временный вариант

В июле Алонсо исполнится 39 лет, а в сезоне-2020 ему будет уже 40. В последний раз пилот выигрывал гонку Формулы-1 в таком возрасте в 1994 году — Найджел Мэнселл победил на этапе в Аделаиде, когда Хилл и Шумахер столкнулись в борьбе за титул. Не исключено, что Фернандо способен переписать эту статистику — тут вопросы скорее к возможностям машины, но приход Алонсо в «Феррари» это в любом случае мера временная.

Сложно себе представить пилота современной Формулы-1 в возрасте 45 лет. Михаэль Шумахер окончательно ушёл из гонок в 42. Кими Райкконену, самому возрастному действующему пилоту чемпионата, 40 лет, и в паддоке активно обсуждают завершение карьеры финна — через год-другой Кими точно уйдёт на покой. Допустим, Алонсо вернётся в «Феррари» в сезоне-2020, сколько он сможет проработать с командой? Два-три сезона — в лучшем случае. И тогда команде снова придётся искать напарника Леклеру.



С другой стороны, именно в этом и может быть расчёт команды: подписать контракт с Алонсо на год или два, а к тому моменту к переходу в «Скудерию» «созреют» Мик Шумахер, Роберт Шварцман или Маркус Армстронг. Да и для Шарля Леклера было бы полезно поработать бок о бок с Алонсо — 22-летнему пилоту наверняка будет чему поучиться у опытнейшего испанца.

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За: маркетинговый потенциал

Пара Леклер-Алонсо вообще может стать одной из сильнейших на стартовой решётке — если не самой сильной. Скажем прямо: возвращение Фернандо в «Феррари» стало бы одной из главных сенсаций года не только в Формуле-1, но и в спорте вообще. Двукратный чемпион мира, много лет назад победивший Шумахера, против восходящей суперзвезды «Феррари» — уже одно это привлечёт к телевизорам болельщиков, а к спорту — спонсоров.



С уходом Алонсо популярность автоспорта в Испании упала, а его возвращение позволит вернуть былые цифры и продать десятки тысяч подписок на F1 TV. Вероятно, это также поможет промоутерам гонки в Барселоне привлечь финансирование и обеспечить стабильное место в календаре. На фоне падения доходов из-за вызванной коронавирусом паузы мощный маркетинговый эффект Алонсо пришёлся бы как никогда кстати.

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Против: угроза атмосфере в команде

У «Феррари» масса претензий к Феттелю — и дело не только в его ошибках (будем считать, что Себ способен доказать, что такого количества «косяков» на трассе больше не будет). Почти весь прошлый сезон обстановка в «Скудерии» была далека от благостной, а после квалификации в Монце и вовсе разгорелся конфликт, кульминацией которого стало столкновение в Бразилии. «Феррари» ясно дала понять, что связывает своё будущее с Леклером, и если Феттель хочет стать его частью, то прежде всего должен быть командным игроком.



А станет ли таким командным игроком Алонсо? Какой будет толк от его скорости и опыта, если в итоге борьба за титул станет повторением истории 2007 года, когда испанец не смог ужиться в «Макларене» с Хэмилтоном? Сложно представить, что Фернандо, известный своей требовательностью и красноречием (спросите у «Хонды»), внезапно скажет: мол, да, готов в случае чего помогать Леклеру.

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Что в итоге?

Если Алонсо вернётся, он будет гоняться за себя, а не за команду, и есть ли тогда смысл приглашать испанца на место Феттеля? Немец в «Феррари» с 2015 года, он превосходно знает коллектив и вместе с ним совершил прорыв в 2017-м, когда красные машины стали на равных бороться с «Мерседесами». В Маранелло, судя по всему, и не то чтобы сильно хотят от Феттеля избавиться, но во время конфликтов прошлого года руководство команды оказалось бессильно что-либо сделать, и сейчас Маттиа Бинотто рассчитывает взять ситуацию под контроль.

И Феттель сам виноват, что оказался в сложившейся ситуации проигравшим. Если бы он допускал меньше ошибок, то не оказался бы в турнирной таблице ниже напарника и не был бы настолько отчаян в своём желании опередить его в Бразилии. Себ сам подставился и под сокращение зарплаты, и под унизительный для четырёхкратного чемпиона мира контракт. «Феррари» ставит вопрос ребром: если ты так предан команде, соглашайся на её условия. Тем более что с зарплатой чуть больше миллиона евро в месяц бедствовать немцу не придётся. И едва ли Бинотто пойдёт на какие-то серьёзные уступки — их лимит был исчерпан ещё в прошлом году.



Не исключено, что стороны в конце концов не договорятся и Феттель решит уйти. Из «Ред Булл» он ушёл, находясь на куда более прочных позициях в команде. И тогда «Феррари» придётся искать Леклеру нового напарника. Среди возможных кандидатов называют Даниэля Риккардо, Карлоса Сайнса и даже Антонио Джовинацци. Самым крутым и захватывающим вариантом было бы возвращение Алонсо — его битва с Леклером обречена стать классикой Формулы-1, но насколько рационален этот выбор и готова ли команда рисковать? Терять «Скудерии» особо-то нечего…