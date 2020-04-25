Как можно оставить около гоночной трассы глубокий ров? В него улетел мотоцикл с коляской

Даже если вы любите только Формулу-1 или в принципе не слишком увлекаетесь автоспортом, то наверняка иногда вам попадалось на глаза эффектное видео с гонками мотоциклов с колясками, где второй член экипажа постоянно перемещается из стороны в сторону. Он то максимально склоняется в сторону очередного поворота, буквально облизывая своим телом трассу, то прячется за пилота или подобие коляски, чтобы снизить лобовое сопротивление — работа впечатляет!

В то же время очевидно: если уж обычный мотоспорт менее безопасен по сравнению с гонками «формул», то здесь, где один из гонщиков постоянно «шатается» по сайдкару, аварии получаются ещё более болезненными. Так что, как сказал бы один из героев Антона Лапенко, отдаём участникам гонок на колясках все наши должные.



Не избежать инцидентов и самым великим гонщикам — в том числе десятикратному чемпиону мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах Стиву Уэбстеру. Сегодня мы разберём видео с его участием, датированное далёким 1985 годом.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Дело было в Ассене, Уэбстер тогда выступал с Тони Хьюиттом, проводя свой третий сезон в чемпионате мира. Стив управлял мотоциклом LCR-Yamaha и допустил ошибку, после которой сайдкар стремительно сорвало с трассы.

Это полбеды. Вторая половина — весьма низкие в те времена требования к безопасности. Обочина с натуральной травой — нормально, хотя и не слишком эффективно в плане гашения скорости, особенно когда трава влажная. Вот только за травой организаторы вообще ничем не огородили глубокий ров с водой — поразительно, что в те времена это считалось нормой.



В итоге Хьюитт, сорвавшись с мотоцикла, улетел аккурат в ров, а Уэбстер «на закуску» кувыркнулся вместе с сайдкаром и чуть не приземлился на группу фотографов. К счастью, ничего совсем страшного не произошло, хотя и без травм экипаж не обошёлся. Хьюитт заработал сотрясение мозга, а Уэбстер сломал руку — в итоге экипаж пропустил большую часть сезона.

Дичь: после аварии гонщик раздавил машину обидчика, драку остановили электрошокером Безудержное веселье в Америке. Оба участника драки – странные люди.

Испугало ли это бравых британских парней? Отнюдь. Спустя два года дуэт Уэбстер-Хьюитт впервые завоевал чемпионское звание. В 1989-м пара взяла ещё один титул (в 1988-м у Тони была травма), ну а Уэбстер с другими коллегами по экипажу ещё восемь раз становился лучшим в мире. Последний раз Стив Уэбстер выиграл чемпионат мира в 2004 году, а спустя год покинул спорт ещё до окончания сезона из-за проблем со здоровьем.



Впечатлены видео? Тогда выбирайте его в нашем голосовании за звание самого забавного гоночного видео.