Взлёты, падения и снова взлёты Квята. Самому успешному россиянину в Ф-1 — 26 лет

Россиянин вместо Феттеля

Квят был быстр с самого начала карьеры и может похвастаться победами в гонках уже Формулы БМВ, двухлитровой Формулы «Рено» и Toyota Racing Series, но широкой публике россиянин стал известен в 2013 году, когда с первой попытки стал чемпионом GP3 Series. К слову, Карлос Сайнс в тот год тоже гонялся в GP3, но занял по итогам сезона лишь десятое место. Квят тогда показал себя не только быстрым, но и универсальным пилотом, способным одинаково эффективно выступать за рулём разной техники: параллельно он гонялся на совершенно других шинах в европейской Формуле-3, однако был быстр и там — пять поулов, победа и ещё шесть подиумов.

Даниил Квят на церемонии награждения после чемпионства в GP3, 2013 год Фото: FIA F3 Championship

Чемпионский титул в GP3 позволил получить место в команде Формулы-1 уже в 2014-м, минуя GP2. В «Ред Булл» сочли, что переход на новый регламент нивелирует значение опыта, и раз уж россиянин так быстр, то почему бы и не посадить его в «Торо Россо» прямо сейчас? И Даниил уверенно оправдал авансы: смотрелся немногим хуже опытного Жана-Эрика Верня, набрал несколько очков и запомнился зрелищным «сейвом» в Монце, когда вынужден был ловить машину с отказавшими тормозами.

Ближе к концу сезона-2014 неожиданно для всех образовалась вакансия в «Ред Булл»: Феттель договорился о переходе в «Феррари», не поставив своих боссов в известность. Кроме Риккардо, который с уходом Себа стал лидером «Ред Булл», наиболее подготовленным в составе австрийцев был Квят — и именно он сел в кокпит топ-команды.

10 забавных гоночных видео — от фейла Ферстаппена до эпичной аварии. Выбираем лучшее! Некоторые происшествия в гонках трудно было бы даже придумать — а они произошли на самом деле.

Победа над Риккардо

Поначалу фортуна была не особенно благосклонна к россиянину: в первом Гран-при за «Ред Булл» он даже не смог выйти на старт из-за технических проблем, а в третьем отказал двигатель. Зато в конце мая Квят занял четвёртое место в Гран-при Монако, опередив на финише Риккардо. Затем последовало шестое место в дождевой Великобритании, а в июле Даниил впервые поднялся на подиум этапа Формулы-1 — Квят финишировал вторым в Венгрии.



После летнего перерыва Даниил занял четвёртое место в Бельгии и опередил напарника в общем зачёте. В какой-то момент Риккардо удалось отыграться, но две сильные гонки — пятое место в Сочи и четвёртое в Мехико — позволили Квяту вернуть позицию. Сезон-2015 Даниил закончил на седьмом месте, Риккардо остался восьмым – важнейшая строчка в гоночном резюме россиянина.

Квят, Феттель и Риккардо на подиуме Гран-при Венгрии-2015 Фото: Red Bull Content Pool

Учитывая, что ещё два года назад «Ред Булл» выиграл чемпионский титул и Кубок конструкторов, такие результаты были явным провалом. Постоянные проблемы с маломощными и ненадёжными двигателями «Рено» отбросили команду на четвёртое место Кубка конструкторов — впереди оказались не только «Мерседес» и «Феррари», но даже «Уильямс»! Гроуву «Ред Булл» проиграл 70 очков. Не было бы преувеличением сказать, что Квят попал в команду в её худший период в новейшей истории.



Более того, проблемы с машиной и разгорающийся скандал с «Рено» затмили весьма солидный дебют Квята в новой команде. Преувеличивать значение результатов того года, разумеется, не стоит, тем не менее факт остаётся фактом: в 2015 году, обладая равной техникой, Даниил Квят победил Даниэля Риккардо.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате»

С подиума — в «Торо Россо»

Сезон-2016 начался точно так же, как предыдущий: в Мельбурне из-за технических проблем Квят вообще не смог стартовать в гонке. По-настоящему чемпионат для россиянина стартовал лишь в Бахрейне, где он выцарапал седьмое место, но уже через две недели на Гран-при Китая Квят во второй раз поднимется на подиум. Тогда Даниил пошёл в смелую атаку на Феттеля в первом повороте, а немец перед церемонией награждения назвал его в ответ Торпедой.

«Ты летел, как торпеда». История знаменитого прозвища Квята Та гонка, кажется, была целую вечность назад: Квят прорвался на подиум в Шанхае, распихав «Феррари». А через две недели был Сочи…

Две неделю спустя Квят снова пойдёт в смелую атаку в первом повороте — уже на «Сочи Автодроме», но в этот раз манёвр закончится двумя столкновениями с Феттелем, переводом в «Торо Россо» и победой Ферстаппена в своей первой же гонке за «Ред Булл». Так начался самый сложный к настоящему моменту период в карьере россиянина.

Столкновение Квята и Феттеля на Гран-при России-2016 Фото: Clive Mason/Getty Images

Пересаживаться из построенного Ньюи «Ред Булл» в уступающую аэродинамикой «Торо Россо» само по себе непросто, но вместе с тем было видно, что решение команды стало для Квята ударом. Пока россиянин привыкал к незнакомой технике, Карлос Сайнс отрывался всё дальше. И чем больше Даниил пытался отыграться, тем больше происходило ошибок — в том числе на первых кругах, когда нельзя много выиграть, но можно очень много проиграть. В 17 этапах сезона-2016 Квят одиннадцать раз проиграл Сайнсу в квалификации и набрал всего четыре очка — против 42 у напарника.



В 2017 году счёт в квалификациях уже не был столь разгромным, но в Сингапуре Квят вновь проиграл Сайнсу и счёт стал уже 8:6 в пользу испанца. На старте Даниил отыграл пару позиций и вышел на 11-е место, долго боролся с Магнуссеном и даже прошёл датчанина, но уже в следующий момент поскользнулся на влажном асфальте и въехал в отбойник. Это была 14-я гонка сезона — Квят с четырьмя очками занимал 19-е место общего зачёта (у Сайнса — 48, он на девятой строчке).

Квят и Сайнс в квалификации перед Гран-при Великобритании-2017 Фото: Clive Mason/Getty Images

Тот вылет стал для Хельмута Марко последней каплей — уже в Малайзии в кокпите Квята сидел Пьер Гасли. В какой-то момент из-за перехода Сайнса в «Рено» и обязательств Гасли в Супер Формуле Квят вернулся в кокпит и даже набрал один балл в Остине, но это уже ни на что не повлияло: россиянин потерял место в команде, а напарником Гасли стал двукратный чемпион мира по гонкам на выносливость Брендон Хартли.

«Проходит, проходит Петров Шумахера!» 10 лет первому успеху России в Формуле-1 Красивое выступление Выборгской ракеты под дождём. Не обошлось без святой воды.

Возвращение Торпеды

Немногим более года спустя в дни Гран-при России 2018 года «Торо Россо» объявила о возвращении Квята. Хартли так и не оправдал надежд, а в молодёжной программе «Ред Булл» готовых к переходу в «Большие призы» пилотов не было — российский пилот, который в минувший год работал пилотом симулятора «Феррари», оказался как никогда кстати. Объявление о контракте было сделано буквально в нескольких сотнях метров от того места, где два с половиной года назад карьера Квята едва вообще не окончилась.

Перед стартом сезона-2019 прессинг был очень велик, в паддоке активно обсуждали возвращение россиянина и его возможную форму, при том, что сам он от вопросов на эту тему уклонялся: «Пусть за меня говорят результаты». И с первых же гонок стало ясно, что форму пилот не растерял. Более того, без лишнего прессинга и внимания Квят стал де-факто лидером команды при дебютанте Александре Албоне.



А в Германии случилась сенсация — в дождевой гонке Квят прорвался на подиум. Это был первый подиум «Торо Россо» со времён победы Феттеля в Монце в 2008 году. Тот успех развеял последние сомнения в скорости пропали, а года перерыва словно не было. Не обошлось и без неприятностей, в том числе двух подряд штрафов в конце сезона, однако в целом Квят выступил сильно и на протяжении в течение всего чемпионата был достойной опорой для команды.

Даниил Квят после подиума на Гран-при Германии-2019 Фото: Red Bull Content Pool

«Сложно выделить какую-то одну свою гонку в Формуле-1, — сказал в разговоре с Марио Изолой, главой „Пирелли“ по автоспорту, Квят. — Были гонки, в которых ты финишируешь девятым или десятым — и это предел возможного. Но я бы, пожалуй, назвал подиум с „Торо Россо“ в Хоккенхайме своим главным достижением».



И тот успех действительно стал большим достижением — в тот день Квят не на словах, а на трассе заявил паддоку, что по-прежнему способен приезжать на подиум и сражаться с лучшими пилотами мира.

Когда вернётся Формула-1, какие гонки нас ждут и что с этапом в Сочи? Полный разбор Календарь с 18-19 Гран-при в сезоне-2020 пока более чем реален. На Гран-при России верят в гонку со зрителями.

Сейчас за плечами у Даниила огромный опыт в Формуле-1 — 93 Гран-при (больше, чем у Петрова и Сироткина вместе взятых), 170 очков и три подиума. Квят уже более четырёх лет является наиболее успешным российским пилотом «Больших призов». Он первым из россиян попал в топ-команду. И сегодня Квяту исполняется лишь 26 лет, всё самое главное — впереди.