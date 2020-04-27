Зрители на ралли перегородили трассу. Хотели быстрее убраться — и сделали ещё хуже! Видео

Даже на этапах чемпионата мира по классическому ралли нет-нет да и происходят неприятные события, связанные со зрителями. Отдельные спецучастки могут даже отменить из-за болельщиков, упорно не желающих стоять в разрешённых для этого зонах.
Иногда происходят события и похуже, а по сути — просто катастрофа: речь о гражданских автомобилях, которые плюют на все предупреждения, пересекают запретные зоны и оказываются прямо в гоночном канале. Чем ниже уровень соревнования, чем чаще могут происходить такие неприятные происшествия. Меньше денег на организацию, скромнее перекрытия со стороны местных властей… Вот и оказываются автомобили зрителей там, где им ну никак не должно быть.
К счастью, в случае, о котором мы расскажем сегодня, машина болельщиков хотя бы не ехала навстречу гоночным автомобилям и не оказалась аккурат на выходе из скоростного поворота и в точке приземления с трамплина. У боевого экипажа было время издали заметить, что трасса перегорожена, и затормозить.
Видимо, болельщики хотели припарковаться в наиболее удобном месте или пытались покинуть зрительскую зону в промежутке между проездом двух автомобилей, но что-то пошло не так – машина застряла.
Казалось, что проблему удалось решить и трасса сейчас освободится, но тут начался настоящий цирк: водитель гражданской машины по какой-то причине продолжил давить на газ и беспорядочно маневрировать, уже двигаясь задним ходом. Итог — глупейшая «крыша» и окончательно перегороженная трасса.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Что было в этом эпизоде дальше, видеозапись нам уже не говорит. Вероятно, через минуту трассу всё-таки освободили (на месте было достаточное количество людей, чтобы оперативно перевернуть автомобиль), но гонщики наверняка ещё долго материли незадачливых гражданских…
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