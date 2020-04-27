Я паркуюсь, как… пилот. Гонщик умудрился влететь в машину на обочине сразу после старта

Продолжаем наш небольшой автосериал, посвящённый самым зрелищным и забавным видео на тему гонок. На сей раз отойдём от темы ралли или таких необычных вещей, как гонки на мотоциклах с колясками, и обратимся к старым-добрым «формулам».

Нет, речь не пойдёт о Формуле-1 или какой-то другой серии, от которой до Королевы автоспорта рукой подать. Нам оказалось вполне достаточно любительского соревнования — по видео даже трудно сказать, что это такое. То ли какие-то показательные заезды, то ли, например, соревнования по скоростному подъёму на холм. Слишком быстрый фейл очередного участника не позволил проследить за тем, как он преодолеет дистанцию.

10 забавных гоночных видео — от фейла Ферстаппена до эпичной аварии. Выбираем лучшее! Некоторые происшествия в гонках трудно было бы даже придумать — а они произошли на самом деле.

Некий пилот сел за руль совсем небольшой «формулы» — вероятно, это уровень Формулы-4 или чего-то аналогичного. Скорости не слишком высокие, техника не очень сложная, но всё-таки достаточно мощная, чтобы угодить в неприятности при совсем уж неправильном с ней обращении.



Наш герой, как видится, посчитал себя настоящим асом «формулы» решил порадовать болельщиков эффектной пробуксовкой сразу после взмаха зелёного флага. Да вот беда: на педаль газа горе-гонщик надавил слишком сильно, а потом ещё и рулём начал крутить очень активно.



В итоге «формула» не потерпела такого к себе отношения и отказалась соблюдать границы импровизированной трассы. Хорошо ещё, чтобы справа на обочине был припаркован не какой-нибудь грузовик или ещё что-то неприятное. Нет, кто-то поставил туда свою красненькую машинку, явно не ожидая, что она превратится в отбойник. В итоге «формула» прилетела аккурат в перед автомобиля — сидевшие неподалёку люди, такое ощущение, были оглушены рёвом двигателя и ошалели от произошедшего, а потому не могли сходу осознать, что случилось.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате»

Что ж, эта авария — отличный урок для гонщика. Он наверняка теперь гораздо лучше изучит азы пилотажа, прежде чем вернётся за руль. А параллельно ещё придётся ремонтировать и свой гоночный автомобиль, и не в чём не повинную гражданскую машину. Интересно, достаточно ли там было поменять бампер? Ещё повезло, что в том месте припарковали не какой-нибудь дорогущий «Роллс-Ройс»…