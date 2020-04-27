Я паркуюсь, как… пилот. Гонщик умудрился влететь в машину на обочине сразу после старта

Продолжаем наш небольшой автосериал, посвящённый самым зрелищным и забавным видео на тему гонок. На сей раз отойдём от темы ралли или таких необычных вещей, как гонки на мотоциклах с колясками, и обратимся к старым-добрым «формулам».
Нет, речь не пойдёт о Формуле-1 или какой-то другой серии, от которой до Королевы автоспорта рукой подать. Нам оказалось вполне достаточно любительского соревнования — по видео даже трудно сказать, что это такое. То ли какие-то показательные заезды, то ли, например, соревнования по скоростному подъёму на холм. Слишком быстрый фейл очередного участника не позволил проследить за тем, как он преодолеет дистанцию.
Некий пилот сел за руль совсем небольшой «формулы» — вероятно, это уровень Формулы-4 или чего-то аналогичного. Скорости не слишком высокие, техника не очень сложная, но всё-таки достаточно мощная, чтобы угодить в неприятности при совсем уж неправильном с ней обращении.
Наш герой, как видится, посчитал себя настоящим асом «формулы» решил порадовать болельщиков эффектной пробуксовкой сразу после взмаха зелёного флага. Да вот беда: на педаль газа горе-гонщик надавил слишком сильно, а потом ещё и рулём начал крутить очень активно.
В итоге «формула» не потерпела такого к себе отношения и отказалась соблюдать границы импровизированной трассы. Хорошо ещё, чтобы справа на обочине был припаркован не какой-нибудь грузовик или ещё что-то неприятное. Нет, кто-то поставил туда свою красненькую машинку, явно не ожидая, что она превратится в отбойник. В итоге «формула» прилетела аккурат в перед автомобиля — сидевшие неподалёку люди, такое ощущение, были оглушены рёвом двигателя и ошалели от произошедшего, а потому не могли сходу осознать, что случилось.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате»
Что ж, эта авария — отличный урок для гонщика. Он наверняка теперь гораздо лучше изучит азы пилотажа, прежде чем вернётся за руль. А параллельно ещё придётся ремонтировать и свой гоночный автомобиль, и не в чём не повинную гражданскую машину. Интересно, достаточно ли там было поменять бампер? Ещё повезло, что в том месте припарковали не какой-нибудь дорогущий «Роллс-Ройс»…
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