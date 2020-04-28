Перепутал передачи и въехал в толпу. Нелегальные ночные гонки в Омске закончились бедой

Случай в Омске стал ещё одним печальным напоминанием о том, что стрит-рейсинг это не гонки, а нарушение закона, которое несёт опасность не только для водителя, но и всех, кто рядом.
Инцидент произошёл в минувший уик-энд — вечером 25 апреля (притом что ещё с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции) на улице Доковской. Судя по видеозаписи, появившейся позже в соцсетях, две машины выстроились между шеренгами зрителей перед стартом заезда на скорость. Всё шло по плану до того момента, пока девушка-стартёр не дала отмашку.
Один из автомобилей рванул вперёд, а стоявший с левой стороны «Мерседес» внезапно поехал назад — водитель перепутал передачи и протаранил зрителей, стоявших позади.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
К счастью, никто не погиб. В результате наезда только пострадали две девушки, получившие травмы ног. Как сообщили местные СМИ, 22-летний водитель сам отвёз их в травмпункт. Теперь стрит-рейсерами занимаются правоохранительные органы.
«Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ, о проведении незаконного массового мероприятия — любительских автогонок во время режима самоизоляции, введенного губернатором в целях предупреждения распространения коронавируса, — цитирует пресс-службу областного управления Следственного комитета „Комсомольская правда. Омск“. — В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также все участники несанкционированного массового мероприятия, действиям лиц. Допустившим нарушение закона будет дана правовая оценка».
Редакция «Чемпионата» также напоминает, что стрит-рейсинг — это не спорт. Нарушая правила дорожного движения, водитель подвергает опасности не только себя. Мастерство пилота можно проявить только на гоночной трассе.
- 28 апреля 2020
-
14:36
-
13:42
-
13:08
-
12:44
-
11:33
-
10:25
-
09:06
-
00:45
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:56
-
21:56
-
20:59
-
19:47
-
18:41
-
17:38
-
16:43
-
14:38
-
14:00
-
12:18
-
11:58
-
11:56
-
11:35
-
10:29
-
09:23
-
09:10
-
01:01
- 26 апреля 2020
-
22:59
-
21:52
-
20:52
-
19:52
-
18:59
-
17:52
-
16:43
-
15:50
-
14:49