Перепутал передачи и въехал в толпу. Нелегальные ночные гонки в Омске закончились бедой

Случай в Омске стал ещё одним печальным напоминанием о том, что стрит-рейсинг это не гонки, а нарушение закона, которое несёт опасность не только для водителя, но и всех, кто рядом.

Инцидент произошёл в минувший уик-энд — вечером 25 апреля (притом что ещё с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции) на улице Доковской. Судя по видеозаписи, появившейся позже в соцсетях, две машины выстроились между шеренгами зрителей перед стартом заезда на скорость. Всё шло по плану до того момента, пока девушка-стартёр не дала отмашку.



Один из автомобилей рванул вперёд, а стоявший с левой стороны «Мерседес» внезапно поехал назад — водитель перепутал передачи и протаранил зрителей, стоявших позади.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

К счастью, никто не погиб. В результате наезда только пострадали две девушки, получившие травмы ног. Как сообщили местные СМИ, 22-летний водитель сам отвёз их в травмпункт. Теперь стрит-рейсерами занимаются правоохранительные органы.

Я паркуюсь, как… пилот. Гонщик умудрился влететь в машину на обочине сразу после старта Попонтовался? Ну, теперь надейся на страховку или оплачивай убытки.

«Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ, о проведении незаконного массового мероприятия — любительских автогонок во время режима самоизоляции, введенного губернатором в целях предупреждения распространения коронавируса, — цитирует пресс-службу областного управления Следственного комитета „Комсомольская правда. Омск“. — В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также все участники несанкционированного массового мероприятия, действиям лиц. Допустившим нарушение закона будет дана правовая оценка».

Наш «Форсаж»: как кинофраншиза привела к нелегальным гонкам у МГУ и разогнала дрифт От нелегальных гонок у смотровой до чемпионатов по дрифту и дрэг-рейсингу — во многом благодаря фильму с Вином Дизелем.

Редакция «Чемпионата» также напоминает, что стрит-рейсинг — это не спорт. Нарушая правила дорожного движения, водитель подвергает опасности не только себя. Мастерство пилота можно проявить только на гоночной трассе.