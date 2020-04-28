Пахучий фрукт победил гонщика Ф-1. В забавном видео Максу не помогли молоток и ножка стула

Мучительный вечер для Ферстаппена. Также внутри другие классные ролики от «Ред Булл».

Затейники из «Ред Булл» умеют не только строить быстрые машины и регулярно тасовать пилотов, но и снимать классные ролики с участием своих гонщиков. Сегодня в рамках нашего автоспортивного видеобатла мы вспомним видео, которое «Ред Булл» записал ещё к Гран-при Сингапура 2017 года.

Что у вас ассоциируется с этой страной? Небольшая территория, деловой центр, ночной этап Формулы-1… А ещё — своеобразный фрукт дуриан, который распространён в Сингапуре и некоторых других странах Юго-Восточной Азии. Славится дуриан максимально неприятным запахом — при том, что его вкус многие обожают. Пахнет фрукт так плохо, что его официально запрещено проносить в гостиницы и транспорт.

Вот как раз с дурианом и предстояло справиться Максу Ферстаппену и Даниэлю Риккардо, который в тот момент ещё вряд ли мог представить, что проведёт сезон-2019 в «Рено». Ферстаппену и Риккардо выдали по плоду и устроили соревнование: кто первым сможет справиться с плотной оболочкой и раскрыть плод.

Даниэль после некоторых мучений справился с заданием, а вот у Ферстаппена дело не шло, хоть убей. Голландец пробовал пилить плод лобзиком, потом проткнул стулом, затем вооружился молотком и наконец начал подбрасывать дуриан вверх, рассчитывая, что при приземлении он расколется — как бы не так! В общем, вонючий фрукт уверенно победил Макса.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ну а Даниэль выиграл и во второй части упражнения, когда нужно было переселить себя и попробовать фрукт. Риккардо мужественно прожевал кусочек, а вот Ферстаппену содержимое не понравилось абсолютно — 2:0 в пользу австралийца!

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Ну и раз уж мы рассказали про этот ролик «Ред Булл», давайте вспомним ещё пару весёлых видео. Например, вот как Даниэль и Макс катались на «Нивах» где-то в Азербайджане.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

А ниже будет уже Кейптаун, где ветеран «быков» Дэвид Култхард устроил гонки по улицам с местной маршруткой.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Кстати, гонки «быки» успели провести даже в Мельбурне, прямо перед отменой первого этапа сезона-2020 Формулы-1. Ферстаппену и его новому партнёру Александеру Албону очень понравилось гоняться на… холодильниках!

Кто же знал, что для Макса, Алекса и всей Формулы-1 этот будут последние «реальные» гонки как минимум до начала июля…