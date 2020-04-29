Переворот — это круто! Позитивный экипаж отбил «пятюню» после «крыши» и помчал дальше

Автоспортивный раздел «Чемпионата» продолжает отыскивать разное архивное видео, которое участвует в нашем голосовании на звание самого забавного ролика про автоспорт. Сегодня опять пишем про ралли: одна из любительских гонок принесла нам забавное происшествие.
Для нашего ролика мы вырезали самую интересную минуту из исходного видео, но для понимания расскажем, что в неком соревновании не слишком высокого уровня на старт очередного спецучастка вышел экипаж с не слишком опытным и волнующимся пилотом и его более спокойным штурманом. Есть ощущение, что для гонщика это чуть ли не первый боевой доп во всей его карьере.
В такой ситуации штурман ведёт себя максимально правильно: не ругает за ошибки, подбадривает, сохраняет позитивный настрой. Ситуация не изменится и после первой серьёзной ошибки гонщика: он на слишком высокой скорости пытается зайти в очередной поворот, после чего машина переворачивается.
Конечно, без крепких слов не обошлось, но в целом в салоне внезапно воцаряется веселье: пилот и штурман отбивают пять по поводу первой боевой «крышки», а тем временем местные болельщики переворачивают автомобиль обратно на колёса.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Машина заводится — и можно мчать дальше, хотя пилот на адреналине уже позабыл, что вообще-то штурману нужна стенограмма. Гонщика больше заботит, что его может догнать соперник, стартовавший позже, и надо будет вовремя посторониться. Опытный штурман логично предлагает — просто гляди иногда в зеркала заднего вида. Ответ гонщика прост и прекрасен — а зеркал-то больше нет! «Кодрайвер» сохраняет абсолютное спокойствие — мол, на нет и суда нет, мчим дальше. Можем заверить: спецучасток экипаж преодолел, никто их не догнал, новых происшествий не случилось.
Ну а как сложилась дальше судьба пилота и штурмана, увы, сказать вам не можем: нам не удалось разыскать, что это за соревнование и кто входил в этот весёлый экипаж. Быть может, вы подскажете в комментариях?
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