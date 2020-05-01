DTM kaputt? «Ауди» поставила на грань закрытия один из топовых гоночных чемпионатов

Ещё несколько лет назад у DTM всё было чудо как хорошо. Где были допущены роковые ошибки и есть ли шанс на спасение?

Сколько времени потребуется на то, чтобы развалить успешную гоночную серию? Ответ на этот вопрос знает Герхард Бергер, который в 2017 году встал у руля популярного чемпионата DTM, погрузившегося к 2020 году в глубочайший кризис и рискующего вовсе исчезнуть уже к сезону-2021. Правда, виноват в этом не один австрийский менеджер — немалую роль в сложившейся ситуации сыграли коронавирус, вызванный им экономический кризис и… Формула-Е!

В 2000 году гонки DTM вернулись на трассы после трёхлетнего отсутствия — камбэк серии можно было признать успешным, поскольку заезды собирали больше двух десятков машин трёх марок. Противостояние Audi, Mercedes-Benz и Opel оказалось весьма зрелищным, да и баталии автомобилей немецких марок на преимущественно немецких же трассах полностью отвечали духу турнира. Но в 2004 году Opel объявил, что по окончании сезона покинет серию в рамках масштабного сокращения расходов в европейском подразделении General Motors. Ожидалось, что в DTM придёт MG Rover, но британская марка благополучно прекратила существование весной 2005 года. В итоге с 2006 по 2012 год в чемпионате выступали только Audi и Mercedes-Benz. Технический регламент оставался более-менее стабильным, что позволяло заводским и частным командам выставлять на старт плюс-минус те же 20 машин.

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В 2012 году в серию вернулся BMW, и гонки сразу заиграли новыми красками. Борьба представителей «большой тройки» немецких автопроизводителей — это ли не мечта для немецкой серии?! Всё шло просто блестяще до 2017 года, когда во главе промоутерской компании ITR, организующей DTM, не оказался Герхард Бергер. Бывший гонщик и совладелец «Торо Россо» в Формуле-1 не был в автоспорте человеком случайным, но что-то пошло не так.



Если в 2016 году в 18 гонках DTM было 10 разных победителей, а на старт выходило по 26 пилотов, то уже в следующем сезоне пелотон сократился до 18 машин, а всё те же 18 гонок принесли победы 12 разным гонщикам — интрига обострилась, так чего ещё желать? Ну, например, присутствия в серии всё тех же трёх марок. На деле в сезоне-2018 Mercedes-Benz объявил об уходе из чемпионата — гонкам DTM компания предпочла состязания электромобилей Формула-Е. Выиграв впервые с 2010 года титул в зачёте производителей, а заодно став сильнейшей среди команд и в личном зачёте, штутгартский концерн помахал Audi и BMW ручкой.

Ситуацию вроде бы спас Aston Martin, ставший первой не-немецкой маркой в DTM с 1996 года и выступлений Alfa Romeo, но швейцарской команды R-Motorsport хватило лишь на год. Быстро стало понятно, что даже смены регламента и опытных пилотов в составе недостаточно для успешных выступлений — Aston Martin Vantage DTM получились и не особо надёжными, и не так чтобы быстрыми. Набрав за год всего 49 очков (против 550 у Audi и 1132 у BMW, что ярко иллюстрирует уровень подготовки британских купе), в R-Motorsport сначала разорвали контракт с поставлявшей им моторы Mercedes-Benz компанией HWA, а потом и вовсе свернули программу в DTM.

В сезон-2020 некогда процветающая серия вступила с 16 участниками, представляющими пару марок — 7 машин выставила BMW и 9 автомобилей подготовила Audi. Но чемпионату так и не суждено было начаться. Вспыхнувшая на Земле пандемия коронавируса поставила на паузу не только автоспорт, но и вообще все сферы нашей жизни. Из-за COVID-19 встали автозаводы, рухнули продажи автомобилей, да и в целом экономика вошла в резкое пике, так что пришлось искать срочный выход из положения.

Audi оказалась в непростой ситуации. Материнский концерн Volkswagen Group ранее уже свернул из-за дизельгейта заводскую программу марки в гонках на выносливость, а кризис 2020 года вынудил делать выбор между участием бренда в Формуле-Е и DTM. Если учитывать, что Volkswagen Group в целом взял курс на развитие электромобилей, то выбор был предопределён. И как бы новый генеральный директор Audi Маркус Дуйсманн ни любил «бензиновые» гонки (до этого топ-менеджер успел поработать в Формуле-1 с «Мерседесом» и BMW, сотрудничавшей тогда с «Заубером»), идти против генеральной линии концерна он не стал – Audi объявила, что с 2020 года покидает DTM и сосредоточится на гонках Формулы-Е.

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Что же ждёт серию, в которой из трёх в прошлом году производителей сейчас остаётся один? И то вовсе не факт, что BMW продолжит участвовать в DTM.

BMW останется единственной заводской командой DTM

Максимально нереалистичный вариант, поскольку завод не намерен выставлять больше 6 машин — с таким количеством участников серия, превратившаяся в монокубок, не будет интересна ни болельщикам, ни спонсорам, ни телеканалам. Даже если предположить, что частные команды выкупят у Audi и R-Motorsport их RS5 Turbo DTM и Vantage DTM и выставят их на старт, BMW предпочтёт сэкономить свои € 35-40 млн и свернуть программу — никаких дивидендов от участия в еле живом турнире и сражении с частниками заводская команда не получит. В этом ключе битвы в Формуле-Е с другими заводскими коллективами выглядят куда более интересным вложением средств.

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DTM превратится в состязание частных команд

Столь же маловероятный сценарий развития событий, поскольку современные машины обслуживать без участия заводских специалистов невозможно. Даже если бы концерны согласились продать свою технику и обеспечить ей поддержку в гонках (содержание одной машины в сезон обходится минимум в €2 миллиона), частные команды просто не найдут на это денег. Сейчас, в отсутствие соревнований, вообще стоит вопрос о выживании многих коллективов, так что никто не согласится ввязываться в авантюру с покупкой дорогостоящих автомобилей для участия в серии, которая дышит на ладан, а никакой другой чемпионат не позволяет использовать машины DTM.



Кроме того, вряд ли найдутся гонщики, способные собрать бюджет, покрывающий старты на купе категории Class One. Проблема ещё и в том, что сезон-2020 будет всего вторым после перехода на новые моторы, которые пока не избавлены от детских болезней и являются достаточно ненадёжными — менять агрегаты дорого да и не по правилам, а заниматься доводкой двигателей могут только их создатели, заводские специалисты, которым потребуется платить круглые суммы. А где их взять частникам?

Объединение с Super GT

В 2019-м казалось, что мечта станет явью. На финальный этап в Хоккенхайме Honda, Nissan и Toyota привезли по одной машине, а затем у подножья Фудзи и вовсе состоялась внезачётная Super GT x DTM Dream Race, где стартовали сразу три BMW и четыре Audi. Но быстро стало ясно, что поезд ушёл: шедшие не один год переговоры об унификации технического регламента DTM и Super GT не успели завершиться до грянувшего кризиса, а в условиях экономических проблем выступление немецких марок в японской серии и японских брендов в немецком чемпионате потеряли всякий смысл.



Honda вкладывается в Формулу-1, Toyota содержит команды в WRC и WEC, а у Nissan сейчас не лучший период в истории, так что ни для одной из марок сейчас нет смысла тратить дополнительные средства ради сомнительных перспектив в европейских гонках — на рынке, где доля японских компаний в сегменте дорожных автомобилей, невелика. Чем помогать выжить DTM, бренды из Страны восходящего солнца лучше потратят деньги на создание электромобилей, машин на топливных элементах и прочие современные технологии.

Переход на машины GT

Наиболее простой, но бесперспективный вариант выхода из кризиса. В мире существуют десятки гоночных серий, использующих машины класса GT3, которые выпускают Mercedes-AMG, BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Porsche, Corvette, Aston Martin и не только. Но в этом и проблема для DTM — что они могут предложить участникам, чтобы те предпочли их серию всем остальным? Кроме того, в Германии процветает турнир ADAC GT Masters, который собирает вдвое больше машин, чем DTM в пору его расцвета. Эта серия точно не будет объединяться с DTM, а DTM вряд ли сможет конкурировать с ADAC GT Masters и прочими чемпионатами вроде Blancpain GT World Challenge, Intercontinental GT Challenge и Blancpain Endurance Series.



Можно рассмотреть технику GTE, которая используется в гонках на выносливость, но только и этот класс уже на грани. Ходят слухи, что Porsche откажется от создания нового спорткара по этому регламенту, а вслед за немцами прекратят работу над подобными автомобилями и в Ferrari. Так что DTM рискует оказаться в ситуации, когда с одних невостребованных машин они перейдут на другие столь же неинтересные ни производителям, ни участникам спорткары.

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Конец истории DTM

Самый печальный, но одновременно и самый вероятный вариант развития событий. Экономический кризис, вызванный коронавирусом, заставил автопроизводителей выбирать — позволить себе несколько затратных проектов никто не может, поэтому ставку делают на наиболее перспективную с точки зрения продвижения серийных электромобилей серию Формула-Е. От производства машин GT3 не откажется никто, поскольку их охотно покупают клиентские команды, а дорогая техника Class One, которую невозможно использовать нигде, кроме DTM и теперь уже Super GT, станет частью истории. Как и сам турнир. Не исключено, что когда-нибудь серия и возродится, но это не факт.



Весь автоспорт зависит от автопроизводителей, но DTM — в большей степени. К сожалению, ни Герхард Бергер, ни Ханс-Вернер Ауфрехт не смогли снизить эту зависимость, а шаги по сближению с Super GT хоть и были верными, но все реформы шли слишком медленно. Немецкий чемпионат должен стать дешевле для участников, чтобы обрести прежнюю популярность, а заодно ему придётся искать своё место среди многочисленных существующих национальных и международных гоночных серий. Когда это случится и случится ли вообще — неизвестно.

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Жаль, что современные турбомонстры Audi и BMW из-за COVID-19 вряд ли доберутся до России и этапа на новой трассе под Санкт-Петербургом, но, к счастью, у нас была возможность наблюдать на протяжении нескольких лет захватывающую битву моделей «большой тройки» с «правильными» атмосферными V8 на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Спасибо, что российская история DTM пришлась на самый интересный период развития серии.