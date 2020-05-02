Ради старта Ф-1 готовят спецоперацию: военный аэродром, кровяные тесты, изоляция в отелях

Руководство Формулы-1 официально подтвердило, что надеется начать сезон-2020 двумя Гран-при на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг» 5 и 12 июля. Гонки, естественно, пройдут без зрителей. Не пустят на трассу и журналистов — за исключением съёмочной группы FOM, которая подготовит телетрансляцию австрийских этапов. Всё сделано для того, чтобы на территории трассы оказалось как можно меньше людей.



Правительство Австрии на фоне успешной борьбы с коронавирусом готово помочь «Ред Булл» и Формуле-1, продолжают обговариваться последние детали. Но как команды Ф-1, расположенные в куда менее благополучных Англии и Италии, доберутся до «Ред Булл Ринга» и что будет сделано, что минимизировать угрозу коронавирусной эпидемии внутри паддока? На эти вопросы ответили советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко (в интервью Auto Bild), глава «Альфа Таури» Франц Тост (Speedweek) и спортивный директор Формулы-1 Росс Браун (официальный сайт Ф-1).

Как будет гарантировано, что в Австрию поедут только здоровые люди?

Хельмут Марко: «В Австрию будут допущены только люди, имеющие отрицательные результаты теста на коронавирус».



Франц Тост: «Мы в «Альфа Таури» попросили один из институтов протестировать на коронавирус все 420 сотрудников — не только тех, кто поедет в Шпильберг. За шесть-восемь дней до поездки мы проведём ещё один тест. Я недавно общался с командой медиков. Хочу в целях предосторожности также организовать для всех анализы крови — обычного теста мало, а анализы крови дают достаточно точные результаты. И я ожидаю таких же мер от других команд».

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Как члены команд доберутся до автодрома?

Как рассказал Марко, планируются отдельные чартерные рейсы для Англии и Италии. Самолёты прилетят в аэропорт Граца (примерно в 50 километрах от «Ред Булл Ринга») или на военный аэродром в Цельтверге всего в пяти километрах. Сейчас Хельмут ведёт переговоры с военными о получении специального разрешения на два гоночных уик-энда.



Браун: «Австрия отлично подходит как место, где можно гарантировать безопасность людей. Здесь есть местный аэродром рядом с трассой, и она не рядом с крупным мегаполисом. На «Ред Булл Ринге» отличная инфраструктура. К примеру, здесь не будет моторхоумов, но на трассе будет полноценный кейтеринг».



Тост: «На трассе нам нужно 60 человек — это «операционный персонал». Но если на трассу не пустят прессу и спонсоров, то мы сможем не брать с собой сотрудников отделов коммуникаций и маркетинга, тогда хватит 55 человек».

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Как на трассу попадёт оборудование команд?

Тост: «Мы привезём всё в Штирию на своих грузовиках. С учётом возможных проверок на дорогах нам, а тем более английским командам стоит выехать с запасом. Предполагаю, что для английских команд будет сформирован один конвой для переезда в Австрию».

Смогут ли добраться до Австрии представители «Хонды»?

Тост: «Это не станет проблемой. Формульное подразделение «Хонды» расположено в Милтон-Кинс в Англии».

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Какие защитные меры будут применены во время Гран-при?

Марко: «Ношение масок обязательно, как и поддерживание дистанции в два метра. Каждая команда будет приписана к собственному отелю и собственным машинам (включая автобусы). Покидать гостиницу можно будет только с целью поездки на трассу».



Тост: «Механики, работающие с машинами, находятся рядом друг с другом. Но это 5-6 человек на болид. Все остальные должны спокойно соблюдать дистанцию хотя бы в метр. Работы с шинами ведутся в отдельном месте. Ответственные за электронику тоже находятся отдельно. IT-инженеры, действительно, сидят бок о бок, поскольку рядом находятся их компьютеры. Раз так, уверен, что правительство Австрии потребует от нас работы в масках».

Как быть с работой на пит-стопах?

Тост: «Вот с заменой шин вообще нет никаких проблем, ведь каждый механик работает в шлеме».

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Что будут делать команды между двумя этапами?

Браун: «Один из логистических вызовов — всеобщее тестирование. После этого привлекательным вариантом является поддержание этой «биосферы» до второй гонки».



Марко: «С понедельника по среду представители каждой команды должны оставаться в отелях своих команд. Было бы нереально по времени и просто слишком сложно куда-то их отпускать и потом организовывать карантин. Невозможно каждый раз проводить тесты на коронавирус».



Тост: «Если будет надо, проведём тесты и между двумя Гран-при».

Что всё-таки может помешать этапу?

Марко: «Если в следующие недели число инфицированных людей вновь сильно увеличится, то мы ничего не сможем поделать. Это не в нашей власти».

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Насколько реально после Австрии провести гонки в Великобритании, где ежедневно от Covid-19 умирает 600-700 человек?

Тост: «Мы ещё логистически не планировали это. Для начала хочется всё прояснить с Гран-при Австрии. А затем уже придёт очередь гонок в Англии».

Зачем Формула-1 занимается организацией столь рискованного мероприятия?

Браун: «Для нас важно попробовать начать сезон. На это есть много причин. Одна — порадовать болельщиков, которые были расстроены отменой гонок. При этом для тысяч людей Формула-1 — это средства к существованию. И это ещё одна причина, по которой мы пытаемся начать чемпионат».