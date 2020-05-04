«Путин — отличный мужик, делает, что обещает». Экклстоун опять хвалит президента России

Создатель Формулы-1 в её нынешнем виде готов вновь и вновь славить Владимира Путина. Хотя сейчас ну никак от него не зависит.

Бывший «главный по Формуле-1» Берни Экклстоун всегда славился тем, что готов идти против общественного мнения и говорить в интервью то, о чём другие будут молчать. Экклстоуна не испугать критикой или жалобами со стороны «возмущённой общественности». Если Берни искренне считает, что до развязывания Второй мировой Гитлер сделал много полезного для экономики Германии, то, будьте уверены, Экклстоун скажет про это журналистами, несмотря на все ужасы нацистского режима.

Если уж экс-промоутера Ф-1 спросят про более спорные исторические фигуры, то тут уж Берни тем более будет говорить ровно так, как считает сам, а не как ему было бы удобнее с политической точки зрения. Говорите, в Европе мало кто любит Владимира Путина? Экклстоуна это не волнует — за свою жизнь он многократного повторял, что высоко ценит президента России как управленца.

На месте «Острова мечты» должны были построить трассу Ф-1. Всё испортили советники Лужкова Сделку отменили, когда на её подписание уже пришли журналисты. Глупая и печальная история.

На днях в большом интервью Autocar Берни вновь спросили про Путина — и Экклстоун не отказался от своих прежних похвал в адрес президента РФ: «Знаком с ним. Он не заслуживает той репутации, что у него есть в мире. Он простой и прямой человек».



Давайте теперь вспомним прежние яркие цитаты Берни про Путина.



«Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит, выполняет свои обещания. Я не сторонник демократии. Нужен диктатор. Диктатор просто говорит, что собирается делать что-либо, а при демократии это размывается», — приводило слова Берни Экклстоуна ESPN.



В интервью ТАСС во время последнего Гран-при России Берни прямо называл Путина своим кумиром: «С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо ещё несколько мистеров Путиных. Мне хотелось бы, чтобы он не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе… Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо».

Смерть Брежнева сорвала советский этап Формулы-1. Он уже стоял в календаре на сезон-1983 28 августа 1983 года. Москва, уличная трасса на Ленинских горах… Но затея будущего властелина Формулы-1 Экклстоуна провалилась.

«Если бы кто-то взял пулемёт и приготовился стрелять в Путина, я бы прикрыл его собой. Он — отличный мужик и делает много хорошего для людей», — пожалуй, эта цитата Берни в интервью The Times отлично резюмирует его отношение к президенту.



Что ж, вряд ли Экклстоун найдёт общий язык с российскими оппозиционерами.