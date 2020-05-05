«Выпили по рюмочке и сделали фото». Квят — об эпичном новогоднем кадре и многом другом

Даниил Квят, как и все пилоты Формулы-1, продолжает находиться дома и ждать, когда же он сможет вернуться за руль гоночного болида. Есть большая надежда, что хотя бы в начале июля сезон наконец стартует на «Ред Булл Ринге». Ну а пока Даниил остаётся в вынужденной самоизоляции у себя дома в Монте-Карло. При поддержке российского подразделения «Ред Булл» он нашёл время, чтобы дать онлайн-интервью «Чемпионату».

– Даниил, как «выживаешь» на карантине? Я так понимаю, в Монако требования по изоляции не такие жёсткие, как формально в Москве?

– Я жив-здоров, всё нормально. Сейчас все меры начинают ослаблять, начинают открываться магазины, можно свободно выходить на улицу. Пик прошёл. Интересно опять начинать потихоньку гулять.

Поначалу на самоизоляции было необычно — первую пару недель, когда мы вернулись из Австралии. Я уже был готов к гонкам, к чемпионату, перелётам, а тут резко всё остановилось — было непривычно. А потом я нашёл себе рутинные дела, организовал тренировки. Ко всему можно адаптироваться. Да, не хватало зала, длинных прогулок. Но сейчас можно начинать этим заниматься.

– Ты ведь довольно активно бытовыми делами занимался? Стирка, готовка…

– Да, благодаря этому время быстро проходит. Сходишь в супермаркет — это уже становится приключением. Потом готовишь завтрак, обед, ужин, моешь посуду, между готовкой стираешь вещи и так далее. И из таких мелких вещей постепенно складывается день.



– Но ведь можно приготовить суп на три дня.

– Не, я не люблю разогревать пищу. Люблю приготовить, сразу съесть и на следующий раз сделать что-нибудь новое.

Квят: спокойно отношусь к Формуле-Е, единственное — звук там нетрадиционный

– Не думал на карантине поучаствовать в каком-нибудь челлендже? Риккардо яйцами жонглирует, устраивает паркур по дому...

– У меня таких мыслей не было, это не моё (смеётся). Не особо интересно, чем занимаются другие гонщики. Пусть занимаются тем, что их делает счастливыми. Мне важно поддерживать форму, правильно питаться, соблюдать режим. Это самое главное.



– Кстати, говорят, что после такой длинной паузы пилотам придётся несладко на первых Гран-при из-за более слабой физической формы. Согласен?

– Наверное, так и будет. Первая гоночная пятница будет непростой: когда давно не сидел в машине Формулы-1 и резко возвращаешься, первый день всегда тяжёлый. Важно будет держать это в уме и каким-то образом подготовиться к этой ситуации.

Сайнс: отмена сезона станет тяжёлым ударом. Надеюсь, у нас будет 8-14 гонок в этом году

– А как насчёт команд? С момента тестов пройдёт целых четыре месяца.

– Не жду сильных командных сложностей, всё было заморожено. Нужно будет просто подготовить машину. Естественно, всем будет нелегко сразу войти в ритм, но это обычный процесс. Надо просто быть к этому готовыми.



– Насколько плотный контакт сейчас поддерживаешь с инженерами?

– Иногда созваниваемся с командой. Но когда будет окончательная ясность, что мы на 99 процентов начинаем сезон в Австрии, тогда начнём созваниваться чаще. Мы всё равно созванивались, обсуждали возможное начало чемпионата — где и когда, как будем готовить машину, остались ли какие-то свежие выводы по итогам зимних тестов. Но пока ничего особенного нет, потому что сейчас всё на паузе.

– Ждать ли нам множества новинок на первых Гран-при и изменения расклада сил? Всё-таки инженеры даже при закрытых базах не переставали думать, как улучшить машины.

– Ух, честно говоря, я и сам понятия не имею! Даже не думал об этом. Этот вопрос будет мучить меня так же, как и тебя. Насколько я знаю, сейчас все работы приостановлены, прямо сейчас создание новинок невозможно из-за закрытия баз на «летний» перерыв. Но у инженеров после зимних тестов всегда много идей. На испытаниях ты ищешь ограничения машины, потом пытаешься их уменьшить или полностью убрать. Обычно у всех очень плотный график, но сейчас благодаря перерыву все смогли отдохнуть и, надеюсь, теперь вернутся полными новых идей. В этом есть какой-то позитив.

Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1

– Ты показывал свои навыки игры на гитаре. Ждать ли включения в репертуар российских песен?

– Пока на гитаре играю для себя, развлекаюсь, можно учиться с помощью видео. Когда уровень позволит, возможно, чем-нибудь поделюсь.

– Не думал провести карантин не в Монако, а в России?

– После Австрии я приехал домой в Монако, здесь база, а путешествовать в нынешние времена не очень желательно. Так и остановил свой выбор.



– Ты рассказывал, что не выступаешь в виртуальных Гран-при из-за проблем с интернетом или симулятором. Не появилось планов выйти на старт?

– Я езжу на симуляторе, но мне хорошо одному. Знаешь, некоторые люди воспринимают эти гонки слишком серьёзно, а для меня это просто развлечение. Здесь нет никакой схожести с реальными болидами, с настоящей ездой. Нет смысла серьёзно воспринимать. Да, я иногда развлекаюсь, стараюсь проезжать побольше кругов, чтобы немного вспомнить ощущения. Но гоняться с другими мне не особо интересно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– А вообще следишь за виртуальными гонками? Вот совсем недавно был скандал с Норрисом, которого специально выбили.

– Честно говоря, мне это не очень интересно. Говоришь, там какой-то скандал был? Лучше я спокойно посижу дома, чем вдруг оказаться в каком-то скандале! Зачем мне это? (Смеётся.)



– Желание стать медийной личностью — это не про тебя?

– Я люблю свою работу, люблю гонки, а всё остальное отходит на второй план.

Из ревности. Чемпион IndyCar намеренно выбил Норриса из онлайн-гонки и вызвал скандал Симона Пажно теперь заслуженно критикуют по обе стороны Атлантики. А всё из-за «какого-то» сим-рейсинга…

– Не смотрел случаем забавные ролики про себя в YouTube, где вместо твоих настоящих переговоров с гоночным инженером подставляли разные высказывания на русском?

– Нет, ничего весёлого не видел. Но звучит интересно, тогда потом покажешь!



– А не было когда-нибудь желания поматериться на русском в ходе гонки?

– Бывает, наверное, когда эмоции немного негативные. Когда кто-то плохо себя ведёт. Я потом и не помню, что говорил в этот момент.



– Не боишься, что при мате на русском языке режиссёры не сообразят и не запикают?

– Ну, не обязательно же всегда нажимать кнопку радио. Можно и просто так поговорить по-русски.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Во время карантина ты отпраздновал день рождения. Считаешь его самым необычным в своей жизни?

– Я сильно не праздную дни рождения. Для меня карантин не был трагедией, мне было хорошо. Я просто погулял в тот день, приготовил обед, ужин, созвонился с друзьями по видеосвязи, родители позвонили. Да, это необычно, но всё равно нормально



– Не могу не спросить про легендарную новогоднюю фотографию с оливье и селёдкой под шубой — как она была сделана?

– Да обычный новогодний ужин, готовили. Выпили по рюмочке и сделали фотографию. Говоришь, её оценили? Буду теперь каждую неделю делать такие фотки (улыбается).

– Читатели дружно задают вопросы — куда ты хотел бы перейти? Предлагают «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл».

– Важно не то, что хочется, а то, что произойдёт, когда мы начнём сезон. Нужно, чтобы сначала начался чемпионат. Пока сезон не начнётся, все разговоры о контрактах пустые. Нужно запастись терпением. Знаю, что у всех много вопросов; у меня, естественно, тоже. Но сейчас всё на паузе. Надо подождать, чтобы начался чемпионат.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Насколько ты всё-таки уверен, что Ф-1 поедет на «Ред Булл Ринге»?

– Если сейчас так уверенно говорят о датах начала в Австрии и ситуация останется такой же, то есть уверенность, что всё будет окей. Надеюсь, что план позволит стартовать 5 июля в Австрии и затем гонки продолжатся. Жду не дождусь, когда мы сможем начать сезон. Непросто сидеть дома, но все в одинаковой ситуации, так что пока запасёмся терпением.



Надеюсь, сможем провести как можно больше гонок. Тогда получится плотный сезон, но будет интересно. Если в году будет 10-15 гонок, то это будет очень неплохо.