Ну очень странная гонка Ф-1: у двух лидеров кончился бензин, у Проста отобрали победу

Гран-при в Имоле принёс одинаково сильное разочарование и Сенне, и Просту, и шведскому новичку «Феррари», который так ни разу и не победит.

Если попросить болельщика Формулы-1 назвать какой-нибудь эпичный Гран-при, то сомнительно, что кто-то назовёт этап в Имоле 1985 года. Почему-то эта гонка с её максимально яркой концовкой затерялась в ряду других этапов. Быть может, дело в том, что в её исход слишком сильно вмешалась техника, да и дисквалификация победителя после финиша — минус в карму. И всё-таки нам кажется, что Гран-при Сан-Марино-85 более чем достоин того, чтобы вспомнить о нём в 35-ю годовщину.

Если смотреть на итоги чемпионата-1985, то может показаться, что год вышел так себе: Ален Прост на фоне стремительного падения результатов своего напарника Ники Лауды досрочно завоевал первое в карьере чемпионское звание. Но не всё так просто: до финишной серии из пяти сходов лидер «Феррари» Микеле Альборето сражался с Простом на равных, а на отдельных этапах борьбу «Макларену» могли навязать и юный Сенна на «Лотусе», и Пике на своём быстром, но хрупком «Брэбеме», а концовка сезона осталась за тандемом «Уильямс — Хонда».

Как судьбу чемпионства в Формуле-1 решили пол-очка В 1984 году «Макларен» и Porsche разгромили всех в Формуле-1. В личном зачёте – драма: титул сменил владельца за 20 кругов до конца сезона!

Сенна, только что впервые в карьере выигравший гонку Ф-1, перенёс в Имолу свою португальскую форму: Айртон завоевал поул-позишн, даже используя гоночные, а не специальные квалификационные шины. Казалось, что и в воскресенье первая позиция никуда от Сенны не денется: будущий Волшебник отбил атаки Проста и довольно уверенно лидировал, в то время как Ален не удержал второе место в борьбе с новичком «Феррари» Штефаном Йоханссоном, который проводил всего лишь вторую гонку в составе «Скудерии».



Телевизионные комментаторы уже начали размышлять, каким окажется отрыв Айртона в общем зачёте, а сам Сенна перевёл двигатель в экономный режим, когда его турбомотор «Рено» вдруг начал чихать. Выяснилось, что мотор сжёг куда больше топлива, чем ожидали гонщик и его команда — чёрный «Лотус» замер на обочине.

И грянул гром. История первой победы Айртона Сенны В честь 30-летнего юбилея дождевого Гран-при Португалии 1985-го вспоминаем историю первой победы Айртона Сенны в Формуле-1.

Восторгу трибун не было предела. Нет, они не имели ничего против молодого бразильца, просто теперь-то лидером гонки оказался Йоханссон — и это при старте с 15-го места! Новичок «Феррари» побеждает на итальянской земле — что может быть лучше? Но уже вскоре трибунам вновь пришлось шуметь — теперь уже вздохами разочарования: у «Феррари» точно так же закончилось топливо!

В лидеры вернулся Прост. Вот у него бензина хватило — недаром всё-таки самого Алена называли Профессором, а моторы TAG-Porsche славились экономичностью. Француз пересёк финишную черту, отправился на круг почёта — и уже на нём тоже остановился с пустым баком. Казалось, ничего страшного, вот только взвешивание после гонки выяснило: болид Проста весит всего 538 кг, что на два килограмма меньше разрешённого порога. Неизбежная дисквалификация! А знаете, что самое обидное? Если бы Ален остановился сразу после финиша, то, возможно, оставшегося топлива как раз хватило бы, чтобы «сделать вес».

Давление «Порше»: история побед мотора «Макларена» 83 года назад была основана «Порше». Во время прошлой турбоэры — где тоже появились новые герои и ограничения по топливу — она была на коне.

Кто же победил? Победный кубок в итоге достался ещё одному представителю «Лотуса» — Элио де Анджелису. Он использовал обновлённую и более экономную версию «Рено», но при этом двигатель работал куда хуже, чем у Сенны (зато невольно экономил топливо). Итальянец тоже запросто мог не добраться до финиша: на его машине за пару кругов до конца отказали тормоза. И всё-таки Элио в максимально спокойном режиме доехал до клетчатого флага и победы.

Стал первым, но не победил? 13 случаев в истории Формулы-1 Победы отбирали после спорных штрафов, махинаций с правилами и жесточайших наказаний за фальстарты.

Со вторым местом было даже интереснее: его занял Тьерри Бутсен на «Эрроузе», у которого тоже кончилось топливо! Бельгиец вылез из машины и просто дотолкал болид до отсечки — при этом успел сделать это до того, как мимо проехали Патрик Тамбе (последний подиум для «Рено» перед уходом) и Ники Лауда. Ну а к списку сошедших из-за закончившегося топлива не забудьте добавить Пике, Мартина Брандла на «Тиррелле» и Дерека Уорика на «Рено».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Посмотреть видео можно в инстаграм-канале Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1 Йоханссон рассказал, как унёс зарплату за сезон в двух бельевых сумках

После гонки все только и обсуждали жёсткие требования ФИА по экономии топлива, жалуясь, что теперь это не гонки, а соревнования по сбережению горючего. Впрочем, федерацию такие слова нисколько не разжалобили. А сейчас, спустя 35 лет, мы всё так же читаем мнения, что в Ф-1 слишком много правил, а пилоты не могут атаковать по максимуму всю дистанцию. Видимо, то же самое нас ждёт и в 2055-м. Если, конечно, Формула-1 к тому моменту никуда не денется.