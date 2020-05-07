Мотогонщик от скуки похвастался попой подруги. Мануэла чудо как хороша!

Ветераны-мотогонщики оказались на карантине в потрясающей компании — и решили всем об этом рассказать.

Знаменитые итальянские мотогонщики Марко Меландри и Микель Фабрицио, видимо, сильно заскучали во время вынужденного карантина. По крайней мере, некоторое время назад два экс-мотогонщика Мирового супербайка организовали довольно странный челлендж: Фабрицио опубликовал фото, на котором обнимает не слишком-то одетую жену, и тегнул Меландри.

Марко не мог не ответить. Он, правда, свою жену Мануэллу обнимать не стал — просто сделал фото с удачного ракурса.

Уж не знаем, разобрались ли семьи Фабрицио и Меландри, кто круче, но для нас это повод чуть больше рассказать про жену Марко, которая, в отличие от супруги Фабрицио, активна в соцсетях и долгие годы украшала паддок WSBK.



Меландри и Мануэлла познакомились на одном из мероприятий, связанных с гонками. Девушка работала моделью на выставочном стенде, одним из посетителей которого стал Марко – и вот уже Мануэлла превратилась в грид-гёрл мотогонщика на этапах MotoGP!

Когда Меландри после восьми полных сезонов в королевском классе MotoGP (лучший результат – вице-чемпионское звание в 2005 году) перешёл в Мировой супербайк, Мануэлла, естественно, последовала за ним.

Ради мужа красавица постоянно ездила на гонки, хотя признавалась, что её укачивает в машинах и самолётах. «Я езжу ради мужчины, которого люблю», – говорила Мануэлла.

Если в личной жизни Меландри уже долгие годы хранит верность Мануэлле, родившей ему дочку Мартину, то с командами WSBK итальянец вёл себя весьма ветрено: «Ямаха», «БМВ», «Априлья», «Дукати» и вновь «Ямаха». Ни с одним из коллективов Меландри не провёл более двух сезонов.

Постоянные смены рабочего окружения не мешали Марко добиваться успехов, хотя результаты постепенно шли на спад: второе место, третье, сразу три четвёртых, пятое и, наконец, девятое в 2019-м. Так что можно сказать, что 37-летний Меландри своевременно решил сосредоточиться на семейной жизни. Ну, с такой-то красавицей!

В паддоке WSBK, конечно, расстроились: разом и сильного гонщика-ветерана теряют, и его жену-красавицу. Ну, что ж поделать…

Мануэлла, кстати, лишь сейчас призналась, как сильно она нервничала, наблюдая за выступлениями мужа: «Говорю про это только сейчас, потому что всё позади. По правде говоря, ты никогда не можешь привыкнуть к этому страху, так что мне было очень сложно во время карьеры Марко. Были трудные времена. Во время гоночных уик-эндов Марко было лучше не трогать. Жёны всех других мотогонщиков говорили мне, что у них то же самое».

Что ж, теперь мотогонки больше не будут нервировать Марко и пугать Мануэллу.