Роковое кино. Гонщик «Феррари» сам указал место, где ему было суждено погибнуть

О какой вообще безопасности в тогдашней Формуле-1 можно говорить, если пилота начали спасать спустя всего пять минут?

Ранние годы

Лоренцо Бандини родился 21 декабря 1935 года в Ливии, которая тогда являлась итальянской колонией. К концу 30-х годов было ясно, что большая война в Европе неминуема, и семья Бандини приняла решение вернуться на историческую родину. Однако на войне семья Бандини потеряла отца. Нет, Джованни Бандини погиб не на фронте: он был похищен бандитами и убит.

В юном возрасте Лоренцо пришлось устроиться на работу в магазине мотоциклов, а в 15 лет он принял решение уехать на заработки в Милан, где он устроился в мастерскую Голиардо Фредди, что и помогло ему сделать первые шаги в автоспорте. Лоренцо часто посещал Монцу в качестве зрителя, а дебютировал в соревнованиях в возрасте 21 года — дочь Голиардо Фредди Маргарита, которая в скором будущем станет женой Лоренцо, одолжила ему Fiat 1100 без ведома отца. С этого момента Бандини стал посвящать всё своё свободное время гонкам.

Вскоре Бандини удалось выиграть подъем на холм Лессоло — Аличе-Супериоре в своем классе. А в 1958 году, видя успехи парня, Голиардо, который, как оказалось, был вовсе не против помогать юноше в его стремлении выступать в гонках, арендовал для него автомобиль для участия в легендарной Милле Милья. Бандини оправдал ожидания, выиграв гонку в своём классе.

Фото: A. Foster/Getty Images

Формула-1 и «24 часа Ле-Мана»

До 1961 года Бандини достаточно успешно выступал в младших Формулах, в 60-м выиграв чемпионат мира среди юниоров. К 1961 году Бандини и Джанкарло Багетти боролись за место в «Феррари». Итальянская команда в итоге выбрала Багетти, а Бандини отправился выступать в частную команду «Скудерия Сентро». Во внезачётной гонке Бандини приехал на подиум, финишировав третьим в По. Первую гонку в чемпионате мира Бандини провёл в Бельгии, где сошёл из-за отказа техники.



В 1962 году мечта Бандини осуществилась — он подписал контракт с «Феррари» на сезоны 1962 и 1963 годов и переехал в Маранелло. В дебютной гонке за «Феррари» в Монако он финишировал третьим. Однако Лоренцо участвовал в чемпионате мира не на полном расписании, приняв участие только в трёх гонках.

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В 1963 году было решено оставить Бандини только в гонках спортпрототипов из-за сокращения состава команды, и данное решение «Феррари» окупилось — Лоренцо выиграл легендарную гонку «24 часа Ле-Мана». После этого он принял решение участвовать в Формуле-1 в составе «Скудерия Сентро». На стареньком BRM Лоренцо приезжает в очки в Великобритании и снова возвращается в «Феррари».

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В 1964 году Бандини ждёт и первый успех — его напарник по команде Джон Сёртис выигрывает титул, а сам Лоренцо записывает на свой счёт первую победу на гонке в Австрии. В 1965 и 1966 годах в Маранелло уже всё оказывается не столь радужно — Сёртис покидает команду в середине сезона-66, а Бандини неожиданно получает роль лидера команды, но из-за технических проблем лишается практически верных побед во Франции и США. Лучшим результатом Лоренцо становится второе место на Гран-при Монако 1966 года.

В том же году Бандини помогает Джону Франкенхаймеру со съёмками легендарного оскароносного фильма «Гран-при». Примечательно, что для сцены аварии в фильме Бандини предложил выбрать выход из шиканы возле залива. Именно в этом месте Бандини буквально через год и погибнет в огне.

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Гибель

Сезон-1967 для Бандини начался успешно — он выиграл «24 часа Дайтоны» и «1000 километров Монцы» в паре с Крисом Эймоном. 7 мая 1967 года Лоренцо впервые в сезоне участвовал в гонках Формулы-1. «Феррари» приняла решение пропустить первый этап в ЮАР, готовя к гонке в Монако что-то особенное — обновлённую версию Ferrari 312 с кузовом из стеклопластика.



В квалификации Бандини завоевал место в первом ряду, а поул достался Джеку Брэбэму. Напарник Бандини Крис Эймон в той квалификации показал только 14-й результат. Уже на старте Бандини удалось вырваться в лидеры гонки, а Брэбэм уже в середине круга столкнулся с Йо Зиффертом и был вынужден вернуться в боксы — его мотор выбрасывал масло. На этом масле и поскользнулся Бандини, пропустив вперёд Хьюма и Джеки Стюарта. Стюарт вскоре вышел в лидеры, но на его болиде сломался дифференциал.

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К 65-му кругу в гонке осталось всего семь машин из пробившихся на старт 16 болидов, и Бандини продолжал преследовать Хьюма в борьбе за победу. Впереди была ещё треть дистанции: в те времена гонка в Монте-Карло длилась 100 кругов, на преодоление которых пилоты тратили более двух с половиной часов.



На 82-м круге в том самом повороте, в котором Бандини советовал сделать аварию для фильма «Гран-при», Бандини ошибся на выходе из шиканы на набережной и врезался в оградительный стог сена. Это спасло болид итальянца от падения в море (как это было показано в том самом фильме), однако его «Феррари» перевернулась и загорелась — был повреждён бензобак.

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Гонки из-за аварий в те времена не останавливали, поэтому маршалам потребовалось не менее пяти минут, чтобы добраться до горящей машины. Очевидцы вспоминали, что крики Бандини лишь изредка заглушали проносящиеся мимо болиды, которых на тот момент на трассе осталось всего шесть. Пилота всё-таки сумели извлечь и отправили в госпиталь. Через три дня, 10 мая, Лоренцо скончался от полученных ожогов.

Напарник Бандини Крис Эймон считал, что причиной ошибки Лоренцо стала банальная усталость – 100 кругов по Монако мог выдержать далеко не каждый, а ни о каких гидроусилителях руля тогда не шло и речи. Эймон узнал о смерти товарища уже в Индианаполисе, куда он отправился на следующий этап чемпионата — Инди-500.

«Он кричал и просил о помощи, но я не мог перевернуть горящий болид». Жуткая смерть в Ф-1 Пока коллега пытался спасти Роджера Уильямсона, остальные пилоты как ни в чём не бывало продолжали гоняться.

Как это часто и бывает, смерть одного спасла жизни многих — уже в следующем году тот самый стог сена заменили на рельсы безопасности, а Джонни Серво-Гавен остался невредимым после аналогичной аварии — барьер попросту сумел остановить машину и не дать ей перевернуться. Да и длился Гран-при Монако — 1968 уже лишь 80 кругов.



В 1992 году была учреждена премия имени Лоренцо Бандини, которая присуждается ежегодно за достижения, показанные в прошедшем сезоне. Обычно трофей завоёвывает наиболее успешный молодой пилот Формулы-1, но это правило соблюдается далеко не всегда: наградить могут и относительно опытного гонщика, если его выступления и спортивный характер действительно впечатлили жюри.