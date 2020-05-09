Оплатите за проезд! 7 гонщиков Формулы-1, которым грозит замена на рента-драйверов

Недавно гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что боится за собственное будущее. Пусть даже у датчанина есть опция с продлением контракта на сезон-2021, Кевин не удивится, если «Хаасу» придётся взять на его место пилота, который принесёт с собой серьёзное финансирование. И если поразмышлять, то в свете финансовых проблем Формулы-1 такая угроза нависла далеко не только над Магнуссеном…
Даниэль Риккардо и «Рено»
Идём сразу с козырей, то есть с топ-пилота. Мы уже не раз писали, что «Рено» подписывал роскошный двухлетний контракт с Даниэлем Риккардо в несколько другой реальности: французы не сомневались в собственном светлом будущем и ожидали, что гораздо раньше начнут бороться за высокие места. Сейчас 20 или даже больше миллионов австралийцу выглядят слишком высокой суммой для команды, которая и в 2021 году в лучшем случае зацепит пару подиумов. Стоит ли удивляться, что Сириль Абитебуль уже сейчас завёл любимую песню о неопределённом будущем одного из своих гонщиков? Год назад подобный сериал закончился расставанием с Нико Хюлькенбергом, а сейчас Сириль уже не стал исключать замены Риккардо, например, на Кристиана Лундгора — воспитанника «Рено» из Формулы-2.
Помимо Лундгора в Ф-2 есть ещё и китаец Чжоу Гуаньюй — чуть ли не первый гонщик из Поднебесной, чей потенциал позволяет претендовать на переход в Формулу-1 не только из-за «правильной» национальности. Но и про неё забывать не стоит: если в «Рено» поймут, что сезон-2021 вновь станет переходным, почему бы не взять «дешёвых» Лундгора или Гуаньюя (в последнем случае ещё и попробовав зацепить китайских спонсоров), а вариант с опытным топом отложить до 2022-го? Тем более что в напарниках у новичка будет Окон, на которого команда сможет ориентироваться при развитии машины. Так что когда Риккардо рассматривает альтернативные варианты развития карьеры, то должен держать в голове, что и место в «Рено» ему никто не гарантирует.
Даниил Квят, Пьер Гасли и «Альфа Таури»
Финансовое состояние концерна «Ред Булл» стабильное, но это не значит, что Квят и Гасли должны чувствовать себя расслабленными — по крайней мере, пока не подрастёт Юри Випс, по странной причине отправленный в Супер Формулу вместо Формулы-2.
Время от времени возникают слухи, что команда Франца Тоста могла бы отдать одного из мест в «Альфа Таури» какому-нибудь японскому протеже «Хонды». Если японская сторона очень попросит об этом при обсуждении нового долгосрочного контракта, то не пойдет ли «Ред Булл» на уступки? В конце концов, им достаточно держать «про запас» одного воспитанника, плюс нет уверенности, что Гасли с Квятом всё ещё воспринимаются Марко и Хорнером как кандидаты на место в главной команде. Так что возможны варианты.
Антонио Джовинацци и «Альфа Ромео»
В принципе итальянца и самого можно назвать рента-драйвером: всем понятно, что без поддержки «Альфы» и «Феррари» он вряд ли получил бы место в команде год назад и тем более не сохранил бы его сейчас. Так что для Антонио существуют сразу две угрозы. Если «Альфа Ромео» продолжит сотрудничество с «Заубером», то лишь сильные результаты позволят Джовинацци отразить угрозу со стороны подрастающего поколения «Феррари» — недаром в Формуле-2 выступят сразу пять представителей Академии.
Если же пути «Заубера» и «Альфы» разойдутся, то перспективы Антонио станут тем более печальными. Джовинацци должен тащить команду за собой, а иначе его заменят на пилота аналогичного уровня, но со спонсорскими миллионами (или скидкой на моторы) за спиной. Так что в случае с Джовинацци спектр возможностей на 2021 год максимальный — от теоретических шансов на переход в «Феррари» до ухода из Ф-1.
Кевин Магнуссен, Ромен Грожан и «Хаас»
Про угрозу для Магнуссена первым рассказал сам датчанин, но не лучше перспективы и у его напарника. Ни Кевин, ни Ромен не могут похвастать крупными спонсорами, хотя в разное время помогали своим командам деньгами от дружественных компаний. И всё-таки сейчас речь точно не идёт о крупных суммах, так что если будущее «Хааса» будет зависеть от появления денежного мешка, то Грожану и Магнуссену придётся несладко.
Возможен и другой вариант — с заменой на представителя Академии «Феррари». Гюнтер Штайнер — сторонник привлечения опытных пилотов, о чём сам говорил «Чемпионату» в Сочи, но если финансовое положение команды ухудшится, точно ли в «Хаасе» не согласятся взять юниора «Феррари» взамен на скидку за моторы или узлы машины? Тем более что сейчас в академии хватает действительно перспективных гонщиков, а в случае с Миком Шумахером можно будет надеяться и на огромное внимание прессы, и на привлечённых этим хайпом спонсоров.
Джордж Расселл и «Уильямс»
Никто не сомневается в потенциале Джорджа, но по факту получается, что положение Расселла схоже с тем, в котором оказался Джовинацци: теоретически британец может начать сезон-2021 как в качестве боевого пилота «Мерседеса», так и вообще безработным. В «Уильямсе» не раз подчёркивали, что взяли Джорджа к себе не потому, что получили взамен какие-то привилегии от «Мерседеса». Это странно, ведь немцы наверняка могли очень даже материально «замолвить словечко» за своего воспитанника. Что ж, теперь самое время это сделать.
В ситуации, когда имущество «Уильямса» и так заложено, спонсоров всё меньше, а сезон Ф-1 не стартовал, не удивимся, если при формировании состава на 2021 год «Уильямсу» потребуется второй рента если не уровня Латифи, то, по крайней мере, с серьёзной суммой за спиной. А если вспомнить слухи о будущем самого «Мерседеса» в Формуле-1, то ситуация для Расселла способна стать ещё тревожнее: зачем немцам поддерживать пилота, если они продадут команду?
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