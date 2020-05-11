Гонщик сломал позвоночник на скорости за 300 км/ч. Его прогресс поражает

В марте 2018 года на Гран-при Сент-Питерсберга, первом этапе серии IndyCar, едва не произошла сенсация: канадский дебютант Роберт Уикенс выиграл поул-позицию и лидировал почти всю гонку. Победить не удалось — на последнем круге Александер Росси пошёл в отчаянную атаку на торможении и вынес Уикенса в стену.

Зато в следующей гонке — на овале в Финиксе — Роберт занял второе место, затем он финишировал третьим на дорожной трассе в «Индианаполисе», взял бронзу в Торонто и был вторым в Мид-Огайо. Канадский пилот, прежде не очень известный в США, мигом стал одной из главных восходящих звёзд первенства, но потом случилось страшное: в Поконо после контакта с соперником автомобиль Уикенса взмыл в воздух и на скорости свыше 300 км/ч влетел в защитную сетку.

Полностью посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте первенства https://www.youtube.com/user/indycars

Канадский герой

Гонка в Поконо состоялась в августе 2018-го, и с тех пор Уикенс вот уже почти два года учится заново ходить. Ещё пару недель после аварии врачи признавались, что не могут в точности определить тяжесть всех повреждений пилота. Среди них — перелом грудного отдела позвоночника, повреждение спинного мозга, перелом шеи, множественные переломы обеих ног, переломы обеих рук, сломанный локоть, трещины в рёбрах… Медики не готовы были дать гарантию, что пилот когда-нибудь сможет нормально ходить.

Но Уикенс — боец, и как только появилась возможность, он начал тренировки. Поначалу речь шла хотя бы о том, чтобы шевелить пальцами — сначала необходимо было восстановить нервы в ногах. В первый раз с кресла-каталки Роберт встал в ноябре — через три месяца после аварии. И то пилоту понадобилась посторонняя помощь и специальный тренажёр.

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В декабре 2018-го Уикенс начал понемногу ходить — с тростью и помощью медиков, чтобы хоть как-то нагружать мышцы. Каждый шаг отдавался чудовищной болью во всём теле.

При этом пилота никогда не теряло присутствие духа, а когда его пришёл навестить напарник Джеймс Хинчклифф, гонщики устроили заезд на каталках — как главные герои фильма «Дни грома».

Рождество в декабре 2018-го Уикенс отмечал дома, а уже в январе впервые появился на публике — на презентации команды «Шмидт Петерсон Моторспорт». Обычно команда выставляла два автомобиля, но на презентации показали три машины — для призовых пилотов Джеймса Хинчклиффа и Маркуса Эрикссона, а также для Уикенса. Роберт по-прежнему оставался частью команды, пусть вернуться в гонки в 2019-м ему и не довелось.

На протяжении всего года Уикенс продолжал тренировки — разрабатывал нервы и укреплял мышцы, и в октябре произошло настоящее чудо: он встал с кресла на свадьбе со своей девушкой Карли и даже умудрился исполнить небольшой танец.

А совсем недавно, в феврале этого года, Уикенс выступал на благотворительном мероприятии. Он встал с кресла к трибуне и под аплодисменты зачитал короткую речь. «Мы все идём к цели. Перед вам молодой канадец, мечтающий встать на ноги и снова гоняться. Первый шаг позади, но впереди огромный путь», — сказал он.

В это сложно поверить, но в апреле Уикенс вернулся в гонки — пока, правда, лишь в виртуальные. Но на виртуальном овале «Мотеги» канадец завоевал поул, показав, что его скорость никуда не делась. Как и решимость канадца. Ему по-прежнему тяжело ходить, а 10 отжиманий требуют многократно больше усилий, чем для обычного человека. Но нет сомнений, что Уикенс пойдёт дальше и мы ещё увидим его на гоночной трассе.

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Развод с Поконо

В августе 2019-го, ровно год спустя аварии Уикенса, серия IndyCar снова приехала в Поконо. И снова на первом круге произошёл серьёзный завал с участием нескольких машин. Завал в очередной раз поднял вопрос о безопасности гонок на овалах вообще и на трассе «Поконо» в частности, где в 2015-м погиб Джастин Уилсон — ему в шлем прилетел обломок другой машины.

Полностью посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте телеканала.

«Сколько ещё раз это должно произойти, прежде чем все мы примем, что на „Поконо“ не должно быть гонок IndyCar? — написал в «Твиттере» ровно через год после аварии Уикенс. — Это токсичные отношения, и, может быть, пора подумать о разводе. Большое облегчение узнать, что никто в этой страшной аварии не пострадал».

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Две недели спустя серия IndyCar опубликовала календарь сезона-2020. В нём было только одно изменение — автодром «Поконо» заменили «Ричмондом».