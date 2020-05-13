Потрясающий обгон Квята: застал Райкконена врасплох красивой атакой

Пока мы продолжаем отсчитывать дни до старта сезона-2020 Формулы-1 (коронавирус, пощади Австрию и все остальные страны мира) и следить за всевозможными слухами о контрактах на 2021 год, параллельно нам остаётся вспоминать, что раньше происходило в чемпионате мира. И вот год назад (если точнее, год и один день — 12 мая 2019-го) Даниил Квят выдал столь классный обгон, что было бы грешно о нём не вспомнить.

На Гран-при Испании гонщик тогда ещё «Торо Россо» сошёлся в борьбе с Кими Райкконеном на «Альфа Ромео». Даниил после пит-стопа был на свежих шинах и торопился использовать преимущество в скорости, несмотря на то, что «Каталунья» абсолютно не располагает к обгонам.



Пользуясь преимуществом в «держаке», Квят сумел удивить чемпиона мира 2007 года манёвром в неожиданном месте. В четвёртом повороте Даниил расширил траекторию, сумел удержать скорость и на выходе из поворота уже поравнялся с Кими. Дальше всё было делом техники, ведь к следующему повороту Квят подъезжал, уже находясь внутри – Райкконен признал поражение, а телевизионные комментаторы восхитились действиями Даниила.

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В рейтинге лучших обгонов сезона его составители из пресс-службы Формулы-1 поставили манёвр Квята на восьмую позицию. Кстати, это не единственный обгон Даниила: десятая позиция у успешной атаки на Карлоса Сайнса незадолго перед финишем Гран-при Канады.

Если же вернуться к этапу в Испании, то Квят не зря так торопился обогнать Райкконена. Даниил успешно продолжил борьбу за место в очковой зоне и, несмотря на проваленный «Торо Россо» второй пит-стоп, финишировал на девятом месте.

«Сегодня было много захватывающих моментов. Особенно после того, как ушёл пейс-кар с трассы. К сожалению, шины не были готовы на пит-стопе, но такие вещи случаются, особенно когда тебя зазывают в боксы в последний момент, как в этой ситуации. Я уверен, что мы извлечём урок из этой ситуации», — сказал Квят после финиша.