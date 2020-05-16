С милой рай и в… «Феррари». Прекрасная Изабель — скромная подруга Карлоса Сайнса

Подруге Карлоса Сайнса Изабель Эрнаес самое время готовиться к серьёзным изменениям в жизни. Быть подругой гонщика Формулы-1 — одно дело; быть подругой пилота «Феррари» — совсем другое, в плане внимания, которое к тебе приковано. Впрочем, уверены, Изабель очень рада за своего молодого человека.
Изабель и Карлос встречаются как минимум с лета 2017 года. По крайней мере, именно тогда их впервые сфотографировали вместе на отдыха.
«Раскрытые» влюблённые все равно не торопились появляться вместе на публике или регулярно светиться в соцсетях друг друга — в случае с Изабель это было бы сложно хотя бы потому, что она не так давно завела «Инстаграм».
Первый совместный выход в свет Карлос и Изабель совершили в июне 2018 года на премии испанской версии журнала GQ.
Изабель на два года младше пока ещё гонщика «Макларена». Как и Карлос, она из Мадрида.
Эрнаес получила образование в области журналистики, при этом отлично знает два иностранных языка — французский и английский. Девушка настолько хорошо овладела языком Шекспира, что сейчас сама его преподаёт.
Попробовав свои силы в медиа и пиаре, сейчас Изабель работает в компании Scalpers — в департаменте по связям с прессой и общественностью.
По возможности Эрнаес сопровождает Сайнса на гонках. Правда, как вы понимаете, если уж самого Карлоса неохотно показывают во время телетрансляций, то переживающих за него родных и близких — тем более.
«Я сопровождаю его на гонках всегда, когда могу. Мне нравится наблюдать за его выступлениями», — призналась Изабель в интервью одному из модных журналов.
Что ж, скоро фотокорреспонденты и видеоператоры будут куда чаще искать молодую испанку в боксах «Феррари»!
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