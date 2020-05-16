В Америке уже возвращаются большие гонки! Объясняем, как и зачем смотреть NASCAR

Мир постепенно возвращается к жизни, и в США, стране в которой зарегистрировано наибольшее число заражений COVID-19, возобновляются гонки. Первыми заездами после огромного перерыва станет The Real Heroes 400 — этап регулярного сезона NASCAR Cup Series в Дарлингтоне. И пока других крупных автомобильных соревнований нет, рассказываем как быстро понять и полюбить гонки сток-каров.

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Что такое сток-кары?

Stock на английском языке означает серийный — и хотя современные автомобили NASCAR имеют мало общего с дорожными автомобилями, на заре этого вида спорта философия была именно такова: пилоты в буквальном смысле гонялись на своих повседневных машинах. Сейчас, несмотря на все усилия организаторов, машины NASCAR даже внешне слабо напоминают автомобили, имена которых носят.



Машины Шестого поколения — именно так называется техника, используемая в NASCAR с 2013 года, — это трубчатая рама и двигатель спереди (от «Форда», «Шевроле» или «Тойоты»), вокруг которых команды по строгим правилам ассоциации строят аэродинамический обвес с небольшим диапазоном настроек.

Джонс («Тойота» № 20), Ньюман («Форд» № 6) и Боуман («Шевроле» № 24) в гонке Busch Clash в Дайтоне, февраль 2020 Фото: Brian Lawdermilk/Getty Images

Таким образом, получить решающее техническое преимущество ещё до старта гонки практически невозможно, а скорость и поведение автомобиля в первую очередь зависят от того, насколько эффективно гонщик и его крю-чиф (в каком-то смысле гоночный инженер пилота) распорядятся своими возможностями и правильные ли решения примут по ходу гонки.



А решений придётся принимать много — помимо того, что на трассе в любой момент может оказаться автомобиль безопасности, заезд разделён на три стадии — в них тоже можно набрать очки в зачёт регулярного сезона. Первая стадия The Real Heroes 400 завершится на 90-м круге — и первая десятка получит дополнительные очки, вторая — на 95-м, а топ-10 снова дадут бонусы, и наконец финальная стадия длится до финиша, который определяет победителя и итоговую классификацию. Да, в гонке NASCAR победитель не обязательно набирает больше всех очков, но это неважно, поскольку чемпионат здесь разыгрывается в формате плей-офф.

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Что ещё за плей-офф?

Чемпион NASCAR Cup Series определяется в несколько этапов. Год начинается с регулярного сезона, по ходу которого определяются 16 участников плей-офф. В финальную сетку отбираются те пилоты из топ-30 общего зачёта, у которых наибольшее число побед, а оставшиеся места занимают гонщики без побед с наибольшим количеством очков. Простыми словами: победители гонок получают автоматическую путёвку в плей-офф, в то время как оставшиеся разбирают более стабильные гонщики.



Плей-офф также разбита на четыре стадии. Первые три состоят из трёх гонок (всего — девять) и на каждой отсеиваются по четыре гонщика, набравших наименьшее число очков (как и в регулярном сезоне, победа даёт автоматическую путёвку в следующий раунд). В итоге к финальному этапу сезона остаются четыре финалиста, которые в одном заезде разыгрывают между собой Кубок: кто занял более высокое место, тот — чемпион.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

В NASCAR уже давно экспериментируют с форматом определения чемпиона, чтобы гарантировать напряжённый финал. Впервые подобная идея была опробована в 2004 году под названием «Чейз». Тогда вся плей-офф состояла из десяти гонок, а чемпионом становился тот из финалистов, кто набрал в них наибольшее число очков.



Плей-офф в своём нынешнем виде появилась в 2016 году и пока зарекомендовала себя с лучшей стороны — случайные пилоты до финалов не доходят, но и у андердогов из небольших команд тоже появляется шанс. Так, в 2017-м чемпионом NASCAR Cup Series стал Мартин Труэкс-младший из небольшой команды Furniture Row Racing, однако этот успех нельзя назвать неожиданным.

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Это старт сезона или уже были гонки?

Сезон-2020 в NASCAR Cup Series стартовал в феврале, первой зачётной гонкой традиционно являются «500 миль Дайтоны» — победу в этом году одержал Дэнни Хэмлин из Joe Gibbs Racing. Также путёвки в финал забронировали Джоуи Логано (одержал две победы) и Алекс Боуман (выиграл в Фонтане). Однако прежде чем разразился коронакризис, NASCAR успела провести только четыре этапа, так что вся борьба за 13 оставшихся путёвок — впереди.



Это, правда, уже не касается Кайла Ларсона. Сменщик Монтойи в Chip Ganassi Racing неосторожно употребил слово «ниггер» во время стрима виртуальной гонки из-за чего был не только уволен из команды, но и отстранён от участия в мероприятиях NASCAR. Зато его заменит Мэтт Кенсет — экс-чемпион, завершивший карьеру в конце 2018 года.



Не без потерь локаут провёл Бубба Уоллас — он лишился одного из спонсоров за то, что лишившись шансов на победу в виртуальной гонке вышел из игры.

Этап NASCAR Cup Series в Дарлингтоне осенью 2019 года Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

К слову, в данный момент в общем зачёте лидирует пилот Джина Хааса — Кевин Харвик. «Никто не знает, какие будут условия. Асфальт в Дарлингтоне очень чувствителен к температурам. В прошлом году гонка в Дарлингтоне проходила вечером, а теперь нас ждёт тёплый и солнечный день, — отметил по поводу предстоящей гонки лидер регулярного сезона Кевин Харвик. — К тому же будет непросто вкатиться, поскольку слоя резины на трассе не будет».



Stewart-Haas Racing вообще является одной из топ-команд чемпионата, а её гонщики всегда в числе претендентов на победу. Среди других фаворитов — квартет Joe Gibbs Racing, оба пилота Team Penske и плеяда молодых гонщиков Hendrick Motorsports во главе с самым титулованным пилотом современности Джимми Джонсоном. Для Джимми сезон-2020 будет последним на полном расписании — так что это последний шанс завоевать рекордный восьмой титул. Перед гонкой в Дарлингтоне Джонсон занимает пятую строчку общего зачёта.

The Real Heroes 400 стартует 17 мая в 22:30 по московскому времени.