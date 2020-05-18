Зачем Алонсо «Рено» и «Рено» — Алонсо? Оцениваем шансы на возвращение испанца в Формулу-1

Вслед за объявлением об уходе Феттеля из «Феррари» и последовавших за ним перестановках в составах других команд в автоспортивной прессе усилились слухи о возвращении в Формулу-1 Фернандо Алонсо. Поводом для них стало освободившееся после ухода Риккардо в «Макларен» место в «Рено». С французской командой у испанца тесные связи — именно с ней он выиграл два чемпионских титула в середине 2000-х, однако с тех пор многое в Энстоуне изменилось.



Считается, что Алонсо примет решение ближе к осени — после «500 миль Индианаполиса», которые в этом году пройдут в конце августа. К этому моменту многое может поменяться, но пока ситуация выглядит следующим образом.

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Фернандо хочет вернуться

Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года, заявив, что готов вернуться, но только в том случае, если будет шанс выступать на конкурентоспособной технике. С тех пор испанец дважды выиграл «24 часа Ле-Мана», стал чемпионом мира по гонкам на выносливость, гонялся в Индианаполисе и на ралли «Дакар», при этом от «Больших призов» не отказывался.



6 мая в одном из интервью Алонсо сказал, что «более или менее знает», что будет делать в сезоне-2021, при этом он дал понять, что Формула-1 в его краткосрочные планы не входит. «Я всегда говорил, что с новыми правилами в 2021-м я, возможно, вернусь в Формулу-1, потому что машины станут более сбалансированными, и я хочу снова себя испытать. Перенос новых правил на 2022-й — понятное решение, но это плохая новость», — сказал он тогда.

Алонсо на подиуме гонки «24 часа Ле-Мана»-2019 Фото: Ker Robertson/Getty Images

Это было за шесть дней до объявления «Феррари» о расставании с Феттелем, хотя, по слухам, в Маранелло приняли соответствующее решение ещё в декабре — и уже тогда договорились о переходе с Сайнсом. Предполагается, что в это же самое время в «Макларене», зная о возможном уходе Карлоса, начали переговоры с Риккардо — о приходе австралийца в Уокинг стало известно 14 мая.



Знал ли об этих переменах заранее Алонсо? Не факт, а даже если и знал заранее, то скорее думал о вариантах с «Феррари» или «Маклареном», которых, как выясняется сейчас, на повестке дня и не было. Фернандо же по-прежнему хочет бороться за победы и подиумы, а переход в «Рено» — это возвращение ровно туда, откуда Алонсо полтора года назад бежал: из постоянной и утомительной работы на будущее без реальных шансов на успех в ближайшей гонке.

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Алонсо хочет конкурентоспособную машину

Переход на новый регламент отложен до сезона-2022, а в следующем году пилоты будут выступать на шасси 2020-го. «Рено» — одна из немногих команд, которая к предстоящему сезону радикально переработала автомобиль: инженеры полностью переработали носовой обтекатель, отойдя от философии широкого профиля к более компактному и элегантному решению в стиле «Мерседеса».



На тестах эта машина не блистала — и на второй неделе, когда инженеры работали над подбором настроек, лишь в финальный день смогла превзойти собственный рекорд первой серии тестов. По общей пройденной дистанции «Рено» тоже лишь во второй половине таблицы. Эти зимние тесты так и не убедили Даниэля Риккардо остаться в команде, хотя французы, по слухам, отчаянно пытались австралийца удержать.



Для «Рено» в принципе наступают очень непростые времена. В Кубке конструкторов команда проигрывает собственному клиенту, который уходит и забирает её лучшего гонщика. Конечно, Риккардо ещё проведёт за французов сезон-2020, и если машина получилась неплохой, Дэн несколько раз блеснёт и напоследок поможет команде, но если шасси оказалось так себе, репутация «Рено» будет уничтожена. Не факт, что команда вообще выдержит такой удар.

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Шанс с «Рено» может быть для Алонсо последним

В сезоне-2022 расстановка сил будет определена заново — новые шасси настолько отличаются от нынешних, что каждой команде предстоит работать с нуля. При этом новые правила оставляют инженерам ещё меньше творческой свободы, а потому велика вероятность, что скорость машин выравняется. Это, разумеется, касается не только «Рено», но и вообще всех команд чемпионата. И, как сказал полторы недели сам Алонсо, ему было бы интересно попробовать себя в такой Формуле-1. Тем более что топ-командой в сезоне-2022 может оказаться любой из нынешних середняков.

Сириль Абитебуль на тестах в Барселоне Фото: Charles Coates/Getty Images

Но где гарантии, что в конце 2021 года для Алонсо будут доступные вакансии? В июле Фернандо исполнится 39 лет, и каждый год без регулярной гоночной практики для него становится всё дороже. Испанец как может поддерживает гоночную форму, но календаре WEC всего несколько гонок (и регулярным пилотам нужно выступать где-то ещё, чтобы сохранить форму), а «Дакар» проходит раз в год — это не слишком насыщенное расписание.



В таком случае имеет смысл воспользоваться возможностью вернуться в 2021 году, чтобы к появлению новых шасси в 2022-м быть максимально готовым и пройти с командой весь путь создания машины — от первых чертежей до выхода на старт. И место в «Рено» может стать для Алонсо реальным шансом построить вокруг себя новую команду и в будущем побороться за третий титул. То же самое, правда, говорили и про «Макларен-Хонду» в 2015-м.

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Другие опции для «Рено»

У «Рено», к слову, есть и другие варианты помимо Алонсо. У французов добротная молодёжная программа, в которую, например, входит китаец Чжоу Гуаньюй, который в прошлом году в дебютном для себя сезоне Формулы-2 пять раз поднимался на подиум и выиграл квалификацию в Сильверстоуне. Гуаньюй также может привести в команду азиатских спонсоров — это может быть плюсом на фоне недовольства боссов «Рено» затратами на содержание команды.



Если французам понадобится более надёжный вариант, у них есть Джек Эйткен, который провёл в Ф-2 два сезона и одержал в серии четыре победы. Если команда готова рискнуть, то имеет смысл присмотреться к Кристиану Лундгору. В Ф-3 от датчанина ждали большего, и он ещё не ездил в Формуле-2, хотя Эстебану Окону это обстоятельство не помешало проявить себя в «Форс Индия», так что в Кристиана по-прежнему верят.



Далеко не факт, что Окон в отсутствие Риккардо справится с ролью лидера команды, и тогда «Рено» нужен более надёжный пилот. С другой стороны, если пригласить в пару к Эстебану молодого пилота, а на роль руководителя команды вернуть Фредерика Вассёра — одного из лучших специалистов по работе с дебютантами, это будет отличный шанс полностью перезапустить проект «Рено» в Формуле-1.

Кроме того, нельзя списывать со счетов возвращение кого-то из прежних пилотов команды — Нико Хюлькенберга или даже экс-резервиста Сергея Сироткина. В общем, у французов теперь масса вариантов.

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У Алонсо тоже

Откровенно говоря, шансов заполучить место в одной из трёх нынешних топ-команд в ближайшем будущем у Алонсо практически нет — должно произойти нечто невероятное, чтобы где-то освободилась вакансия и руководство готово было бы пойти на риск взять испанца. В «Макларене», который постепенно приближается к грандам, в ближайшие годы мест тоже не будет. Однако есть ещё один неожиданный вариант — «Астон Мартин».



После зимних тестов многие специалисты сходились во мнении, что «розовый Мерседес» «Рейсинг Пойнт» будет регулярно бороться за подиум и станет по меньшей мере одним из лидеров середины пелотона. Не исключено, что уже в сезоне-2020 «Рейсинг Пойнт» сможет регулярно опережать «Рено» и бороться с «Маклареном». И за счёт инвестиций Лоуренса Стролла, который, похоже, настроен серьёзно, положение команды будет только улучшаться.

Отмар Зафнауэр и Лоуренс Стролл Фото: Charles Coates/Getty Images

У «Рейсинг Пойнт» долгосрочные контракты с пилотами — Лэнсом Строллом и Серхио Пересом, и если первого из команды точно не выгонят, то вот с мексиканцем в случае чего церемониться не будут. Чеко отлично справляется с работой, держится как командный игрок и постоянно нахваливает Лэнса в интервью. Кроме того, у него есть мексиканские спонсоры, и разрыв контракта с ним означает разрывы контрактов и с теми, кто его поддерживает.



Но финансовая сторона вопроса здесь не будет решающей — к тому же, по данным испанской Marca, Liberty Media готова частично профинансировать контракт Алонсо с одной из команд, а контракты в Формуле-1 — вещь не обязательная. Как сообщает всё та же Marca, Фернандо будет думать по меньшей мере до лета — и к этому моменту будет ясно, как поедет новая «Рено» и способен ли «розовый Мерседес» бороться за подиумы.