Захватывающий рассказ Баттона о карьере в Ф-1: ужасные машины, пилотаж через боль, триумфы

На карантине Дженсон Баттон не терял времени даром. В своём «инстаграме» чемпион Формулы-1 2009 года решил каждый день делать по посту, посвящённому его гоночным автомобилям. Мы собрали все его записи, посвящённые Формуле-1, и разместили в хронологическом порядке. Ну и не могли не добавить рассказ Дженсона о его выступлениях в WEC за «СМП Рейсинг».

McLaren MP4-14, 1999



«Это был мой первый шанс попробовать машину Ф-1 – в качестве приза от McLaren и Autosport лучшему молодому пилоту. Потрясающее ощущение, когда ты 19-летний просто находишься рядом с болидом Ф-1, ну а когда знаешь, что тебе позволят на нём проехать по Сильверстоуну, это вообще другой уровень. Помню, когда я покидал боксы, думал, что главное не заглохнуть! К счастью, я справился и получил один из лучших опытов в своей жизни. Мощность этой штучки была потрясающей, но по-настоящему дыхание перехватило в скоростных поворотах и на торможениях. Она работала именно так, как должна работать гоночная машина, я сразу прочувствовал её. К сожалению, тесты длились лишь 20 кругов, но, попробовав Ф-1, я знал, что именно здесь моё будущее».



Prost AP02, 1999



«Первый настоящий тест болида Ф-1. Менеджер позвонил, когда я был на каникулах в Канкуне. Он сказал, что Ален Прост хотел бы протестировать меня на их машине 1999 года, и спросил, буду ли я свободен через три дня. Я ответил: «Повиси на телефоне, нужно срочно купить билеты!» Я управлял AP02 на «Каталунье», ощущения были потрясающими. Это была забавная машина в плане пилотажа, было легко найти предел. Мой день был сокращён из-за мотора, который заклинило в середине поворота Т3 на скорости за 200 км/ч, что несколько шокировало! Как бы то ни было, это были хорошие тесты, которые привлекли внимание не кого-нибудь, а Фрэнка Уильямса. Ну а я встретился со своим героем Аленом Простом».



Williams BMW FW22, 2000

«Болид и команда дали мне шанс в Ф-1 — спасибо, Фрэнк! Мне нравилась FW22, которая хорошо управлялась, была хорошо сбалансированной, но ей не хватало общей прижимной силы, чтобы сражаться с «Феррари» и «Маклареном». Фото, которое вы видите, сделано в середине сезона, когда команда экспериментировала с разными вещами, пытаясь найти больше прижимной силы. Не уверен, но, возможно, такая спецификация дебютировала в Монако. В свой дебютный год моим лучшим результатом стало четвёртое место в очень дождливом Хоккенхайме. Лучшая квалификация — третье место в Спа, но моя любимая гонка — Гран-при Великобритании, где я стартовал шестым и прошёл легендарного Михаэля Шумахера в первом повороте».

Benetton B201, 2001



«Эта машина шокировала после управления столь хорошо сбалансированным «Уильямсом». Я был медленным и не мог понять, как ехать быстрее. Я перепилотировал, думая, что мой талант позволит компенсировать недостатки машины, но это не сработало. Моя нехватка темпа была связана не со скоростью, а с тем, что я не понимал, как настроить машину. Я провёл много времени с инженерами и техническим директором Майком Гаскойном, который был очень сложным человеком, но именно это мне и было нужно. Команда пробовала мотор с развалом цилиндров в 110 градусов (обычный мотор Ф-1 — 90 градусов), чтобы снизить центр тяжести. В теории отличная идея, но двигателю не хватало мощности и надёжности. Сложный год, но он позволил понять, как надо подготовиться к 2002-му».



Renault R202, 2002

«Финишировал седьмым в личном зачёте, ради чего пришлось срезать некоторые повороты! Должен был завоевать свой первый подиум на «Сепанге», когда я ехал третьим за круг до финиша, но сломалась задняя подвеска, и меня прошёл Михаэль, а я дотянул на четвёртой позиции. Доволен своей работой после ужасного 2001 года. Кстати, люблю ливрею этой машины, а вам нравится?»



BAR Honda 005, 2003



«Это был мой первый год выступлений в составе команды из Брэкли. Помню, как зашёл на базу и вся команда заставила почувствовать себя здесь как дома — кроме Жака Вильнёва! Весёлый год, мы сражались с Жаком на трассе и за её пределами, а в итоге стали хорошими друзьями, как только я доказал, что чего-то стою. Также это был год моей самой серьёзной аварии: я потерял контроль над автомобилем на выходе из тоннеля в Монако и врезался в стену с перегрузкой выше 30g. Я провёл ночь в больнице и пропустил гонку (в этом году дважды финишировал четвёртым, первый подиум был уже за поворотом)».



BAR Honda 006, 2004



«Остренький сезон для меня в Ф-1: я заработал первый подиум в Малайзии, он стал первым из десяти в 2004 году. Также завоевал свой первый поул в Имоле. Мне нравилась машина, я до сих пор считаю, что это был один из моих лучших сезонов в Ф-1. Я стал третьим в чемпионате и получил награду лучшему гонщику от Autosport».

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BAR Honda 007, 2005



«Хорошая машина. Не такая быстрая, как 006, но всё равно завоевал с ней несколько отличных подиумов. Я завоевал второй поул в карьере в Монреале, но пришлось врезаться в «Стену чемпионов». Нас лишили подиума в Имоле и дисквалифицировали на два следующих Гран-при в Испании и Монако (я второй раз за три года пропустил гонку в Княжестве) за наличие в машине второго топливного бака. Ходил слушок, что такой бак в том сезоне был почти у каждой команды, но для показательной порки выбрали нас».



Honda RA106, 2006



«Эта машина принесла мне на «Хунгароринге» первую победу в Ф-1. Эмоциональный момент для всей команды, которая так упорно работала ради первой победы с момента создания в конце 90-х. Думаю, это моя самая красивая внешне машина в Ф-1, согласны?»



Honda RA107, 2007

«После столь классного 2006 года с нашей первой победой и несколькими подиумами мы ожидали, что 2007-м будет особенным, тем более что я гонялся под счастливым седьмым номером! Что ж, в тот год я осознал, что никаких счастливых номеров не бывает! Плохой год, мы едва попадали в очки, но по крайней мере спасали планету!»



Honda RA108, 2008

«Да, у машины были крылья, крылья и ещё больше крыльев, но ни одно из них не помогло! Эта машина работала только в дождь. Особо нечего сказать, но до сих пор поражает, что её преемником стал «Браун» BGP001!»

Brawn BGP001, 2009



«Моя чемпионская машина. После столь сложной зимы для команды уже просто выход на старт первой гонки был словно победой, но мы приехали в Мельбурн с таким оружием, которое заставило нас прыгать от счастья, как дети! Мы выиграли шесть из семи первых гонок, но после этого пришлось сложно, потому что все остальные команды готовили большие обновления, а мы — нет. Да, машина была сильной, но если в Ф-1 ты не привозишь новинки, то откатываешься назад. Моей лучшей гонкой в 2009-м была не победа, а прорыв с 14-го места на пятое на «Интерлагосе», позволивший завоевать титул за одну гонку до конца. Особенный год с потрясающей группой людей, которые полностью заслуживали достигнутого».

McLaren MP4-25, 2010



«Очень здорово смотрится с №1. Мой первый из многих год с «Маклареном». Выиграл первую команду с командой уже по итогам второго выступления. Я лидировал в чемпионате, выиграв вторую гонку с командой в Шанхае, и у меня были отличные сражения с моим напарником Льюисом Хэмилтоном и пилотами «Ред Булл» на протяжении года. Эта машина была знаменита своим воздуховодом. Ты закрывал отверстие в кокпите ладонью, что меняло поток воздуха, направляемый на заднее антикрыло, и ты получал на прямых меньшее сопротивление воздуха и большую «максималку». Это устройство давало нам пару десятых на круге, но к концу гонки рука жутко болела!»



Mclaren MP4-26, 2011



«Мне нравилась эта машина — не за внешний вид, она отнюдь не красотка, но за потрясающую прижимную силу благодаря выдувному диффузору. 2011-й, вероятно, был моим лучшим годом в Ф-1 в плане собственных выступлений. Я стал в чемпионате вторым, одержав три победы: в Канаде (да, та очень долгая гонка, где у меня было шесть пит-стопов, я столкнулся с Льюисом и Фернандо, заработал прокол, сломал переднее крыло, получил штраф, дважды ехал последним и выиграл на последнем круге), Венгрии на своём 200-м Гран-при и Японии. Победа на «Сузуке», вероятно, понравилась мне больше всего, так как я финишировал прямо впереди двух многократных чемпионов мира — Себастьяна и Фернандо. О, ну и моим напарником был парень по имени Льюис, что делало победы ещё более особенными!»

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McLaren MP4-27, 2012



«Сезон-2012 начался для меня здорово, с победы в первой гонке сезона, потом ещё была максимально доминирующая победа в Спа и мой последний выигрыш в Ф-1 и в составе «Макларена» на «Интерлагосе». Мне нравился внешний вид машины, но с ней приходилось сложнее, чем с болидом-2011. Однако когда удавалось подобрать баланс, машина была просто супер. Это также был последний год, когда мы с Льюисом были напарниками».

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McLaren MP4-28, 2013



«Красивая машина, но она не была быстрейшей. В 2013-м мы не завоевали ни одного подиума, ближе всего к нему были на «Интерлагосе» — четвёртое место. Помню про сезон-2013, как я сломал руку, ударив по барабану за четыре дня до первой практики в Японии! Команда сказала, что мне следует пропустить гонку, но я был уверен, что смогу пилотировать, несмотря на боль, — и я смог! Гонка превратилась в агонию, но это было пустяком по сравнению с моментом, когда я забыл про перелом и пожал руку Нико Хюлькенбергу! К сожалению, это был последний год для звонких движков V8».



Mclaren MP4-29, 2014



«Первый год гибридной эры. В первой гонке сезона Кевин Магнуссен и я вместе поднялись на подиум, что было здорово, но в итоге этот подиум оказался единственным за сезон. У нас были отличные сражения во время сезона, по ходу которого мы изучали и развивали немного другой стиль управления с учётом тяги гибридного двигателя и сложной электроники».



McLaren Honda MP4-30, 2015



«Сезон-2015 начался плохо, я финишировал с отставанием в два круга. Первой версии мотора «Хонды» не хватало мощности, она была ненадёжной и потребляла много топлива. Одной из причин, по которой двигатель не был эффективным, являлось то, что мы проводили на полном газу больше времени, чем конкуренты, потому что ехали гораздо медленнее. Из-за этого мне приходилось начинать тормозить двигателем за 250 метров до поворота (обычно ты тормозишь за 100 метров), чтобы у нас хватило топлива до конца гонки! Наши надёжность и скорость стали лучше во время сезона, но всё ещё оставались недостаточными, чтобы стать конкурентоспособными. Думаю, что наша машина была довольно хорошей, но мы никогда не могли продемонстрировать это. Единственная вещь, которая сделала год весёлым, это появление нового напарника в лице Фернандо Алонсо, который подталкивал меня как никакой другой сокомандник за всю мою карьеру».

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Mclaren Honda MP4-31, 2016



«Довольно приятная машина в плане пилотирования, но ей не хватало надёжности и темпа. Лучшей гонкой сезона, определённо, стал Гран-при Австрии, где я квалифицировался пятым в переменчивых погодных условиях, стартовал третьим (у двух пилотов впереди были штрафы), сразу перепрыгнул на вторую позицию за Льюисом и затем старался цепляться за него! Я удерживал второе место шесть кругов, пока «Феррари», «Мерседесы» и «Ред Булл» не прошли меня. Довёз болид до финиша на шестом месте — в 2016-м для нас это была словно победа».

McLaren MCL32, 2017



«Не думал, что вновь проведу гонку в Ф-1, но мне предложили заменить Фернандо на Гран-при Монако, так как он выступал на «Инди-500». У меня были опасения, ведь я не управлял машиной Ф-1 шесть месяцев, к тому же в Ф-1 кардинально изменился технический регламент. Но уже к четвёртому повороту первого круга я почувствовал себя комфортно, что принесло облегчение, и после этого я просто наслаждался особенным уик-эндом. Я квалифицировался девятым и впереди напарника. У меня был штраф за смену мотора, так что пришлось стартовать последним. Я пытался пробиться, но всё прошло не слишком хорошо: я попал в аварию и перевернул машину Верляйна. За исключением этого инцидента это был весёлый опыт, и было здорово повстречаться с кучей друзей в паддоке».

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Бонус. SMP BR1 LMP1



«Эти машины выглядят потрясающе. Я впервые гонялся на машине LMP в Ле-Мане – после всего одного дня тестов в Маньи-Куре, и что за опыт это был! У нас сломался двигатель за 55 минут до финиша, но сам опыт был потрясающим. Я был за рулём машины на закате и рассвете, каждая из смен длилась более трёх с половиной часов, и каждый круг мы не раз разгонялись до 360 км/ч! Я также выступил на этапе WEC в Сильверстоуне, где мы ехали третьими, но вновь произошла поломка. На «Фудзи» мы какое-то время лидировали, а в Шанхае заработали первый подиум в непростой гонке в сложных погодных условиях. Мне очень понравилось выступать с Михаилом Алёшиным и Виталием Петровым».