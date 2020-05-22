Как сейчас выглядят напарники Михаэля Шумахера: фото тогда и сейчас

Похоже, вам понравился материал про главных соперников Михаэля Шумахера во время его первого пришествия в Формулу-1. А мы ещё до того текста в любом случае планировали сделать отдельный про то, как выглядят напарники Михаэля. Сокомандников было меньше, чем конкурентов, поэтому на сей раз взяли и эпоху 2010-х, захватив Нико Росберга. Не учли только Андреа де Чезариса — всё-таки с ним немец провёл лишь один Гран-при, где не проехал и круга.

Как сейчас выглядят главные соперники Михаэля Шумахера: фото тогда и сейчас Один всё ещё не наигрался, другой подумывает вернуться в Ф-1, а у парочки боссов серьёзные проблемы.

Нельсон Пике

Фото: Getty Images

Тогда: Стремительно перебравшись в «Бенеттон», Михаэль обнаружил в сокомандниках трёхкратного чемпиона мира. Это был отличный ориентир для молодого пилота, ну а сам бразилец быстро оценил потенциал Шумахера и пришёл к выводу, что его собственное время в Ф-1 подходит к концу. Так что Нельсон и Михаэль провели вместе только финальные этапы сезона-1991, в которых по три раза попали в очки.

Сейчас: Пике — счастливый многодетный отец и дедушка, следящий за успехами своего многочисленного потомства. Нельсон-младший после скандала в Формуле-1 всё-таки стал чемпионом, выиграв дебютный сезон Формулы-Е. Сейчас на первый план выходит младший сын – Педро, который после пятого места в Формуле-3 готовится к дебюту в Ф-2. Ну а Пике-старший между тем нянчит внучку — дочь Келли и Даниила Квята.

Остановить Шумахера. История Роберто Морено В день рождения Роберто Морено вспоминаем, как бразилец чуть не помешал Михаэлю Шумахеру перейти в «Бенеттон» и вступить на путь к титулам.

Мартин Брандл

Фото: Getty Images

Тогда: Если не считать Нико Росберга, то Мартин — напарник, который доставил Шумахеру больше всего проблем. Пусть по очкам британец и проиграл молодому немцу 38-53, но, как говорят, в «Бенеттоне» посчитали Брандла даже слишком конкурентоспособным и независимым, при том что сами уже планировали строить команду вокруг ярко выраженного первого номера. Так что нового контракта Мартину не предложили.



Сейчас: Брандл провёл ещё четыре сезона в составе «Лижье», «Макларена» и «Джордана», прежде чем успешно переквалифицироваться в эксперта, телевизионного комментатора и менеджера гонщиков. Мартин уже много лет сотрудничает со Sky Sports. А вот с менеджментом Брандл постепенно завязал, хотя прежде его клиентами были Дэвид Култхард, Гэри Паффетт и Майк Конвей. Сын Брандла Алекс много лет довольно успешно выступает в гонках на выносливость, на его счету два подиума в «24 часах Ле-Мана» в категории LMP2.

Шоу Уокиншоу: история помощника Шумахера и могильщика «Эрроуза» 70 лет назад родился Том Уокиншоу — человек, который помог украсть Шумахера, почти сотворил чудо с Хиллом и чуть не привёз Ф-1 в Москву.

Рикардо Патрезе

Фото: Getty Images

Тогда: Итальянец, не подружившийся с активной подвеской, перешёл в «Бенеттон» из «Уильямса» и в какой-то мере оправдал надежды команды: он явно уступал Шумахеру и не «мешал». Сам Патрезе, впрочем, был разочарован тем, как сложился сезон, и именно после него решил покинуть Формулу-1.

Сейчас: После участия в «24 часах Ле-Мана» 1997 года Риккардо окончательно завершил карьеру. Долгое время итальянец сохранял за собой рекорд по наибольшему числу Гран-при в Ф-1 — 257. Лишь в 2008 году Патрезе обошёл Рубенс Баррикелло. Сейчас Риккардо охотно участвует в показательных заездах на технике прошлых лет.

«Закрыл глаза и надеялся, что меня спасут». 25 лет самому знаменитому пожару Ф-1 Кто был виноват в том самом пожаре в Германии, почему команду не наказали и кто пострадал больше всех. Причём дважды.

Йос Ферстаппен

Фото: Getty Images

Тогда: Вообще-то в 1994-м юный голландец не должен был выступать в Формуле-1. Ферстаппена взяли в «Бенеттон» резервным гонщиком, но после серьёзной аварии Лехто на зимних тестах Йос временно перешёл к роли основного пилота. Не имея достаточного опыта и с учётом явной концентрации команды на лидере Ферстаппен предсказуемо провалился, лишь раз поднявшись на подиум. Голландцу не дали завершить сезон, он ещё некоторое время был связан с «Бенеттоном», но нового шанса команда ему не предоставила и после ухода Шумахера.



Сейчас: Йос всё-таки закрепился в Формуле-1, выдавал отдельные яркие выступления за рулём скромных «Эрроуза» и даже «Симтека». И всё-таки авансов Ферстаппен не оправдал, зато заработал огромный опыт, который по максимуму реализовал при воспитании сына Макса. Вот Ферстаппен-младший поехал сразу — невзирая на юный возраст и минимальный опыт в «формулах». Ну а папа мелькает в боксах, хотя сейчас уже меньше: Макс взял курс на большую самостоятельность, а Йос слишком часто светился в разных бытовых скандалах и стал портить имидж талантливого сына.

Пахучий фрукт победил гонщика Ф-1. В забавном видео Максу не помогли молоток и ножка стула Мучительный вечер для Ферстаппена. Также внутри другие классные ролики от «Ред Булл».

Джей-Джей Лехто

Фото: Getty Images

Тогда: Казалось, финн вытянул счастливый билет, когда стал напарником Шумахера в сезоне-94, но всё было кончено после той аварии на тестах. Лехто пропустил стартовые гонки, потом вернулся в строй, до конца не залечив травму, и не мог показывать былую скорость — не то что надоедать Михаэлю так же, как это делал Брандл. Лехто отправили в запас, он получил последние два шанса после дисквалификации немца, но вновь не проявил себя. Шесть гонок на «Бенеттоне» — и лишь один финиш в очках (шестая позиция в Канаде).



Сейчас: После ухода из Ф-1 Лехто дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» в абсолютном зачёте, стал вице-чемпионом FIA GT, а в 2004 году ещё и выиграл ALMS – в общем, провёл более чем успешную карьеру. В 2010 году финн угодил в крайне неприятную историю: находясь за рулём лодки, врезался в мост, в результате чего пассажир лодки погиб. Лехто обвинили в непредумышленном убийстве, приговорили к 28 месяцам лишения свободы, но суд следующей инстанции отменил приговор из-за недостаточности доказательств. В 2017 году Джей-Джей попал в серьёзную аварию на картинговой трассе, после чего ему пришлось перенести несколько операций и даже какое-то время передвигаться на инвалидном кресле.

«Мама хотела бы, чтобы мы вышли на старт». Как Шумахер всех разгромил в день смерти матери Несмотря на потрясение, Михаэль и Ральф выдали блестящую гонку.

Джонни Херберт

Фото: Getty Images

Тогда: После провала Ферстаппена и Лехто именно Джонни стал новым напарником Шумахера. Поначалу дело шло не очень, ходили слухи, что британца могут высадить из кокпита прямо по ходу сезона-95, но в самый нужный момент Херберт одержал победу в Сильверстоуне после столкновения Шумахера и Хилла. Затем Джонни выиграл ещё раз в Монце (без аварии Михаэль-Деймон опять не обошлось) и в итоге помог «Бенеттону» завоевать первый и единственный Кубок конструкторов. Однако Флавио Бриаторе решил не оставлять британца в команде даже в свете ухода Шумахера, взяв дуэт Алези-Бергер.



Сейчас: Джонни выступал в Ф-1 до конца 2000 года и ещё раз победил в составе «Стюарта» в сумасшедшем Гран-при Европы — 1999. После ухода из Ф-1 трижды стал вторым на «24 часах Ле-Мана» (этот марафон Джонни выиграл ещё в 1991-м). Окончательно повесил перчатки на гвоздь только в 2012 году, после чего сосредоточился на роли гоночного эксперта, работая на Sky Sports.

Полвека Михаэля Шумахера. За что любят и ненавидят Красного Барона 3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет. В честь юбилея самого известного гонщика в мире вспоминаем главное и спорное в его карьере.

Фото: Getty Images

Тогда: Ирландец довольно неожиданно стал напарником Михаэля в «Феррари» — считалось, что куда больше шансов у его напарника по «Джордану» Рубенса Баррикелло, а сама «Скудерия» долго пыталась уговорить Герхарда Бергера. Но в итоге и с Эдди «Феррари» не ошиблась. Поначалу он был крайне нестабилен и часто попадал в аварии, но вместе с тем иногда мог удивить: например, опередил Шумахера в первый совместной квалификации, а в 1997-м выдал божественный дебют гонки на «Сузуке». Работа бок о бок с Шумахером позволила Ирвайну существенно вырасти как пилоту, и когда в 1999-м Михаэль сломал ногу, то Эдди до последней гонки претендовал на титул, но в итоге остался вице-чемпионом. К этому моменту Ирвайну уже стало неуютно в роли «прислуги» немца и он ушёл в «Яугар».



Сейчас: Три года с британской командой не принесли Ирвайну счастья — лишь пару подиумов. В конце 2002 года Эдди покинул Ф-1 и наслаждается жизнью — благо, что зарабатывал ирландец не только благодаря контрактам в Формуле-1, но и успешным инвестициям и игре на бирже. Сестра Эдди Соня каждый год проводит благотворительный модный показ Amber Lounge с участием пилотов в рамках гоночного уик-энда Гран-при Монако.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Фото: Getty Images

Тогда: Рубенс всё-таки добрался до «Феррари» — пусть и в 2000-м, а не 1996-м. Сам бразилец каждый год заявлял, что намерен побороться за чемпионский титул, но все всё понимали: Баррикелло исполнял роль второго номера, хотя временами выдавал мощнейшие перформансы — вроде первой в победе карьеры на Гран-при Германии 2000 года при старте с 18-й позиции. Несколько раз Рубенсу грубо указывали на его место: всем памятен Гран-при Австрии — 2002, когда Баррикелло пропустил Шумахера вперёд перед самым финишем, хотя до гонки бразильцу обещали, что борьба будет честной, но в итоге шантажировали новым контрактом.



Сейчас: Рубенс всё-таки получил шанс на чемпионство — в 2009 году с «Брауном». Однако в первой половине чемпионата Баррикелло проиграл Баттону слишком много очков. Бразилец покинул Ф-1 после ещё двух сезонов с «Уильямсом». Недавно Рубенс заставил болельщиков поволноваться: его сразил инсульт (к счастью, без последствий), потом пришлось вырезать доброкачественную опухоль. Однако бразилец стремительно вернулся за руль и до сих пор выступает в гонках местного уровня.

Местное время: скандальная рокировка «Феррари» на финише В преддверии этапа на «Ред Булл Ринге» вспоминаем, как Рубенс Баррикелло по приказу из боксов отдал победу Михаэлю Шумахеру в 2002-м.

Тогда: Когда Баррикелло всё надоело, в «Феррари» взяли молодого соотечественника Рубенса, которого натаскивали в «Заубере». Фелипе достойно провёл с Михаэлем 2006 год, выиграв в Турции и Бразилии (наряду с Бахрейном это для него три самые успешные трассы в Ф-1). Говорят даже, что именно ради Массы Шумахер решил завершить карьеру: «Феррари» уже подписала контракт с Райкконеном, так что если бы немец остался на 2007-м, то ценой Фелипе.



Сейчас: Масса должен был покинуть Формулу-1 в конце 2016 года, но завершение карьеры Нико Росбергом внезапно вновь открыло вакансию в «Уильямсе», где Фелипе провёл ещё год. После этого Масса переключился на Формулу-Е, а параллельно возглавил Международную комиссию ФИА по картингу.

Масса друзей. Как завершали карьеру коллеги и соперники Фелипе Массы Гран-при Абу-Даби станет последним в карьере Фелипе Массы. Сможет ли он уйти лучше, чем Шумахер?

Фото: Getty Images

Тогда: Сыну Кеке повезло. Всё-таки ему противостоял уже «пожилой» и пропустивший целых три года Шумахер, который уступал самому себе образца чемпионских лет. Во все три сезона совместных выступлений Росберг опередил Михаэля в личном зачёте: после разгрома в первый год (72-142) Михаэль подтянулся (76-89), но вновь сильно уступил в 2012-м (49-93). Хотя в том же сезоне-2012 были свои нюансы: например, Шумахер потерял вероятный подиум в Китае и был лишён поула в Монако.

10 лет назад Шумахер вернулся в Ф-1: ноль побед, уступил напарнику. Но это было не зря Многие были уверены, что Михаэль возьмёт с «Мерседесом» восьмой титул. Реальность оказалась суровее.

Сейчас: Вместо Шуми Росберг получил в напарники Хэмилтона и с честью справился с этим вызовом. Да, в целом уступал, но был рядом и использовал свой шанс в сезоне-2016, после чего благоразумно решил завершить карьеру. Назад Нико вроде бы не тянет: он чувствует себя вполне самодостаточно в роли видеоблогера и подкастера, счастливого отца семейства и миноритарного акционера Формулы-Е.