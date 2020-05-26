Гонщика-мошенника выгнали из «Ауди». Но разве такое решение адекватно?

Киберспорт как может справляется с ролью поставщика развлечений для гоночных болельщиков: все главные чемпионаты мира проводят официальные онлайн-соревнования, привлекая профессиональных пилотов. Но как выясняется, такие официальные киберсерии приносят с собой не только развлечения, но и скандалы. Совсем недавно места в серии NASCAR лишился Кайл Ларсон, в шутку произнесший слово на «н». Он не хотел никого оскорбить — но политкорректную Америку это уже не волновало. А вот теперь полыхнуло в Формуле-Е. Тут никто никого не оскорблял, но итог аналогичный: увольнение.
Электросерия организовала собственный виртуальный чемпионат и сумела привлечь в него фактически всех реальных пилотов. Среди них был и бессменный участник всех сезонов Формулы-Е Даниэль Абт, выступающий за заводскую команду «Ауди». Немец не добивался высоких результатов, утверждая, что для него главное — веселье и что он не собирается дни напролёт тренироваться на симуляторе, чтобы кому-то что-то доказать.
Так продолжалось до виртуального этапа Формулы-Е в Берлине, где результаты Даниэля внезапно и резко скакнули вверх. Абт занял второе место в квалификации и финишировал третьим в домашней гонке. Резкий прогресс гонщика и необычная манера пилотирования моментально привлекли к себе внимание коллег, которые начали подозревать, что вместо Даниэля виртуальной машиной управляет кто-то другой. К тому же Абт не принял участие в зум-конференции после гонки, что вызвало ещё больше вопросов (посмотрите твит ниже — во включении перед гонкой только лицо лже-Абта невозможно разглядеть).
На фоне возмущения гонщиков «админы» Формулы-Е быстренько провели расследование, сверили IP-адреса и подтвердили: болидом Абта управлял не он сам, а сим-рейсер Лоренц Хёрцинг. Даниэля быстренько дисквалифицировали, Хёрцинга отстранили от любых связанных с Формулой-Е мероприятий. Кроме того, Абт сразу принёс извинения и сделал благотворительное пожертвование в размере 10 тысяч евро.
История закрыта? Как бы не так! На следующий день «Ауди» выступила с официальным заявлением, объявив, что гонщик-мошенник отстранён не только ото всех оставшихся виртуальных гонок, но и от выступлений в составе команды в «реальной» Формуле-Е. Тут же появились инсайды, что концерн не просто отстранил Абта, а вовсе разорвал с ним отношения. Вечером эту информацию подтвердил сам немец: контракта с «Ауди» больше нет.
Насколько оправданно столь суровое решение со стороны «Ауди»? С одной стороны, Абт действительно совершил подлог в официальной гонке и тем самым ударил по имиджу работодателя. С другой стороны, стоит ли преувеличивать масштаб скандала? Это всего лишь виртуальная гонка Формулы-Е, за которую не дают ни призовых, ни каких-либо других наград. Да и вообще интерес к этому чемпионату не очень-то велик, если сравнивать компьютерную электроформулу и виртуальную серию Формулы-1.
Коллеги Абта, которых он обманул, встали на сторону Даниэля. Некоторые из них уже дали понять, что не согласны с решением «Ауди» и считают его неадекватным.
«В конце концов, это просто игра, — напомнил Жан-Эрик Вернь. – Да, к ней надо относиться серьёзно, но это ИГРА. Как тогда быть со всеми гонщиками, которые намеренно попадают в аварии? В реальных гонках у них за такое отобрали бы лицензию. Меня выбивали почти во всех гонках из-за неспортивного поведения и того, что другие гонщики использовали мою машину как тормоз. Согласен, эта гонка была официальной, но тогда нужно одинаково относиться ко всем поступкам гонщиков, которые наказываются в реальной жизни, а не только к читерству».
«Ребята, это только игра. Все мы знаем, что Даниэль весёлый парень», — писал Антониу Феликс да Кошта ещё до решения «Ауди». Ну а когда стало известно про увольнение немца, португалец вновь вышел в «Твиттер»: «Пока, Twitch, до свидания, стримы. Я на выход, никогда больше не увидимся».
И вот такое заявление да Кошты должно насторожить организаторов. Не перегнули ли они планку? Гонщики Формулы-Е и всех остальных серий сейчас всё-таки развлекаются и пытаются создать хоть какое-то зрелище для болельщиков — стоит ли относиться к их проступкам так же серьёзно, как в жизни?
Теперь будет интересно посмотреть, все ли пилоты Ф-Е выйдут на старт следующего виртуального Гран-при…
Что касается самого Абта, то в своём официальном заявлении он признал, что всё случившееся — пранк, который зашёл слишком далеко и ударил по своему автору. Даниэль объяснил, что не хотел во что бы то ни стало добиться результатов, а просто хотел повеселиться и запутать коллег. Немец планировал сам раскрыть обман и при этом не очень-то скрывал готовящуюся махинацию. Они с Хёрцингом начали обсуждать затею во время открытого стрима, который смотрела тысяча пользователей. Кроме того, Абт и Хёрцинг не стали использовать VPN, что затруднило бы раскрытие обмана. При этом Абт взял всю вину на себя и признал, что не рассчитал реакции медиа не произошедшее, которая в свою очередь спровоцировала решение «Ауди».
Кстати, о решении. Не исключаем, что столь жёсткая реакция команды была вызвана слабыми выступлениями Даниэля — вряд ли бы немцы поступили так же жёстко с первым номером команды Лукасом ди Грасси. Абт уступал ему по темпу все шесть совместных сезонов в Формуле-Е, но сохранял место — и здесь есть нюанс: совладельцем команды является отец Абта Йохан. Возможно, нынешний скандал просто дал «Ауди» удобную возможность убрать Абта-младшего из коллектива и посадить на его место кого-то перспективнее. Даниэль подставил себя — и заступничество коллег уже вряд ли спасёт его карьеру.
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