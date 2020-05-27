День, когда Шумахера поймали на жульничестве. Монако-2006 — пятно на репутации Михаэля

Михаэль Шумахер провёл в Формуле-1 выдающуюся карьеру, однако в ней были и тёмные пятна. И, возможно, одним из самых больших из них стала квалификация Гран-при Монако сезона-2006 — после неё семикратного чемпиона мира осуждал весь паддок.

Шесть лет травме Шумахера. Обязана ли семья Шуми говорить больше про его состояние? Несчастье с Михаэлем Шумахером случилось шесть лет назад — и мы почти ничего не знаем о нынешнем состоянии семикратного чемпиона мира.

«Раскасс-гейт»

До окончания сессии оставалось менее двух минут. По итогам первых попыток в Q3 на промежуточной поул-позиции расположился Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо — лидер чемпионата и фаворит в борьбе за титул — проиграл немцу восемь сотых секунды и занимал вторую позицию. Но решающими должны были стать последние серии кругов, и у Фернандо оставался неплохой шанс опередить Михаэля — до этого испанец был быстрее и в первом, и во втором сегментах.



Первым на трассу выехал Шумахер, Алонсо покинул боксы примерно полминуты спустя. Михаэль прибавил на первом секторе, но на втором допустил ошибку и отстал от собственного графика на 0,19 секунды — отыграть столько на одном лишь третьем секторе было практически невозможно, не говоря уже об улучшении результата. Тем временем позади в отличном темпе шёл Фернандо Алонсо — на первом секторе гонщик «Рено» превзошёл время лидера «Феррари».

Как сейчас выглядят главные соперники Михаэля Шумахера: фото тогда и сейчас Один всё ещё не наигрался, другой подумывает вернуться в Ф-1, а у парочки боссов серьёзные проблемы.

Шумахер проехал бассейн, машина немного рыскала, но когда Михаэль добрался до «Раскасса», произошло странное: небольшой рывок машины на входе в поворот, обратное движение руля, и «Феррари» останавливается в нескольких сантиметрах от отбойника. «Раскасс» — одно из самых узких мест трассы, и в современной Формуле-1 стоящая у отбойника машина гарантированно привела бы к красным флагам. Маршалы, впрочем, ограничились лишь жёлтыми, однако шедшие позади пилоты всё равно обязаны были сбросить темп.



Когда Алонсо проезжал мимо машины Шумахера, её уже отталкивали стюарды. Фернандо аккуратно объехал «Феррари» и закончил круг — испанцу удалось улучшить своё время — на две сотых, но до результата Шумахера не хватило ещё шести. Если бы не жёлтые флаги в «Раскассе», Алонсо был бы на поуле с преимуществом в четверть секунды.

Услышав от инженера, что он остался на поуле, Михаэль покинул кокпит и с облегчением направился в паддок.

Михаэль Шумахер после квалификации Гран-при Монако-2006

«Позорище»

«Я заблокировал колёса и выехал чуть шире, — объяснял на пресс-конференции Шумахер. — Не знаю, что произошло на втором секторе, но я был быстрее — ненамного, но быстрее, но этого было недостаточно, так что я пытался атаковать — и переборщил. У меня не было намерения выключать двигатель — я пытался включить заднюю передачу, но она не включилась, да и в целом я не очень хотел двигаться задом, когда на трассе другие машины. И в итоге мотор заглох». Ему, впрочем, никто не верил.



«Любому, кто хоть немного разбирается в Формуле-1, очевидно, что он сделал это намеренно, — сказал тогда Дженсон Баттон. — Это было слишком очевидно». «Для меня это всё не стало большим сюрпризом», — отметил Дэвид Култхард.

10 лет назад Шумахер вернулся в Ф-1: ноль побед, уступил напарнику. Но это было не зря Многие были уверены, что Михаэль возьмёт с «Мерседесом» восьмой титул. Реальность оказалась суровее.

Даже бывший руководитель Шумахера Флавио Бриаторе осудил немца: «Человек, который выиграл семь титулов, пытается убедить нас, что он сделал это не специально, — это больше похоже на сказку. И раз уж тут нет Белоснежки и семи гномов, я склонен думать, что это был неспортивный поступок». «Я ещё не видел в Формуле-1 ничего более дешёвого и грязного, — добавил Кеке Росберг. — Ему стоило бы уйти из Формулы-1».



«Надеюсь, что это было намеренно, потому что гонщику, который так ошибается, нельзя давать суперлицензию, — сказал Жак Вильнёв. — Я понятия не имею, почему он решил поступить так на глазах у всех — я этого не понимаю, это глупо. Ему это не нужно, он уже семикратный чемпион мира. Это позорище».

Шумахер-Хилл и ещё 6 самых плотных схваток за титул Формулы-1 Росберг создал отрыв от Хэмилтона, но всё может решиться лишь в Абу-Даби. Вспоминаем случаи, когда чемпиона и проигравшего разделил мизер.

Судьи Гран-при Монако несколько часов разбирали инцидент, заслушали мнение Шумахера, а также руководителя «Феррари» Жана Тодта, её менеджера Стефано Доменикали и Криса Дайера — гоночного инженера Михаэля, который предоставил всю телеметрию двух последних быстрых кругов своего пилота. В итоге стюарды пришли к выводу, что Шумахер остановился в «Раскассе» намеренно.

«Перед 18-м поворотом пилот экстренно затормозил, что привело к блокировке колёс, однако у гонщика не было никаких причин для столь чрезмерного торможения в этом месте трассы, — заявили судьи в официальном пресс-релизе. — Пилот намеренно остановил машину, и, в соответствии со статьёй 112 спортивного регламента, его быстрые круги аннулированы». «Он потерял машину на скорости 16 км/ч, — объяснял позже один из стюардов той гонки Хоакин Вердегай. — Это невозможно ничем оправдать».



Шумахера отправили стартовать с 22-го места, а 21-м должен был стартовать его напарник — Фелипе Масса. Бразилец не удержал машину в четвёртом повороте и соскользнул прямо в отбойник. Впервые в истории две «Феррари» стартовали с двух последних позиций.

Старт Гран-при Монако-2006

Тёмная сторона одержимости

На следующий день стартовавший с поула Фернандо Алонсо уверенно выиграл гонку — это была его первая победа в Монако. Вторым долгое время шёл Кими Райкконен, но «Макларен» финна загорелся во время жёлтых флагов, и второе место перешло к его напарнику Хуану-Пабло Монтойе — это последний подиум колумбийца в Формуле-1. Третье место почти завоевал Ярно Трулли на «Тойоте», однако за несколько кругов до финиша отказала гидравлика, и финальное место в призовой тройке досталось Дэвиду Култхарду — это был первый подиум команды «Ред Булл».



Михаэль Шумахер закончил ту гонку на пятом месте. В «Феррари» приняли решение стартовать с пит-лейна, но уже к концу первого круга он был 18-м и опережал, например, Массу. В общей сложности Михаэль в тот день совершил 11 обгонов, и те 78 кругов стали одним из лучших выступлений в его карьере, тем не менее в его биографии тот уик-энд остался как «Раскасс-гейт».

«Мама хотела бы, чтобы мы вышли на старт». Как Шумахер всех разгромил в день смерти матери Несмотря на потрясение, Михаэль и Ральф выдали блестящую гонку.

Этот случай многое говорит о Шумахере. Даже после семи титулов он оставался тем, кто готов на всё ради победы — буквально на всё. Такая одержимость помогала Михаэлю тренироваться больше других, больше других пилотов работать с механиками и инженерами, больше других тестировать машины и доводить технику пилотажа до идеала. Но у этой одержимости была и тёмная сторона, явившая себя в Аделаиде в 1994-м, а затем в Хересе в 1997-м. Но без этой тёмной стороны не было бы ни семи титулов, ни культового статуса, ни легенды, в которую превратился солнечный мальчик из Керпена.



Через три месяца в Монце — на домашней трассе «Феррари» — Шумахер объявит, что уходит из гонок по окончании сезона-2006. Он никогда не признавал, что остановил машину в «Раскассе» нарочно, и продолжал настаивать на том, что это была ошибка.