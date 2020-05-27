Инженеры Формулы-1 придумали такие необычные крылья, что их тут же запретили

Состоявшийся 19 лет назад Гран-при Монако — 2001 больше всего запомнился болельщикам Формулы-1 злоключениями Дэвида Култхарда. Шотландский гонщик «Макларена» завоевал поул-позишен, но заглох перед прогревочным кругом и потом пробивался наверх с последней позиции. При этом Дэвид очень долго не мог пройти «Эрроуз» Энрике Бернольди, за что бразильца потом жёстко раскритиковал Рон Деннис. И сегодня мы вспоминаем Гран-при в Монте-Карло в том числе благодаря «Эрроузу» — но не упёртости его молодого пилота, а креативности инженеров.
В четверг в центре внимания оказались не фавориты сезона из «Феррари» или их конкуренты, а середняк и аутсайдер: «Джоржан» и «Эрроузы». Инженеры двух этих команд в погоне за максимальной прижимной силой пришли к схожим решениям, исследуя серую зону регламента. На носах EJ11 и A22 появились дополнительные антикрылья.
Решение «Джоржана» было попроще: одна стойка и прикреплённая к ней плоскость крыла. В «Эрроузе» подошли к вопросу глобальнее: две стойки, переходящие в боковые пластины, а между ними плоскость крыла. При этом обе команды решили извлечь максимум возможностей, разместив на новых крылышках логотипы своих спонсоров. Вероятно, табачники из Benson&Hedges и сотовый оператор Orange были очень довольны: в пятничных номерах газет их логотипы присутствовали в изобилии.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
Обе команды решили протестировать новые крылья на тренировках лишь на одном из болидов. У «Эрроуза» новинку испытывал опытный Йос Ферстаппен, у «Джордана» – Ярно Трулли.
После тренировок Ферстаппен похвалил новинку и, конечно же, опроверг предположения, что из-за нового крыла он хуже видит трассу. «Вы по-прежнему всё видите очень хорошо, она никак не мешает обзору, так что всё в порядке», – сказал отец Макса.
«Думаю, это очень умное решение, — прокомментировал шаг конкурентов Хуан-Пабло Монтойя. – Никогда не видел ничего подобного. Это немножко похоже на старую Формулу-1».
Как видим, колумбиец похвалил за креативность, но конкуренты «Джордана» и «Эрроуза» сразу же запросили мнение ФИА и стюардов насчёт легальности новинок. Крылья обследовал технический делегат федерации Джо Бауэр, который пришёл к выводу, что оба решения нарушают регламент Формулы-1.
«Я считаю, что это опасные конструкции, которые описаны в статье 2.3 технического регламента», – заключил Бауэр. После этого стюарды Гран-при Монако потребовали от «Джордана» и «Эрроуза» снять новинки и пригрозили, что их дальнейшее использование приведёт к дисквалификации.
«Эрроуз» ещё попробовал подать апелляцию, но, конечно же, ничего не добился. На субботнюю тренировку Гран-при Монако Ферстаппен и Трулли выехали уже без поразивших паддок «вундеркрыльев».
В воскресной гонке ни «Джордан», ни «Эрроуз» очков не набрали. Ферстаппен и Бернольди финишировали на восьмой и девятой позициях, а оба гонщика Эдди до финиша не добрались.
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