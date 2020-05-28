Легендарный завал в Формуле-1: 13 машин на старте – всмятку!

Накануне официальный YouTube-канал Формулы-1 показал повтор одной из самых памятных гонок в истории чемпионата. Для такого статуса Гран-при Бельгии 1998 года вполне хватило бы скандального столкновения Михаэля Шумахера с нелепо пропускавшим его на круг Дэвидом Култхардом. Но ещё более эпичная ситуация случилась во время первого старта гонки, который превратился в грандиозный завал.

В субботней квалификации на сухой трассе доминировали пилоты «Макларена», сформировавшие первую линию — Хаккинен впереди Култхарда. На второй Деймон Хилл стоял впереди Михаэля Шумахера, на третьей — Эдди Ирвайн опережал Жака Вильнёва. В воскресенье с утра зарядил дождь, смывший все надежды «Макларена» на победу в доминирующем стиле. Если забежать вперёд, то команда из Уокинга потеряет все шансы на успех уже на первом круге после повторного старта…

Машина времени: Гран-при Бельгии – 1998 Сегодня мы вспомним легендарную дождевую гонку в Спа, состоявшуюся ровно 12 лет назад, в которой был и самый массовый в истории завал, и не менее знаменитое столкновение лидера и кругового.

Итак, старт номер один. Хаккинен уверенно сохраняет лидерство, а вот Култхард, как и Хилл, стартует плохо. В первом повороте преимущество получают пилоты, выбравшие внешний радиус: Вильнёв выскакивает аж на второе место, Шумахер становится третьим. Канадец и немец тем самым избегают проблем, которые начинаются прямо позади них с подачи Култхарда.



На выходе из «Ля Сурс» Култхард, явно неуверенно чувствующий себя на мокрой трассе, задел рельс безопасности и потерял контроль над «Маклареном» – неуправляемая машина по диагонали пересекает трассу. В этом ещё нет большой беды, но машина Дэвида врезается в противоположный отбойник и после этого возвращается обратно на гоночную траекторию, создавая хаос.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.



От «Макларена» успевает увернуться Джанкарло Физикелла на «Бенеттоне», везёт и Хиллу: разбитый «Макларен» проскользил прямо перед ним. А вот все остальные оказываются в ловушке: Дэвид собирает пару соперников, после чего разбитые автомобили перегораживают всю трассу! При этом в дождевых условиях едущие позади машины до последнего не понимают, что нужно тормозить. Очень опасной выглядит ситуация, в которой «Тиррелл» и «Эрроуз» на довольно высокой скорости врезаются в стоящие автомобили. Чудо, что никто не получил серьёзных травм!



«У меня уже не было ни тормозов, ни рулевого управления, ничего не работало, – вспоминал аварию Эдди Ирвайн. – Я просто сидел в машине, мою голову задевали колёса, вокруг были машины… Я не мог ничего поделать, кроме как сидеть и думать: «Чем всё это закончится?» Было неприятно!»

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Всего в аварии оказалось задействовано сразу 13 машин. Помимо Хилла два главных везунчика – его партнёр по «Джордану» Ральф Шумахер и Эстебан Туэро из «Минарди». Ну, аргентинец ехал последним и имел шанс затормозить. Что же до Ральфа, то он притормозил перед разбитым болидом Култхарда и каким-то чудом не получил ни от кого удара сзади или сбоку.



«Было довольно весело, – вспоминал немец. – Я увидел, как «Макларен» идёт боком впереди меня, а потом наблюдал весь этот беспорядок вокруг. Я подвинулся влево, переключился на нейтральную передач и просто ждал. Я сделал всё своевременно, потому что в десяти сантиметрах от меня внезапно пронёсся «Эрроуз». Когда всё успокоилось, я просто включил передачу и проехал». Потрясающее хладнокровие!

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Гонка, конечно же, была остановлена красным флагом — у организаторов ушёл примерно час на до, чтобы эвакуировать все автомобили. В те времена все команды Формулы-1 имели право использовать запасные машины, но всё равно на повторный старт не смогли выйти сразу три пилота. Оба основных болида были разбиты у «Эрроуза», «Проста» и «Тиррелла», так что вне игры остались Мика Сало, Оливье Панис и Риккардо Россет. А вот Йосу Ферстаппену повезло: его машина была повреждена, разбит был и «Стюарт» лидера команды Рубенса Баррикелло. Однако бразилец получил небольшую травму и ему порекомендовали не выходить на повторный старт. Так что для голландца машина всё-таки нашлась (впрочем, на ней уже на восьмом круге сгорел мотор).



Итак, второй старт был дан уже для 18 машин из 22. Уже к концу первого круга их осталось 15: Хаккинена развернуло в борьбе с Шумахером, после чего в «Макларен» врезался Джонни Херберт на «Заубере». А Култхард после ещё одного неудачного старта не поделил трассу с Алексом Вурцем на «Бенеттоне». Австриец сошёл, а шотландец продолжил борьбу с огромным отставанием от лидеров — по сути именно в этот момент были созданы условия для будущего столкновения Дэвида с Шумахером. Но это, так же как и первая в истории победа «Джордана», уже совсем другая история.