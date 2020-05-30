«Взяли и выбросили победный дубль». Скандальное столкновение Феттеля и Уэббера в Стамбуле

Феттель повёл себя, как в Бразилии-2019, но и Уэббер слишком упрямился. Хорнер был в ярости!

Главным противостоянием 2010-х в Формуле-1 считается борьба Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга, но на заре декады самой сложной парой в пелотоне были Себастьян Феттель и Марк Уэббер — в честь десятилетия Гран-при Турции-2010 вспоминаем столкновение двух гонщиков «Ред Булл» в борьбе за победу.

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Два лидера

В Стамбул Уэббер и Феттель приехали лидерами чемпионата — у обоих было по 78 очков. Но Марк только что одержал две победы — в Испании и Монако — и был в превосходной форме. Австралиец показал лучшее время в квалификации и завоевал поул — Феттель уступил напарнику почти полсекунды и на стартовой решётке стоял лишь третьим.



Между двумя пилотами «Ред Булл» стартовал Льюис Хэмилтон — он и был главным соперником Уэббера в начале гонки. В восьмом повороте австралиец был быстрее и отрывался, но с помощью «системы» F-Duct — воздуховода, который гонщик мог открывать или закрывать, чтобы снизить прижимную силу на прямых и получить лишних 15 км/ч, — Хэмилтон подтягивался в других местах трассы и атаковал лидера. К десятому кругу «Макларен» заметил на своих машинах повышенный расход топлива — с командного мостика пилотам приказали перейти в более экономичный режим работы мотора. Уэббер получил передышку и оторвался от пелотона.

Старт Гран-при Турции-2010 Фото: Mark Thompson/Getty Images

На 15-м круге Уэббер и Хэмилтон синхронно свернули в боксы — кругом позже Феттеля, который всё это время шёл третьим. В «Ред Булл» пит-стоп провели отлично, а вот в «Макларене» завозились с левым задним колесом — на трассу Льюис вернулся третьим, позади Марка и Себа.



На какое-то время статус-кво в лидирующей группе закрепился, но Феттель постоянно маячил в зеркалах напарника, и на 39-м круге Уэббер попросил команду притормозить Себа, однако в «Ред Булл» не стали давать немцу каких-либо указаний. Феттель продолжил прессинговать и на 40-м круге, когда лидер гонки перешёл в режим экономии горючего, пошёл в атаку.

Феттель лучше вышел из правого 11-го поворота и поравнялся с напарником, сместившись левее, и даже немного просунул вперёд носовой обтекатель. Однако следующий поворот был левым — и из такой позиции Себ не смог бы хорошо в него зайти. Феттель начал смещаться вправо, но между напарниками были считанные сантиметры — и в итоге Себ налетел на машину Уэббера. Обоих выбросило в зону вылета, но если автомобиль Феттеля затих на обочине без колеса, то Уэббер смог закончить заезд — но лишь третьим и с повреждённым антикрылом. Победу же одержал Льюис Хэмилтон, который тоже чуть не столкнулся с Баттоном, но для «Макларена» всё кончилось благополучно — дублем.

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Кто виноват?

Столкновение двух лидеров гонки — редкость, тем более когда они партнёры по команде, поэтому инцидент между Феттелем и Уэббером стал главной темой дня. «У Себа было большое преимущество в максимальной скорости, и он „нырнул“ внутрь, какое-то время мы ехали бок о бок, а затем он резко взял вправо — мы столкнулись», — объяснил на пресс-конференции своё видение ситуации Уэббер. Один из журналистов спросил, считает ли Марк себя ответственным за произошедшее — австралиец ответил коротким «нет».



«Последние два-три круга я подбирался к Марку, чувствовал, что могу обогнать, — рассказывал, в свою очередь Феттель. — После 11-го поворота я был внутри и сосредоточился на точке торможения — и произошёл контакт». Корреспонденты уточнили у немца, кого он считает виноватым в столкновении, но он не стал винить напарника: «Я не из тех, кто будет возлагать вину за всё на кого-то одного. Мы выступаем за одну команду и должны уважать это».

Феттель после схода на Гран-при Турции-2010 Фото: Ker Robertson/Getty Images

По мнению Льюиса Хэмилтона, который видел инцидент своими глазами (британец ехал непосредственно позади пары «Ред Булл»), виноват в произошедшем Феттель, поскольку Уэббер продолжил идти по своей траектории и никуда не смещался, а столкновение произошло после манёвра Себа. В то же время Джонни Херберт, экс-пилот Формулы-1, а тогда — телевизионный эксперт, отметил, что контакт произошёл из-за Уэббера, хотя сама по себе авария являлась обычным гоночным инцидентом.



«Я пытаюсь встать на место Себа. Он поравнялся с Уэббером перед 12-м поворотом и начал смещаться на правильную траекторию вправо, рассчитывая, что Марк тоже подвинулся. Но проблема в том, что Марк не подвинулся и продолжал двигаться по своей линии — это и привело к контакту, — заявил он. — Целью Уэббера было удержать Феттеля внутри, чтобы Себу сложнее было войти в 12-й поворот и он мог бы вернуть позицию. Не думаю, что Марк со своей стороны сделал что-то неправильное. Это гонки — и он гонялся».

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В «Ред Булл» формально не стали назначать виноватых — Кристиан Хорнер лишь отметил, что его пилоты «взяли и выбросили победный дубль» и потеряли 28 очков, однако Хельмут Марко позже дал понять, что винит именно Уэббера. «Это был не тот момент, когда нужно было гоняться друг с другом. Мы были под огромным давлением „Макларена“ — они были намного быстрее на прямых, а потому мы должны были максимально отыгрываться в поворотах, — сказал он. — Феттель должен был атаковать — иначе его прошёл бы Хэмилтон. И Себ уже был впереди — по крайней мере на пару метров, и следующий поворот был левым — он не мог тормозить на грязной части трассы и должен был уйти правее».

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Из Стамбула в Куала-Лумпур

В Милтон-Кинсе после той аварии прошло собрание с участием всей команды, гонщики пожали руки и решили оставить инцидент в прошлом, однако совсем бесследно он не прошёл. После той гонки разговоры о фаворитизме «Ред Булл» по отношению к Феттелю лишь усилились, а в конце сезона Себ взял свой первый титул, хотя перед гонкой в Абу-Даби проигрывал Уэбберу семь очков.



Отношения между пилотами «Ред Булл» никогда не были особо дружескими, но в конце 2012-го испортились окончательно. Как вспоминал позднее Кристиан Хорнер, нижней точкой для пилотов стал финал сезона-2012 в Бразилии, когда Уэббер, не имея шансов на титул, жёстко боролся с Феттелем перед первым поворотом, что откинуло немца назад и чуть позже привело к столкновению с Бруно Сенной. А спустя две гонки — на Гран-при Малайзии-2013 — Себ ослушался приказа команды сохранять позиции и отобрал у Марка победу, когда тот экономил топливо.

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В конце 2013 года Уэббер покинул Формулу-1 — Феттель к тому моменту был уже четырёхкратным чемпионом мира, а Марк так и не взял ни одного титула.