Необычный календарь Формулы-1 — удар по фавориту. «Мерседесу» наконец грозит поражение

Доминирование 2019 года не должно повториться. Первые три Гран-при — то, что доктор прописал.

Формула-1 стартует! Ну, по крайней мере через месяц, если в Европу не дай бог не нагрянет вторая волна коронавирусной пандемии. Организаторы чемпионата мира накануне представили календарь европейской части сезона – из восьми Гран-при на шести трассах. И в своём нынешнем виде расписание обещание нам максимально интересный старт — с неожиданным фаворитом.

Штирия и 70-летний юбилей

Согласно планам Чейза Кэри и компании, в два первых уик-энда июля Формула-1 проведёт Гран-при на «Ред Булл Ринге» – сначала Гран-при Австрии, а затем, чтоб не повторяться, Гран-при Штирии – в честь региона, который принимает гонку и все эти тревожные месяцы поддерживал идею всё-таки привезти Ф-1 в Австрию. Далее, без паузы в две недели, Формула-1 отправится на находящийся неподалёку «Хунгароринг».

После этого предусмотрена двухнедельная пауза, чтобы участники перебрались в Великобританию и хотя бы частично соблюли карантин перед двумя гонками на «Сильверстоуне» — собственно Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия (юбилей Формулы-1 пришёлся как никогда кстати).

Следующий уик-энд пелотон Ф-1 проведёт под Барселоной на автодроме «Каталунья» (интересно, не закапризничает ли техника под жарким августовским солнцем). Потом — пауза на неделю и классический двойничок Спа-Монца.

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Дальше… Дальше ничего непонятно. Есть понятные вопросы по уличному этапу в Сингапуре, а после него и перед Сочи в расписание вроде как собиралась вернуться ещё одна городская гонка — в Баку. В то же время организаторы Гран-при России точно намерены провести этап, причём желательно со зрителями. Собственно, если уже в июне болельщиков начнут пускать на матчи РПЛ, параллельно готовя парады и голосования по Конституции, то почему бы не открыть трибуны «Сочи Автодрома» в конце сентября? Ну, поживём-увидим – календари азиатской, американской и ближневосточной частей сезона Формула-1 покажет позже.

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Две победы на своём поле?

Возвращаемся к опубликованной части расписания и теме материала. Гран-при Австрии — мало что домашний этап для «Ред Булл», так ещё и исторически успешная гонка для Макса Ферстаппена и «быков». Именно голландец побеждал на «Ред Булл Ринге» в последние два сезона – и мы не видим причин, почему бы ему не повторить своё достижение и сейчас.

Судите сами: если в 2018 году «Мерседес» пал жертвой надёжности, то год спустя немецкие болиды банально перегрелись, в то время как Ферстаппен оказался быстрейшим в гонке, а днём ранее проиграл лишь Леклеру с его как бы легальным мотором «Феррари».

Да, «Серебряные стрелы» пообещали устранить проблемы с охлаждением, но и без их учёта далеко не факт, что Хэмилтон и Боттас начнут стартовый этап в качестве фаворита. «Ред Булл Ринг» — счастливая трасса для Макса, команды и «Хонды», а зимняя форма «быков» намекала, что их инженеры наконец-то успели подготовить сильную машину к старту чемпионата, а не к его середине. Плюс за время коронавирусной паузы, несмотря на закрытие баз команд, у Ньюи и его коллег было время, чтобы ещё немного поработать над RB16 и подготовить к его старту сезона в наилучшем виде. Неужто ждём двойной победы «Ред Булл»?

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2019-й не повторится

А что же у нас после Австрии? Правильно — традиционно подходящий «Ред Булл» «Хунгароринг». Правда, в гибридную эру «быкам» здесь везло не всегда: то дождевая квалификация, то отказ мотора «Рено»… Даже в 2019-м выиграть не удалось, несмотря на поул Ферстаппена: «Мерседес» переиграл «Ред Булл» за счёт смелого решения со вторым пит-стопом. Так или иначе, Макс был совсем рядом с победой.

Таким образом, три стартовых этапа сезона-2020 — территория скорее «Ред Булл», чем «Мерседеса». Если наши прикидки подтвердятся, то «Серебряные стрелы» рискуют после старта оказаться в не совсем привычном положении догоняющих. Не сказать, что подобного опыта у них не было: в 2017-2018 годах Феттель опережал Хэмилтона перед провалами во второй половине сезона. И всё же столь необычный календарь позволяет нам рассчитывать на куда большую интригу, чем в 2019-м с его восемью победами «Мерседеса» подряд перед той самой Австрией. Сезон-2020, оправдай наши ожидания и подари настоящее зрелище! Зря, что ли, мы ждём тебя уже полгода?