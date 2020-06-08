«Верю ли я в официальную статистику по коронавирусу? Тут всё просто. Да, верю»

Сергей Воробьёв ещё недавно работал заместителем руководителя компании «Росгонки», которая проводит в России этап Формулы-1. В самый пик пандемии коронавируса бывший топ-менеджер самого дорого вида спорта в мире работал волонтёром, а фактически санитаром в «красной» зоне в Первой Градской больницы.

– Я живу один, и это было одним из основных факторов, который позволил мне заниматься волонтёрством в «красной» зоне. Как ни крути, при всех мерах защиты некий риск заражения и переноса инфекции в место проживания всё же существовал.

Конечно, в первую очередь о своём решении я рассказал родителям. Но сделал это только после первой смены в больнице. Я им очень благодарен за поддержку. Они поняли и приняли мой выбор. Знакомым в соцсетях тоже сообщил о волонтёрской деятельности. Особенно меня порадовало то, что несколько человек спросили меня, как можно стать волонтёром.

Перед началом работы были даже в какой-то степени забытые ощущения, когда что-то делаешь первый раз. Надеваешь защитный костюм, идёшь непосредственно в больницу, не понимая, в каком состоянии люди, чего ожидать. Я бы сказал, что это ощущение на грани страха и любопытства.

Семью и друзей я видел регулярно по видеосвязи, как и все сейчас. Весь период моей работы и на всякий случай две недели после её окончания я практически ни с кем не встречался, кроме как с теми, кто работал вместе со мной.

Пандемия всех направит к массовому спорту, пусть даже к самому простому.

Откровенно негативных отзывов о моей работе в больнице не было, но не все поняли, зачем это мне. Со стороны это выглядело достаточно рискованно, но ведь подавляющее большинство всех заболевших подхватили вирус не в больницах и не во время волонтёрской деятельности, а в обычных бытовых условиях. Приходилось подробно объяснять, что это не совсем безрассудное решение, но могу сделать это ещё раз.

Я недавно завершил работу над проектом Формулы-1 в России, которому отдал почти восемь лет. У меня было достаточное количество свободного времени.

Моя волонтёрская деятельность пришлась на майские праздники, когда в целом вся деловая активность свелась к нулю. Мне было сложно оставаться в стороне после рассказа моего товарища, работающего водителем скорой помощи, – захотелось сделать что-то, что в моих силах.

Ни в коем случае не хочу, чтобы люди думали, будто я совершил что-то из ряда вон. Нет, я отработал какое-то время волонтёром, но теперь уже этим не занимаюсь. Оказал посильную помощь, когда была такая возможность, а многие из тех, с кем я вместе работал, до сих пор продолжают свою деятельность в «красных» зонах.

Несоразмерно выше вклад тех людей, которые с организационной точки зрения сделали всё, чтобы волонтёры могли помогать в больницах, оперативно создали целую платформу – memedic.ru. Я не говорю о врачах, среднем и младшем медицинском персонале, которые занимаются непосредственным лечением и спасением людей – они настоящие герои.

Очевидно, ситуация в России улучшается. Всё больше людей выздоравливают, число заболевших пошло на спад. И это результат общих усилий всей страны. Верю ли я в официальную статистику? Тут всё просто. Да, верю. Все меры нужно оценивать по итоговому результату. Реальная ситуация показывает, что принятые меры работают.

Лично у меня в связи с пандемией те же изменения, что и у всех остальных: стало гораздо меньше личных встреч, больше онлайн-общения. И, знаете, в 80 процентах случаев онлайн-общением вполне можно обойтись в плане работы. Уверен, что эта привычка практически во всех сферах останется и после пандемии, что позволит больше заниматься содержательной работой, а не тратить время на дорогу.

Вся эта ситуация показала важность двух вещей. Первое, как бы банально это ни звучало, – забота о своём здоровье. Люди с более сильным и здоровым организмом гораздо легче переносят все инфекции. Пандемия направит всех к массовому спорту, пусть даже самому простому: прогулки, пробежки, какие-то упражнения. И это очень хорошо.

С началом пандемии купил беговую дорожку, поставил её на балкон и каждый день занимался по 40-50 минут. В апреле моя статистика движения была выше, чем в марте, когда ограничений ещё не было. За это время примерно полтора килограмма сбросил.

Раньше я занимался спортом с относительной регулярностью. В 2017-м, когда создавалась компания «Росгонки» и можно было перебазироваться из Сочи в Москву, я приехал в столицу со значительным превышением веса. Абсолютные цифры называть не буду. Просто Краснодарский край – очень гостеприимный регион, там практически каждый день заканчивался обильным ужином.

В общем, в 2017-2018 годах я смог привести себя в более-менее нормальную базовую форму, а потом время от времени занимался в тренажёрном зале и бассейне. Сейчас же ежедневный бег на дорожке вызвал у меня желание продолжать регулярные и системные занятия спортом, когда откроются залы.

А второе, опять же банальная вещь, но важность гигиены, о которой нам постоянно говорили с раннего детства и на которую, если уж честно, мы порой забивали, забывая мыть руки перед едой, тоже очевидна.

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