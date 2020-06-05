Оказывается, Квят давно раскрыл все секреты пилотажа. 10 советов от гонщика Формулы-1

Ещё восемь лет назад Квят объяснил, как обгонять соперников и почему некоторые ошибки — это хорошо.

Длинная пауза в Формуле-1 — это ещё и возможность покопаться в архивах и найти интересные старые материалы. Например, в огромной мультимедийной коллекции «Ред Булл». Именно там мы нашли любопытные ролики с участием нынешнего гонщика «Альфа Таури», а тогда — талантливого пилота Еврокубка Формулы «Рено» 2.0 Даниила Квята. «Ред Булл» проводил в России картинговый турнир, а Квят дал участникам целый ряд советов. Да, они по большой части касаются картинга, но в целом позволяют чуть лучше понять подход Даниила к гонкам. Мы переставили советы местами и чуть сократили, так что не удивляйтесь, если из роликов узнаете чуть больше информации.

1. «Перед соревнованием важно хорошо выспаться, чтобы подойти максимально подготовленным, полным сил и энергии. Езда на карте требует максимальной концентрации всё время. Нужно быть морально готовым. Хотя у меня какого-то ритуала перед гонками нет. Не думаю, что это как-то может помочь».

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2. «Чтобы выбрать лучший карт, желательно просмотреть каждый из них. В первую очередь стоит обращать внимание на резину: она должна быть как можно свежее. Смотрите на край резины: важно, чтобы он был практически новым. Чем свежее резина, тем больше зацеп и, соответственно, лучше время. Вся мощь мотора, все движения руля проходят именно через резину».



3. «Если трасса вам незнакома, очень важно по ней пройтись и сделать какие-то заметки. Это могут быть точки торможения, кочки в середине поворота, какой поребрик стоит брать, а какой — избегать, потому что он негативно повлияет на баланс карта. Когда впервые выезжаешь на трассу, очень важны первые круги, чтобы запомнить, где ты тормозишь перед каждым поворотом и какая траектория даёт тебе наибольший зацеп. После каждого заезда эти заметки нужно прокручивать у себя в голове и запоминать их».

Видео доступно на «Чемпионате».

4. «Скорость прохождения поворота зависит от сцепления с трассой. Нужно ехать по накату — там, где больше зацеп. Резина оставляет на асфальте маленькие частицы, они довольно липкие – резина прилипает к асфальту и ты можешь быстрее войти в поворот. Важно найти, где именно эта точка. Она есть в каждом повороте».

5. «Важно правильно проходить каждый поворот, выход должен быть идеальным. Часто после поворота идёт большой «прямик», на котором можно либо отыграть время, либо много потерять. Если нажать на газ слишком рано, то карт может очень сильно занести, а мотор начнёт «умирать» и не даст тебе желанной мощности. Поэтому важно найти оптимальную точку нажатия на газ и пропорционально его увеличивать, доходя до полного газа. Также важно использовать всю ширину трассы — как на входе, так и на выходе».

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6. «Очень важно правильно распускать машину на выходе. С этой проблемой очень часто сталкиваются новички. Они не умеют правильно ориентироваться на выходе, слишком сильно



распускают карт и потом резким движением руля возвращают его обратно на траекторию. Или наоборот — не до конца распускают машину, не дают мотору развить правильные обороты и работать на полной мощности».

Видео доступно на «Чемпионате».

7. «Техника скольжения — это дополнительный бонус, с помощью которого можно отыграть время. У резины есть два предела. Первый — это когда вы потихоньку вкатываетесь, едете, как поезд по рельсам. Но с помощью скольжения можно немного превзойти этот первый предел и ехать в повороте быстрее».



8. «Принятие решений во время соревнований — это очень важный фактор. В картинге важна интуиция, особенно на старте и первом круге. Нужно прочувствовать правильный момент для обгона и совершить его безупречно».

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9. «Есть несколько способов обогнать соперника. Например, классический обгон на торможении перед поворотом, когда влезаешь внутрь. Но важно не промахнуться мимо поворота, чтобы соперник не смог перекрестить траекторию. Также можно действовать довольно агрессивно и «провезти» соперника: то есть поравняться с ним на апексе и не дать ему хорошо провести выход. Ещё можно вынудить соперника на ошибку: придётся прессинговать его несколько кругов, а потом он, например, перетормозит и слишком широко выйдет из поворота. А ты должен хорошо подготовить выход и просто перекрестить траекторию».

Видео доступно на «Чемпионате».

10. «Нельзя совершать ошибки. Каждая ошибка, особенно в квалификации, может стоить очень дорого. Слишком быстрый вход в поворот может закончиться разворотом. Резина начнёт скользить, и уже никакая коррекция рулём не поможет тебе спасти ситуацию. Но такие ошибки нужно совершать: по-другому ты не поймёшь, где находится предел. Чтобы найти предел, нужно за него выйти».