История одной из худших трасс Формулы-1. Просто огородили парковку у казино в Лас-Вегасе

Формула-1 никогда не была особенно популярна в Америке, но промоутеры чемпионата всегда хотели большего присутствия на рынке, на котором господствуют NASCAR и IndyCar. Но далеко не все попытки «Больших призов» оказывались удачными — вспоминаем провал с гонкой в Лас-Вегасе.

Из Уоткинс-Глена в Вегас

Вплоть до 1981 года заключительным этапом сезона был Гран-при США-Восток в Уоткинс-Глен, однако у местных промоутеров кончились деньги и проведение финала в Америке оказалось под угрозой. Тогда в календаре появился Гран-при Сизарс-пэласа — гонка у легендарного отеля Лас-Вегаса. В теории план выглядел великолепно: власти города получают возможность прорекламировать себя как столица мировых развлечений, а Формула-1 сохраняет в календаре две американские гонки.



На практике всё получилось куда прозаичнее. «У легендарного отеля» оказалось парковкой позади здания. Местные организаторы сделали всё, что могли: асфальт отполировали до абсолютной гладкости, местами насыпали песчаные ловушки безопасности, однако это не могло вытянуть изначально провальный проект. Сама по себе трасса оказалась однообразным набором поворотов с двумя практически полностью повторяющими друг друга петлями.

Кроме того, движение по трассе было организовано против часовой стрелки — непривычный для гонщиков Формулы-1 формат, который в условиях 40-градусной жары пустыни Невада оказывал чудовищные нагрузки на организм вообще и мышцы шеи в частности. «Они просто разбросали по парковке старые шины и бетонные блоки — это даже трассой назвать было нельзя», — сказал позже Марк Зурер, выступавший в 1981-м за «Теодор».



Недовольны были и механики — какого-либо комплекса гаражей предусмотрено не было, а машины стояли под открытым небом буквально в сантиметрах от проезжей части узкого и неудобного пит-лейна.

Два финала

Тем не менее Гран-при Сизарс-пэласа стал финалом сезона-1981 и сражения трёх пилотов за чемпионский титул: главными претендентами были Карлос Реутеманн на «Уильямсе» и Нельсон Пике из «Брэбэма», но в случае проблем у них шанс оставался и у гонщика «Лижье» Жака Лаффита. Чемпионом в итоге стал Пике — бразилец финишировал пятым, в то время как Реутеманн с неисправной коробкой передач не набрал очков. Перевес Нельсона составил один балл.

В 1982-м судьба титула тоже решалась в Лас-Вегасе, и снова чемпиону хватило пятого места: Кеке Росберг перед стартом гонки опережал Джона Уотсона на девять очков и должен был набрать хотя бы один балл. Правда, финал того сезона был бы гораздо ярче, если бы в Германии не переломался Дидье Пирони, а в Зольдере не погиб бы Жиль Вильнёв.



Так или иначе, американского зрителя не особенно привлекли не вполне понятные гонки на парковке — в 1982-м на гонке собралось всего 30 тысячболельщиков.Промоутеры гонки договорились с Формулой-1 о ещё одном Гран-при, но в итоге собрать необходимую сумму не удалось, и в 1983-м Лас-Вегаса в календаре чемпионата не было, а финальная гонка сезона прошла в ЮАР. Ещё пару раз свои этапы здесь проводила серия IndyCar, а одну из гонок выиграл Марио Андретти, но Формулы-1 в Вегасе с тех пор не было.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в YouTube-аккаунте Формулы-1.

В 90-х Экклстоун поднимал вопрос о возвращении в город «Больших призов», но в итоге Гран-при США переехал в Индианаполис. В итоге главным автодромом Лас-Вегаса остаётся полуторамильный овал, на котором регулярно проходят этапы NASCAR. В 2011-м на эту трассу попытались вернуть гонки IndyCar, но после гибели Дэна Уэлдона от идеи быстро отказались.