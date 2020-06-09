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Тест — угадай гонщика Формулы-1 по его командам, 15 вопросов

Угадай гонщика Формулы-1 по его командам! Тест
Евгений Кустов
Угадай гонщика Формулы-1 по его командам! Тест
Карьерный путь Шумахера вы, предположим, помните. А как насчёт других пилотов Формулы-1?
Авто / Формула-1 0

Во время карантинного перерыва в Формуле-1, который длится уже три месяца, СМИ и болельщики пытаются по-разному себя развлечь. Один из способов — всевозможные тесты, связанные с историей Формулы-1. Мы тоже решили не отставать и сегодня предлагаем пройти тест, посвящённый гонщикам. Сможете ли вы вспомнить, как складывалась карьера известных пилотов прошлых лет? Покажутся ли вопросы слишком простыми или сложными?

На всякий случай обращаем внимание: если за время карьеры в чемпионате мира гонщик возвращался в состав команды, за которую он уже выступал, то мы в тесте не указывали эту команду второй раз. Так будет немного сложнее, но зато интереснее. Поехали!

Если у вас не грузится тест, можно пройти его по ссылке:
Угадай гонщика Формулы-1 по его командам!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Tobias Heyer/Bongarts/Getty Images

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