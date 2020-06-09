Болид Формулы-1 прошмыгнул под огромным летящим грузовиком. Очень опасный рекорд! Видео

Команда «Лотус» (не легендарная Колина Чепмэна, а свежий проект Жерара Лопеса) за пять лет в Формуле-1 успела навести шороху: первый подиум россиянина, скандальные расставания с Петровым и Хайдфельдом, успешное возвращение в Формулу-1 Кими Райкконена, жизнь впроголодь в 2015-м… Сегодня мы вспомним не самое эпохальное, но памятное событие, организованное «Лотусом» в конце 2014 года. Как вы уже знаете из заголовка, речь идёт о смелой затее с участием болида Ф-1 и грузовика с трейлером.

В сезоне-2014 новым партнёром «Лотуса» стала компания EMC, которая специализировалась на производстве систем хранения данных. На некоторых этапах Ф-1 логотип компании занимал одно из самых хлебных мест — на боковых понтонах. Однако в EMC и «Лотусе» решили не ограничиться традиционным спонсорским набором, а вместе придумать что-нибудь эдакое. Например, попасть в Книгу рекордов Гиннесса.



Сказано — сделано: родилась идея организовать самый длинный в истории прыжок грузовика с трейлером. А чтобы связать рекорд с Формулой-1 и привлечь болельщиков, решили усложнить задачу: пока грузовик летит, под ним должен прошмыгнуть настоящий гоночный болид.

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С одной стороны, всё было математически просчитано: длина и наклон рампы, высота полёта грузовика, надёжность сцепки с трейлером… Но все равно тревога присутствовала: мало ли что, всё-таки никто такого трюка ещё не проворачивал.



Именно поэтому к организации были привлечены настоящие профессионалы. За руль грузовика сел каскадёр Майк Райан, а в болид посадили не Ромена Грожана или Пастора Мальдонадо (тогдашних гонщиков «Лотуса»), а ещё одного каскадёра Мартина Иванова. Оба каскадёра участвовали в съёмках «Форсажа» и фильмов Бондианы — в общем, проверенные люди.



Рекордный прыжок наметили на 6 ноября 2014 года. Для установки рекорда использовали болид «Лотуса» 2013 года. Что касается грузовика, то его специально доработали — в первую очередь это касалось водительского сиденья, ведь оно явно не рассчитано на столь жёсткое приземление.

Посмотреть видео можно по ссылке.

Несмотря на понятное волнение, всё прошло успешно. Каскадёры идеально синхронизировали скорость болида и грузовика, а также свои манёвры. Иванову все равно было жутковато: на видео заметно, как он инстинктивно вжимает голову, когда проезжает под грузовиком. Кстати, интересно: просчитывали ли инженеры, выдержит ли дуга безопасности «формулы», если грузовик всё-таки приземлится на болид?

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Так или иначе, представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали успех мероприятия и новое достижение: грузовик пролетел почти 25 с половиной метров (если совсем точно — 25 метров и 47 сантиметров).

«Точно могу сказать, что за рулём был не Мальдонадо, раз машина покинула место событий без происшествий», — язвительно прокомментировал рекордное видео один из пользователей Reddit.