Уникальный шестиколёсный болид Формулы-1: смелая затея, которая принесла победу

Полвека назад на Гран-при Швеции шестиколёсному монстру «Тиррелла» не было равных. Жаль, что потом всё испортили шинники.

Считается, что машины Формулы-1 — совершенные с точки зрения аэродинамики создания, но это не так. Любой прототип WEC при желании легко даст фору болиду Ф-1 с точки зрения сопротивления воздуха. Проблема в открытых колёсах — они мало того, что выступают за пределы выверенных обтекателей, так ещё и крутятся, создавая дополнительные и очень неудобные для инженеров и пилотов завихрения воздуха.



44 года назад Дерек Гарднер, шеф-дизайнер «Тиррелла», придумал для этой проблемой неожиданное решение — шестиколёсный автомобиль. И 13 июня 1976 года этот монстр завоевал победный дубль на Гран-при Швеции в Андерсторпе.

Когда четырёх колёс мало

Сезон-1975 «Тиррелл» закончил на пятом месте Кубка конструкторов — Джоди Шектер победил в ЮАР, но затем команде удалось взять всего два подиума, а по итогам чемпионата у неё на счету было лишь 25 очков — почти втрое меньше, чем у победителя. Это был худший результат в истории команды, четыре года назад выигравшей Кубок конструкторов.



Однако у главного конструктора «Тиррелла» в запасе была смелая идея: шасси с двойной передней осью, в которой четыре колеса меньшего размера смогли бы компенсировать недостаток мощности двигателя и улучшить управляемость. Так на свет появилась «Тиррелл» P34 — с четырьмя колёсами в передней части автомобиля.

«Тиррелл» Джоди Шектера на тестах в Сильверстоуне Фото: AllsportUK/Getty Images

Главной особенностью этого решения было то, что спрятанные за передним антикрылом небольшие колёса не будут создавать возмущения воздуха. Это, в свою очередь, уменьшит коэффициент сопротивления и повысит максимальную скорость. Вместе с этим оказалось, что четыре небольших колеса дают даже большее пятно контакта, чем два колеса стандартного размера.



Кроме того, на каждое из передних колёс были установлены тормоза, а потому замедление машины перед поворотом происходило более эффективно. Рулевое управление было подключено к передней паре, однако за счёт сложной системы подвески в той или иной степени подруливалась и вторая пара. Поначалу это казалось недостатком подвески, которая и без того была вдвое тяжелее, однако на тестах новинка показала себя неплохо — подруливание второй пары делало машину чрезвычайно маневренной и послушной.

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P34 выезжает на трассу

Презентация новой машины состоялась в сентябре 1975-го в лондонском отеле «Хитроу» — и, говорят, не все гости поверили в то, что «Тиррелл» серьёзно собирается выставить это на гонках. Однако в Хараме в мае 1976-го, когда шестиколёсная машина дебютировала в Гран-при, было уже не до смеха: Патрик Депайе показал в квалификации третье время, уступив лишь Ханту и Лауде. В гонке Депайе продолжал держаться третьим, пока не попал в аварию на 25-м круге.



В Бельгии Депайе снова квалифицировался на вторую линию стартового поля и снова не смог добраться до финиша, зато его напарник Джоди Шектер привёз четвёртое место, а на следующем этапе в Монако пилоты «Тиррелла» заняли второе и третье места, уступив лишь Ники Лауде.

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Звёздный час шестиколёсной машины настал на этапе в Швеции. Джоди Шектер на треть секунды опередил Марио Андретти на «Лотусе» и принёс «Тирреллу» первый в сезоне поул. На старте вперёд вырвался Андретти — но лишь за счёт фальстарта, за который американцу присудили минутный штраф. Его он, впрочем, так и не получил, поскольку на 46-м круге отказал двигатель.



На первую и вторую позицию вышли Шектер и Депайе и принесли «Тирреллу» победный дубль. Ближайший соперник — Ники Лауда на «Феррари» — отстал от Шектера на полминуты, а ближайший пилот с тем же двигателем «Форд» — Джеймс Хант на «Макларене» — проиграл победителю почти минуту. «Тиррелл» P34 победила уже в своей четвёртой гонке.

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Шесть колёс входят в моду

Успех «Тиррелла» вдохновил и другие команды на эксперименты с шестиколёсными шасси — подобные идеи разрабатывали «Феррари», «Уильямс» и «Марч». Основной идеей развития было размещение двойной оси в задней части машины — так поступили в «Уильямсе», а в «Феррари» попытались расположить четыре колёса на единой задней оси.

Ронни Петерсон на Гран-при Монако-1977 Фото: Tony Duffy/Getty Images

В 1976-м «Тиррелл» больше не побеждал, но вернул себе утраченное третье место Кубка конструкторов, однако под конец чемпионата из команды ушёл Джоди Шектер — ему шестиколёсная машина совершенно не понравилась. На место южноафриканца Кен Тиррелл пригласил Ронни Петерсона, однако ни он, ни Патрик Депайе в 1977 году на этой машине уже не побеждали. «Тиррелл» взял четыре подиума, но вновь откатился на шестое место Кубка конструкторов.



Команда ещё могла бы попробовать доработать идею, но свинью подложили производители шин. Компания «Гудьир» не горела желанием дорабатывать маленькие колёса, в то время как «традиционная» продукция постоянно получала обновления и становилась быстрее. Не прочувствовали в «Гудьире», сколь сильный маркетинговый потенциал упустили, не рассказывая всему миру о смелом эксперименте с P34.



На следующий год в «Тиррелле» подготовили более традиционное шасси, на котором Депайе одержал победу в Монако, спустя несколько лет Микеле Альборето выиграет пару гонок в США, но победных дублей у команды больше не будет. Последним дублем и своим последним поулом «Тиррелл» обязан шестиколёсному P34 Дерека Гарднера.

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Ну а ФИА на фоне продолжающихся испытаний «Уильямса» и «Марча» в скором времени официально запретила использование шестиколёсных машин — в регламенте появилось чёткое правило о том, что в общей сложности автомобиль должен обладать четырьмя колёсами — не более и не менее.